Od 1 marca 2026 r. świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zostały zwaloryzowane. Podwyżka wyniosła 5,3 procent, a cały proces odbywa się z urzędu – bez konieczności składania wniosku. Komunikaty w tej sprawie zostały opublikowane w Monitor Polski.

Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2026 roku – 105,3 proc.

W 2026 roku waloryzacja ma charakter wyłącznie procentowy. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 105,3 proc. Obliczany jest on na podstawie:

średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów z poprzedniego roku,

powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie.

Waloryzacja obejmuje wszystkie świadczenia przyznane do końca lutego 2026 r.

Najniższa emerytura 2026 – ile wyniesie?

W wyniku waloryzacji:

najniższa emerytura , renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosła o 99,58 zł i wynosi 1 978,49 zł brutto ,

, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosła o i wynosi , renta socjalna również wynosi 1 978,49 zł ,

również wynosi , renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2026 r. wynosi 1 483,87 zł.

Zwiększyła się także kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – o 135,28 zł, do poziomu 2 687,67 zł.

Dodatki i inne świadczenia – nowe zwaloryzowane stawki

Wraz ze wzrostem świadczeń podstawowych zwaloryzowane zostały także dodatki i inne świadczenia pieniężne. Od 1 marca 2026 r. wyniosą one:

dodatek pielęgnacyjny – 366,68 zł,

– 366,68 zł, dodatek dla sieroty zupełnej – 689,17 zł,

– 689,17 zł, dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego (całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji) – 550,02 zł,

(całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji) – 550,02 zł, ryczałt energetyczny – 336,16 zł,

– 336,16 zł, świadczenie przedemerytalne – 1 993,76 zł brutto,

– 1 993,76 zł brutto, świadczenie ratownicze dla strażaków OSP – 288,00 zł,

– 288,00 zł, dodatek kombatancki – 366,68 zł,

– 366,68 zł, dodatek za tajne nauczanie – 366,68 zł,

– 366,68 zł, świadczenie honorowe dla stulatków – 6 938,92 zł.

Maksymalne zmniejszenia świadczeń

W przypadku osiągania przychodu przekraczającego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (nie więcej niż 130 proc.) maksymalne zmniejszenia wyniosą:

989,41 zł – dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

742,10 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

841,05 zł – dla rent rodzinnych (gdy uprawniona jest jedna osoba).

Kwoty wolne od potrąceń

Emerytury i renty wolne od potrąceń wynoszą:

849,42 zł – przy potrąceniach alimentacyjnych,

1 401,57 zł – przy innych należnościach egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych,

1 121,28 zł – przy potrącaniu m.in. nienależnie pobranych świadczeń, składek czy świadczeń rodzinnych,

339,76 zł – przy potrącaniu należności za pobyt w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczych.

Przeciętne świadczenia wypłacane przez ZUS

Zgodnie z oficjalnym komunikatem:

przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi 3 634,73 zł ,

, przeciętna renta rodzinna – 3 092,84 zł ,

, przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy – 2 704,45 zł ,

, miesięczny próg uprawniający do świadczenia wyrównawczego – 3 794,33 zł.

Waloryzacja bez wniosku, ale z decyzją

Podwyżka świadczeń została przeprowadzona automatycznie – nie trzeba tutaj składać żadnego wniosku. Informację o nowej wysokości świadczenia można sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Każdy emeryt i rencista otrzymuje również decyzję zawierającą:

kwotę świadczenia brutto na ostatni dzień lutego,

zastosowany wskaźnik waloryzacji,

nową kwotę brutto po podwyżce,

informację o dodatku pielęgnacyjnym (jeśli przysługuje).

Dla milionów seniorów i rencistów marcowa waloryzacja oznacza realny wzrost comiesięcznych dochodów – już od najbliższej wypłaty.

Podstawa prawna:

