REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Ekonomista: RPP obniży stopy po przerwie, ale Bliski Wschód może wstrzymać dalsze cięcia

Ekonomista: RPP obniży stopy po przerwie, ale Bliski Wschód może wstrzymać dalsze cięcia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 marca 2026, 10:46
Ekonomista: RPP obniży stopy po przerwie, ale Bliski Wschód może wstrzymać dalsze cięcia
Ekonomista: RPP obniży stopy po przerwie, ale Bliski Wschód może wstrzymać dalsze cięcia
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Po dwóch miesiącach przerwy w cięciach stóp procentowych, na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu RPP obniży je o 25 pkt. bazowych – powiedział ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak. Dodaje, że konflikt na Bliskim Wschodzie może zmniejszyć skalę cięć w tym roku.

We wtorek rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

REKLAMA

REKLAMA

Prognoza obniżki stóp procentowych

- Spodziewamy się, że po dwumiesięcznej przerwie RPP obniży stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego o 25 pb. Na taki ruch wskazują ostatnie wypowiedzi prezesa Adama Glapińskiego i innych członków

Przypomniał, że RPP będzie dysponowała już nową, marcową projekcją inflacji. Projekcja to prognoza inflacji, a także PKB, skonstruowana przy założeniu, że nie zmienią się stopy procentowe.

Marcowa projekcja inflacyjna

- Marcowa projekcja inflacyjna powinna potwierdzić, że spadek inflacji w ostatnich miesiącach jest szeroko zakrojony i ma charakter trwały. Dalsze hamowanie tempa wzrostu płac w styczniu sugeruje, że ich przyspieszenie pod koniec 2025 było przejściowe - związane z nagrodami i premiami rocznymi – a trend spadkowy się utrzymuje. Gorsze od oczekiwań były także styczniowe dane z budownictwa i przemysłu, co sugeruje pewne osłabienie aktywności gospodarczej I kw. 2026 r. – powiedział ekonomista ING BSK.

REKLAMA

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Dodał, że konflikt na Bliskim Wschodzie, który rozpoczął się od sobotniego ataku USA i Izraela na Iran, jest nowym czynnikiem ryzyka. Może bowiem wpłynąć na perspektywy inflacji i koniunkturę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- Z jednej strony, wzrost cen ropy naftowej może podbić ceny, a z drugiej, może potencjalnie ograniczyć wzrost gospodarczy i pogorszyć sentyment inwestycyjny. Na chwilę obecną postrzegamy to jako czynnik ryzyka dla dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. Oczekujemy, że decyzji o obniżce będzie towarzyszył relatywnie jastrzębi komunikat po posiedzeniu w środę oraz ostrożne podejście do dalszych cięć stóp podczas konferencji prezesa Glapińskiego w czwartek – powiedział Adam Antoniak.

- Rośnie ryzyko, że docelowo stopa procentowa nie spadnie tak nisko jak zakładaliśmy, czyli do 3,25 proc. Do czasu wyklarowania się sytuacji w Iranie i potencjalnego wpływu tej sytuacji na perspektywy inflacji trudno ocenić, czy RPP będzie gotowa do kolejnych obniżek w dalszej części roku – wskazał Antoniak.

Obecnie główna stopa NBP, stopa referencyjna, wynosi 4 proc. W 2025 r. RPP sześciokrotnie obniżała stopy procentowe, w wyniku czego stopa referencyjna spadła o 1,75 pkt. proc. Ostatnia obniżka miała miejsce w grudniu.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Kredyty z WIBOR: im starsze, tym bardziej wątpliwe. Wyrok TSUE dopuszcza sądową kontrolę metodologii i realności nadzoru w okresie przed BMR
Kredyty z WIBOR: im starsze, tym bardziej wątpliwe. Wyrok TSUE dopuszcza sądową kontrolę metodologii i realności nadzoru w okresie przed BMR
Wyrok TSUE ws. kredytów z WIBOR-em: wskaźnik nie „znika”, ale banki nie mają wolnej ręki
Wyrok TSUE ws. kredytów z WIBOR-em: wskaźnik nie „znika”, ale banki nie mają wolnej ręki
Wyrok TSUE w sprawie kredytów z WIBOR-em: nie ma przełomu dla kredytobiorców
Wyrok TSUE w sprawie kredytów z WIBOR-em: nie ma przełomu dla kredytobiorców
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
[ZUS informuje] Sprzeczność orzeczeń ZUS i PZON
03 mar 2026

Nasze pytanie do ZUS: "Dla osób niepełnosprawnych orzeczenie o niesamodzielności wydane przez ZUS często wydaje się sprzeczne z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez PZON. Jak sprawić, aby te orzeczenia były kompatybilne?"
[ZUS informuje] Ile ZUS wygrał i przegrał w sądach spraw o nieprzyznanie świadczeń?
03 mar 2026

Nasze pytanie do ZUS: "Czy ZUS dysponuje informacją jaki procent spraw sądowych o nieprzyznanie świadczeń wynikających z choroby, niepełnosprawności, niesamodzielności, niezdolności do pracy wygrywa a jaki przegrywa?"
Samochód w uldze rehabilitacyjnej: praktyczny przewodnik.
03 mar 2026

Ulga rehabilitacyjna to jeden z najczęściej stosowanych instrumentów odliczeń w rocznych zeznaniach PIT. Jedną z kategorii wydatków budzącą najwięcej wątpliwości są koszty związane z używaniem samochodu. Skorzystanie z odliczenia przez osobę niepełnosprawna lub opiekuna takiej osoby zależy od spełnienia konkretnych warunków ustawowych, a ich niedopełnienie może pozbawić podatnika prawa do ulgi.
Czym jest pochodzenie towaru i dlaczego ma kluczowe znaczenie w imporcie?
03 mar 2026

W imporcie liczy się nie tylko to, co sprowadzasz, ale również skąd to pochodzi w sensie prawnym. Pochodzenie towaru nie jest „krajem dostawcy” ani „miejscem magazynu”, lecz formalny status wynikający z reguł unijnych i międzynarodowych przypisanych do danego towaru. Co istotne – dopiero po ustaleniu pochodzenia można w ogóle rozważać preferencje taryfowe, czyli obniżone lub zerowe cło. Błąd w tym obszarze potrafi kosztować firmę znacznie więcej niż różnica w stawce celnej: może uruchomić korekty, dopłaty, odsetki, a nawet odpowiedzialność w obszarze compliance.

REKLAMA

Gdy gaz wchodzi do domu nieproszony – zimowe ryzyko, o którym wciąż trzeba pamiętać
03 mar 2026

Blisko 200 katastrof budowlanych w ciągu ostatniej dekady – tyle razy wybuch gazu zamienił domy w ruiny. Eksperci portalu GetHome.pl zwracają uwagę, że zimą zagrożenie rośnie, dlatego właśnie teraz warto zachować szczególną ostrożność.
Wpłacasz dużo na konto? Sprawdź, kiedy bank może poinformować skarbówkę
03 mar 2026

Czy każda większa wpłata na konto bankowe, także za pośrednictwem wpłatomatu, może przyciągnąć uwagę skarbówki? Wiele osób zastanawia się, jaka jest granica, po przekroczeniu której fiskus zaczyna się interesować naszymi pieniędzmi. Choć w przepisach faktycznie istnieje próg, po którym bank musi zgłosić operację do odpowiednich organów, warto wiedzieć, że nie oznacza to pełnej „bezkarności” poniżej tej kwoty. Sprawdź, ile można wpłacić na konto bez kontroli skarbówki i w jakich przypadkach nawet mniejsze wpłaty mogą wzbudzić zainteresowanie.
Nowy wzór zaświadczenia dla obcokrajowców studiujących w Polsce. Resort usprawnia legalizację
03 mar 2026

Resort nauki planuje wprowadzić nowy wzór zaświadczenia o przyjęciu lub kontynuacji studiów przez cudzoziemców. Nowy projekt rozporządzenia w tej sprawie ma związek z cyfryzacją procedur legalizacji pobytu w Polsce.
Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorców to fikcja? Rada Przedsiębiorczości mówi dość
03 mar 2026

Urzędnicy boją się stosowania zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorców. Rada Przedsiębiorczości mówi dość. Należy wprowadzić dodatkowe przepisy prawne mówiące o tym, że stosowanie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorców i obywateli nie tylko nie rodzi ryzyka odpowiedzialności karnej, ale podlega wyraźnej ochronie prawnej.

REKLAMA

Kto dziedziczy, gdy nie ma dzieci? Nie tylko mąż lub żona
03 mar 2026

Kto obejmie spadek z ustawy, gdy w małżeństwie nie ma dzieci? Czy dobrym rozwiązaniem jest tzw. testament wzajemny? Co z zachowkiem? To ważne pytania, które często zadają sobie małżonkowie. Jakie są odpowiedzi?
Reforma PIP: czego najbardziej boją się przedsiębiorcy? [WYWIAD]
03 mar 2026

Reforma PIP wciąż budzi wiele emocji. Kolejny projekt przynosi pozytywne zmiany, ale przedsiębiorcy nadal mają mu wiele do zarzucenia. Czego boją się najbardziej? Odpowiada mecenas Marek Jarosiewicz, partner w kancelarii Wódkiewicz Sosnowski Jarosiewicz, ekspert Północnej Izby Gospodarczej i trener Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA