REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Tylko 11% Polaków nie ma problemów finansowych? Odkrywamy, co naprawdę kryje się za ich budżetami

Tylko 11% Polaków nie ma problemów finansowych? Odkrywamy, co naprawdę kryje się za ich budżetami

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 lutego 2026, 13:46
Tylko 11% Polaków nie ma problemów finansowych? Odkrywamy, co naprawdę kryje się za ich budżetami
Tylko 11% Polaków nie ma problemów finansowych? Odkrywamy, co naprawdę kryje się za ich budżetami
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Choć wiele osób sądzi, że problemy z pieniędzmi dotyczą głównie niskich zarobków, najnowszy raport pokazuje coś zupełnie innego. Wysokie koszty życia, nieprzewidziane wydatki i stagnacja wynagrodzeń to tylko część historii – okazuje się, że także dobrze zarabiający Polacy często mają trudności z terminową spłatą zobowiązań. Money Management Index i Financial Personas ujawniają, jak naprawdę wygląda kondycja finansowa konsumentów i co decyduje o ich odporności ekonomicznej.

Polacy a zarządzanie finansami: badania odkrywają prawdziwą kondycję ekonomiczną

Według raportu Intrum European Consumer Payment Report 2025, 11 proc. polskich konsumentów ma trudności ze spłatą zobowiązań. Za finansowe wyzwania odpowiadają przede wszystkim wysokie koszty życia, na które wskazuje 54 proc. badanych[1]. Duże znaczenie mają także nieoczekiwane wydatki (42 proc.) oraz stagnacja wynagrodzeń (25 proc.)[2]. Wbrew powszechnemu przekonaniu, trudności w spłacie zobowiązań nie są wyłącznie związane z niskimi zarobkami – część osób zarabiających powyżej średniej krajowej również ma problemy z regulowaniem płatności na czas. Wyjaśnienia dostarcza Money Management Index.

REKLAMA

REKLAMA

Money Management Index – nowy wskaźnik odporności finansowej

Money Management Index to wskaźnik opracowany przez Intrum, pozwalający ocenić skuteczność zarządzania finansami konsumenta na podstawie analizy jego postaw i zachowań. Eksperci wykorzystali do jego stworzenia statystyczny model uczenia głębokiego, pozwalający automatycznie wykrywać złożone zależności w dużych zbiorach danych.

"Wskaźnik uwzględnia między innymi prawdopodobieństwo opóźnień w płatnościach rachunków, spłacanie bieżących zobowiązań przy pomocy kolejnych pożyczek lub kredytów. Brane są również pod uwagę poziom niezabezpieczonego zadłużenia oraz zdolność do spłaty posiadanych długów. Ważną rolę odgrywają także aspekty subiektywne, takie jak poczucie pewności w przypadku konieczności pokrycia nieprzewidzianych wydatków, zachowania zakupowe i społeczne, a także podejście do oszczędzania. To właśnie połączenie obiektywnych danych z osobistym poczuciem kontroli nad pieniędzmi pozwala na ocenę rzeczywistej odporności finansowej konsumenta" – wyjaśnia Anna Zabrodzka-Averianov, Senior Economist w Intrum[3].

Zróżnicowane poziomy kondycji finansowej konsumentów

Na podstawie Money Management Index każdemu respondentowi przypisano wartość wskaźnika od 0 do 100. Analiza pozwoliła wyróżnić trzy główne grupy konsumentów:

REKLAMA

  • Fragile (wrażliwi) – średnia wartość indeksu: 62, osoby o wysokim stopniu podatności finansowej, dla których bieżące regulowanie zobowiązań stanowi wyzwanie.
  • Coping (radzący sobie) – średnia wartość indeksu: 84, konsumenci radzący sobie z codziennymi wydatkami, ale o ograniczonej odporności na nieoczekiwane koszty.
  • Resilient (odporni) – średnia wartość indeksu: 94, osoby stabilne finansowo, z solidnymi podstawami i wysokim poczuciem pewności.

"Przynależność do poszczególnych grup nie jest prostym odzwierciedleniem poziomu dochodów. Wśród Resilient 17 proc. stanowią osoby zarabiające poniżej średniej krajowej, a w grupie Fragile 5 proc. zarabia powyżej średniej. Zróżnicowanie Money Management Index pokazuje, że kondycja finansowa nie zależy wyłącznie od dochodu, statusu zawodowego czy posiadanych długów – to wypadkowa wielu czynników, takich jak zarządzanie pieniędzmi czy odporność na presję ekonomiczną" – podkreśla Anna Zabrodzka-Averianov[3].

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Financial Personas – uzupełnienie wskaźnika

Aby lepiej zrozumieć przyczyny określonej wartości Money Management Index, eksperci stosują Financial Personas. Pozwalają one zidentyfikować wzorce zachowań i preferencje konsumentów, co wspiera skuteczną komunikację i doradztwo finansowe. Wyodrębniono cztery profile:

  • Self-disciplined Optimisers (zdyscyplinowani optymalizujący) – osoby o najsilniejszej pozycji finansowej, aktywnie oszczędzające i ostrożnie dokonujące zakupów.
  • Cautious Savers (ostrożni oszczędzający) – unikanie ryzyka, konsekwentne oszczędzanie, zabezpieczenie na sytuacje awaryjne.
  • Financially Strained and Job-anxious (pod presją finansową i zaniepokojeni o pracę) – ograniczona zdolność do zaspokojenia podstawowych potrzeb, wysoki poziom niezabezpieczonego długu.
  • Debt-burdened and Financially Fragile (obciążeni długami i finansowo wrażliwi) – brak zabezpieczeń, wysoki poziom zadłużenia, chęć poprawy sytuacji przy wsparciu doradcy.

"Persony pozwalają firmom lepiej zrozumieć potrzeby konsumentów i dopasować efektywny sposób komunikacji np. w przypadku zaległości płatniczych. Self-disciplined Optimisers oczekują minimalnego kontaktu, Cautious Savers kontrolują finanse samodzielnie, Financially Strained korzystają z narzędzi AI i kontaktu z doradcą, a Debt-burdened preferują osobisty lub telefoniczny kontakt" – dodaje Anna Zabrodzka-Averianov[3].

Kim są poszczególne Financial Personas w praktyce?

Self-disciplined Optimisers to konsumenci ostrożni w zakupach i odroczonych płatnościach – tylko 17 proc. korzysta częściej z opcji „kup teraz, zapłać później”, wobec 28 proc. ogółu Polaków[3].

Cautious Savers konsekwentnie odkładają pieniądze – aż 62 proc. oszczędza co miesiąc na wypadek sytuacji awaryjnej, przewyższając średnią krajową (52 proc.)[4].

Financially Strained and Job-anxious często nie widzą możliwości poprawy dochodów, mają wysokie niezabezpieczone długi, ale próbują poprawić sytuację poprzez oszczędzanie i edukację finansową[5].

Debt-burdened and Financially Fragile charakteryzuje największe zadłużenie i brak stabilności ekonomicznej; 51 proc. korzysta chętniej z opcji „kup teraz, zapłać później”, a 46 proc. przyznaje, że ukrywa wydatki nawet przed bliskimi[5].

Nowe podejście do oceny wyzwań finansowych

Proste parametry, jak wysokość zarobków czy poziom zobowiązań, nie zawsze oddają rzeczywistą zdolność do zarządzania pieniędzmi. Money Management Index oraz Financial Personas pozwalają ocenić odporność finansową, postawy wobec zadłużenia i reakcję na nieoczekiwane wydatki. Wiedza ta jest nieoceniona dla firm, które chcą etycznie i skutecznie komunikować się z klientami oraz oferować dopasowane rozwiązania płatnicze.

Raport European Consumer Payment Report 2025 prezentuje szczegółowy obraz zarządzania finansami przez Europejczyków, ich radzenia sobie z rosnącymi kosztami i dostosowywania się do zmieniającej się gospodarki. Badanie objęło 20 000 konsumentów w 20 krajach, w tym 1000 osób w Polsce, przeprowadzone przez FT Longitude dla Intrum w okresie lipiec-sierpień 2025 roku.

[1]-[5] Intrum, 2025, European Consumer Payment Report

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Tylko 11% Polaków nie ma problemów finansowych? Odkrywamy, co naprawdę kryje się za ich budżetami
23 lut 2026

Choć wiele osób sądzi, że problemy z pieniędzmi dotyczą głównie niskich zarobków, najnowszy raport pokazuje coś zupełnie innego. Wysokie koszty życia, nieprzewidziane wydatki i stagnacja wynagrodzeń to tylko część historii – okazuje się, że także dobrze zarabiający Polacy często mają trudności z terminową spłatą zobowiązań. Money Management Index i Financial Personas ujawniają, jak naprawdę wygląda kondycja finansowa konsumentów i co decyduje o ich odporności ekonomicznej.
Rok 2026 sprzyja kredytobiorcom: spadające stopy i nowe szanse na własne „M”
23 lut 2026

Rok 2026 przynosi długo wyczekiwane zmiany dla osób planujących zakup mieszkania. Po latach historycznie wysokiego oprocentowania kredytów, stopy procentowe zaczynają spadać, a banki znów chętniej przyznają finansowanie mieszkaniowe. Jednocześnie najnowsze dane z European Consumer Payment Report autorstwa Intrum pokazują, że coraz więcej gospodarstw domowych w Europie musi godzić marzenia o własnym „M” z rosnącą presją na budżet. Czy warto zaciągnąć kredyt już teraz, czy poczekać? Odpowiedź zależy od indywidualnej sytuacji finansowej, choć dane wskazują na wyraźną poprawę warunków kredytowania.
JSW może odetchnąć z ulgą. Jest zgoda ZUS na raty i odroczenie składek
23 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodził się na rozłożenie na 11 rat i odroczenie spłaty przez JSW składek za okres od maja do października 2025 roku - poinformowała węglowa spółka w raporcie bieżącym. Większość z nich ma zostać spłacona do końca 2026 r.
Wiatraki: kto zapłaci za demontaż po 25-30 latach pracy turbiny wiatrowej? Czy to będzie problem gminy?
23 lut 2026

Wiatraki: kto zapłaci za demontaż po 25-30 latach pracy turbiny wiatrowej? Czy to będzie problem gminy lub właściciela gruntu, na którym stoi wiatrak? Jakie są przepisy?

REKLAMA

Rozliczenie PIT przez freelancera w 2026 r. krok po kroku. Jak można obniżyć podatek? [zlecenie, działalność nierejestrowana, działalność gospodarcza]
23 lut 2026

Jak krok po kroku freelancer może rozliczyć PIT w 2026 r. (zlecenie, działalność nierejestrowana, działalność gospodarcza)? Jak można obniżyć podatek? Do kiedy należy rozliczyć PIT?
Wysokie koszty energii zabijają polskie firmy - jest 3 razy drożej niż w USA. Powód: błędna zasada polityki klimatycznej UE
23 lut 2026

Polski przemysł stoi przed bezprecedensowym kryzysem konkurencyjności. Średnia cena energii elektrycznej osiągnęła w kraju poziom 205 EUR/MWh, podczas gdy w USA wynosi on jedynie 75 EUR/MWh, a w Chinach 82 EUR/MWh. Prawie trzykrotna różnica względem amerykańskiego to fundamentalne zagrożenie dla przetrwania polskich przedsiębiorstw. Te i inne problemy omówione zostaną podczas premiery raportu Fundacji ETIC, która odbędzie się w Warszawie na specjalnym wydarzeniu już 24 lutego.

Od 23 lutego 2026 r. 500 tys. losowo wybranych firm ma dostęp do nowego systemu ZUS. Nowe konto płatnika i inne zmiany w eZUS
23 lut 2026

Od 23 lutego 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nowy portal eZUS pierwszym 500 tys. klientów. Zmiany dotyczą części przeznaczonej dla płatników składek, a konta do testów wybrano losowo. Kolejne firmy dołączą do grona użytkowników w najbliższych dniach. Wdrożenie podzielone na etapy pozwoli na precyzyjną obserwację działania systemu po modyfikacji.
Ponad 6 900 zł dla stulatków. Za tydzień KRUS wypłaci wyższe świadczenie honorowe
23 lut 2026

W Polsce żyją tysiące osób, które mogą otrzymać specjalne świadczenie za ukończenie 100 lat. Już od marca jego kwota wzrośnie – a seniorzy dostaną nawet ponad 6,9 tys. zł miesięcznie. Podwyżka obejmie także wypłaty realizowane przez KRUS.

REKLAMA

Pracownicze programy oszczędnościowe (PPO) mają inne zalety niż PPK, PPE, IKE, IKZE czy OIPE. Pracodawcy coraz częściej je wdrażają
23 lut 2026

Czym są pracownicze programy oszczędnościowe (PPO)? Czym ta forma oszczędzania różni się od Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE), Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), czy Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego (OIPE).
Jak podnieść ceny w biurze rachunkowym?
23 lut 2026

Biura rachunkowe znalazły się w sytuacji znacznego wzrostu kosztów prowadzenia działalności, co może mieć istotny wpływ na ich rentowność. Wobec tego, wiele biur rachunkowych zamierza dokonać podwyżki cen świadczonych usług, co wymaga pewnych przygotowań i analiz, o czym zostanie napisane niżej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA