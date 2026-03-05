REKLAMA

Waloryzacja emerytur i rent od marca 2026 r. Jak ZUS podwyższył świadczenia? Nowe kwoty

Waloryzacja emerytur i rent od marca 2026 r. Jak ZUS podwyższył świadczenia? Nowe kwoty

05 marca 2026, 08:27
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Waloryzacja emerytur i rent od marca 2026 r. ZUS podwyższył świadczenia o 5,3 proc. – znamy nowe kwoty
Waloryzacja emerytur i rent od marca 2026 r. ZUS podwyższył świadczenia o 5,3 proc. – znamy nowe kwoty
Od 1 marca 2026 r. świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zostały zwaloryzowane. Podwyżka wyniosła 5,3 procent, a cały proces odbywa się z urzędu – bez konieczności składania wniosku. Komunikaty w tej sprawie zostały opublikowane w Monitor Polski.

Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2026 roku – 105,3 proc.

W 2026 roku waloryzacja ma charakter wyłącznie procentowy. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 105,3 proc. Obliczany jest on na podstawie:

  • średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów z poprzedniego roku,
  • powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie.

Waloryzacja obejmuje wszystkie świadczenia przyznane do końca lutego 2026 r.

Najniższa emerytura 2026 – ile wyniesie?

W wyniku waloryzacji:

  • najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosła o 99,58 zł i wynosi 1 978,49 zł brutto,
  • renta socjalna również wynosi 1 978,49 zł,
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2026 r. wynosi 1 483,87 zł.

Zwiększyła się także kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – o 135,28 zł, do poziomu 2 687,67 zł.

Dodatki i inne świadczenia – nowe zwaloryzowane stawki

Wraz ze wzrostem świadczeń podstawowych zwaloryzowane zostały także dodatki i inne świadczenia pieniężne. Od 1 marca 2026 r. wyniosą one:

  • dodatek pielęgnacyjny – 366,68 zł,
  • dodatek dla sieroty zupełnej – 689,17 zł,
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego (całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji) – 550,02 zł,
  • ryczałt energetyczny – 336,16 zł,
  • świadczenie przedemerytalne – 1 993,76 zł brutto,
  • świadczenie ratownicze dla strażaków OSP – 288,00 zł,
  • dodatek kombatancki – 366,68 zł,
  • dodatek za tajne nauczanie – 366,68 zł,
  • świadczenie honorowe dla stulatków – 6 938,92 zł.
Maksymalne zmniejszenia świadczeń

W przypadku osiągania przychodu przekraczającego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (nie więcej niż 130 proc.) maksymalne zmniejszenia wyniosą:

  • 989,41 zł – dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 742,10 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 841,05 zł – dla rent rodzinnych (gdy uprawniona jest jedna osoba).

Kwoty wolne od potrąceń

Emerytury i renty wolne od potrąceń wynoszą:

  • 849,42 zł – przy potrąceniach alimentacyjnych,
  • 1 401,57 zł – przy innych należnościach egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych,
  • 1 121,28 zł – przy potrącaniu m.in. nienależnie pobranych świadczeń, składek czy świadczeń rodzinnych,
  • 339,76 zł – przy potrącaniu należności za pobyt w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczych.

Przeciętne świadczenia wypłacane przez ZUS

Zgodnie z oficjalnym komunikatem:

  • przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi 3 634,73 zł,
  • przeciętna renta rodzinna – 3 092,84 zł,
  • przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy – 2 704,45 zł,
  • miesięczny próg uprawniający do świadczenia wyrównawczego – 3 794,33 zł.

Waloryzacja bez wniosku, ale z decyzją

Podwyżka świadczeń została przeprowadzona automatycznie – nie trzeba tutaj składać żadnego wniosku. Informację o nowej wysokości świadczenia można sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Każdy emeryt i rencista otrzymuje również decyzję zawierającą:

  • kwotę świadczenia brutto na ostatni dzień lutego,
  • zastosowany wskaźnik waloryzacji,
  • nową kwotę brutto po podwyżce,
  • informację o dodatku pielęgnacyjnym (jeśli przysługuje).

Dla milionów seniorów i rencistów marcowa waloryzacja oznacza realny wzrost comiesięcznych dochodów – już od najbliższej wypłaty.

Podstawa prawna:

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń - Monitor Polski rok 2026 poz. 220

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Monitor Polski rok 2026 poz. 221

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty - Monitor Polski rok 2026 poz. 222

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Monitor Polski rok 2026 poz. 223

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty miesięcznej uprawniającej do świadczenia uzupełniającego - Monitor Polski rok 2026 poz. 224

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia - Monitor Polski rok 2026 poz. 226

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie - Monitor Polski rok 2026 poz. 227

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty świadczenia ratowniczego - Monitor Polski rok 2026 poz. 225

