REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Umowy » Finanse » Wyrok TSUE ws. kredytów z WIBOR-em: wskaźnik nie „znika”, ale banki nie mają wolnej ręki

Wyrok TSUE ws. kredytów z WIBOR-em: wskaźnik nie „znika”, ale banki nie mają wolnej ręki

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 lutego 2026, 08:16
Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Uwalniamy od problemów
WIBOR, kredyt, umowa kredytowa
Wyrok TSUE ws. kredytów z WIBOR-em: wskaźnik nie „znika”, ale banki nie mają wolnej ręki
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wyrok TSUE w sprawie WIBOR, jak można się było spodziewać nie przyniósł jakiegoś rewolucyjnego rozstrzygnięcia, które całkowicie satysfakcjonowałyby obie strony sporu, ale też nie zamknął drogi kredytobiorcom. Trybunał, co prawda nie zakwestionował samego wskaźnika i metodologii ustalania tego wskaźnika, ale jednocześnie jasno wskazał, że kluczowe będą obowiązki informacyjne banków. To właśnie na tym polu mogą rozstrzygnąć się tysiące sporów o kredyty złotowe. Należy też przypomnieć, że dzisiejsze rozstrzygniecie TSUE dotyczy umowy kredytu hipotecznego zawartej już po wejściu w życie rozporządzenia BMR.

Wyrok TSUE w sprawie kredytów z WIBOR-em

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał 12 lutego 2026 r. wyrok w polskiej sprawie dotyczącej kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem opartym o WIBOR (sprawa C-471/24). TSUE wskazał, że sama obecność WIBOR w umowie co do zasady nie powoduje automatycznie znaczącej nierównowagi na niekorzyść konsumenta.

REKLAMA

REKLAMA

Nie każda klauzula oprocentowania jest uczciwa. Jak rozumieć standard przejrzystości?

- Wyrok warto czytać spokojnie: Trybunał nie „unieważnia” WIBOR, ale też nie zamyka konsumentom drogi do ochrony. To, że wskaźnik funkcjonuje w ramach regulacyjnych, nie oznacza, że każda klauzula oprocentowania jest z automatu uczciwa. W sporach kluczowe będzie to, czy umowa i komunikacja banku pozwalały klientowi realnie zrozumieć, na co się godzi. – komentuje Radca Prawny Stanisław Rachelski

TSUE odniósł się także do standardu przejrzystości. Trybunał wskazał, że wymóg przejrzystości z dyrektywy 93/13 nie nakłada na bank obowiązku przekazywania konsumentowi szczegółowych informacji o metodologii wskaźnika referencyjnego, takiego jak WIBOR. Argumentem było to, że WIBOR jest objęty unijnymi ramami prawnymi, a ich przestrzeganie kontrolują właściwe organy krajowe.

- Brak obowiązku tłumaczenia „metodologii WIBOR” nie może być mylony z brakiem obowiązków informacyjnych w ogóle. Konsument nie musi znać technicznych szczegółów rynku międzybankowego, ale musi rozumieć ekonomiczny sens zmiennego oprocentowania: co je zmienia, jakie są możliwe scenariusze wzrostu rat i jak to wpływa na całkowity koszt kredytu. Jeżeli bank poprzestał na formalnej informacji, bez rzetelnego wyjaśnienia ryzyka, to nadal jest przestrzeń do oceny klauzuli pod kątem abuzywności. Należy też pamiętać o tym, że wyrok TSUE z 12 lutego 2026 r. dotyczy umowy kredytu hipotecznego udzielonego już po wejściu w życie rozporządzenia BMR. W obrocie pozostają jednak umowy kredytu zawarte przed wejściem w życie tego rozporządzenia a tu batalia przed TSUE dopiero się rozpoczyna, zwłaszcza, że na rozstrzygnięcie czeka kolejne pytanie prejudycjalne zadane przez polski sąd. – dodaje Radca prawny Wojciech Ostrowski.

W praktyce wyrok jest ważny, bo porządkuje pytania zadane przez sąd krajowy: czy klauzula zmiennego oprocentowania oparta o WIBOR może być badana pod kątem abuzywności oraz jak rozumieć obowiązek informacyjny banku w zakresie zrozumienia działania wskaźnika i oszacowania skutków finansowych umowy. TSUE podkreślił, że ocena w konkretnych sprawach należy do sądów krajowych, a rozstrzygnięcie nie ma charakteru „automatycznego” dla wszystkich umów.

- Dla kredytobiorców najważniejsze jest to, że ciężar sporu przesuwa się na jakość procesu oferowania kredytu opartego o zmienne oprocentowanie i transparentność. W wielu sprawach decydujące będą dowody: formularze informacyjne, symulacje, sposób przedstawienia ryzyka, rozmowy i korespondencja. Jeżeli klient nie dostał jasnej informacji, jak zmiana stóp może przełożyć się na ratę i koszt kredytu, sąd może dojść do wniosku, że konsument nie miał realnej możliwości podjęcia świadomej decyzji. – dodaje Radca Prawny Stanisław Rachelski

Będzie likwidacja wskaźnika WIBOR

Równolegle warto pamiętać, że w Polsce trwają prace nad zmianą wskaźnika referencyjnego, WIBOR ma zostać zastąpiony wskaźnikiem POLSTR, opartym na rzeczywistych transakcjach depozytów overnight. Zmiana wskaźnika jednak nie rozwiązuje problemów umów już zawartych. Spory dotyczą zwykle tego, czy konsument został prawidłowo poinformowany na starcie i czy konstrukcja klauzuli była transparentna. Wyrok TSUE nie rozwiązuje tego problemu tylko wskazuje, że ochronę konsumenta trzeba budować na konkretach: na treści umowy i realiach jej zawierania.

REKLAMA

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Komunikat ZUS: wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku - 5,3%. Najniższa emerytura od 1 marca wyniesie 1 978,49 zł brutto
13 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie z 13 lutego 2026 r. poinformował, że od 1 marca br. świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez ZUS zostaną zwaloryzowane. Podwyżka będzie przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną o 5,3 procent.
Wyrok TSUE ws. kredytów z WIBOR-em: wskaźnik nie „znika”, ale banki nie mają wolnej ręki
13 lut 2026

Wyrok TSUE w sprawie WIBOR, jak można się było spodziewać nie przyniósł jakiegoś rewolucyjnego rozstrzygnięcia, które całkowicie satysfakcjonowałyby obie strony sporu, ale też nie zamknął drogi kredytobiorcom. Trybunał, co prawda nie zakwestionował samego wskaźnika i metodologii ustalania tego wskaźnika, ale jednocześnie jasno wskazał, że kluczowe będą obowiązki informacyjne banków. To właśnie na tym polu mogą rozstrzygnąć się tysiące sporów o kredyty złotowe. Należy też przypomnieć, że dzisiejsze rozstrzygniecie TSUE dotyczy umowy kredytu hipotecznego zawartej już po wejściu w życie rozporządzenia BMR.
10 zasad dobrych praktyk stosowania AI do tworzenia leków. Europejska Agencja Leków i Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków łączą siły
12 lut 2026

W styczniu 2026 roku EMA i FDA wspólnie opublikowały zestaw 10 zasad dobrych praktyk dla wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w całym cyklu rozwoju leków — od projektowania i badań, przez produkcję, aż do monitorowania bezpieczeństwa po dopuszczeniu do obrotu.
Wyrok TSUE ws. WIBOR z 12 lutego wzmacnia pozycję kredytobiorców w sporach z bankami. Radca prawny wyjaśnia dlaczego
13 lut 2026

Wyrok TSUE z 12 lutego 2026 r. w sprawie C-471/24 stanowi jedno z najważniejszych rozstrzygnięć dla posiadaczy kredytów złotowych ze zmiennym oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIBOR. Potwierdza on bowiem wprost, że postanowienia umów kredytowych tworzące mechanizm oprocentowania w oparciu o wskaźnik referencyjny podlegają kontroli pod kątem ich abuzywności. Dla setek tysięcy kredytobiorców w Polsce oznacza to realne wzmocnienie ich pozycji procesowej wobec banków, otwarcie drogi do skuteczniejszego dochodzenia swoich praw oraz wytyczenie pierwszych kierunków dla orzecznictwa krajowego.

REKLAMA

Stres przy rozliczaniu PIT. Polacy boją się błędów w rocznych deklaracjach podatkowych
12 lut 2026

Od 15 lutego ponad 20 milionów Polaków może składać roczne zeznanie PIT. Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie PITax wynika, że 56 proc. ankietowanych boi się popełnienia błędów w rocznym zeznaniu PIT, a co trzeci przyznaje, że nie zna ulg dzięki którym mógłby obniżyć swój podatek.
Tysiące oszukanych w programie "Czyste Powietrze". Rząd obiecuje pomoc i zapowiada szybką ustawę
12 lut 2026

Projekt specustawy dotyczącej programu „Czyste Powietrze” zakłada wstrzymanie dochodzenia wierzytelności od osób poszkodowanych oraz skierowanie roszczeń wobec nieuczciwych wykonawców. Jak poinformował PAP wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta, dokument ma w czwartek trafić do konsultacji społecznych.
Sprawy frankowe: czy można rozliczyć strony nieważnej umowy kredytowej w jednym procesie?
13 lut 2026

Ciągła obserwacja sporów frankowych związana z kolejnymi rozstrzygnięciami wydawanymi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który niejako zainicjował lawiny sporów frankowych w polskich sądach, nadal nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie czy w toku jednego postępowania uda się zamknąć kompleksowe rozliczenie stron uznanej za nieważną umowy, na czym tak naprawdę najbardziej zależy każdej ze stron postępowania.
Status litografii w świetle prawa handlu sztuką
12 lut 2026

Zmieniające się trendy w rynku inwestycyjnym pokazują, że rynek sztuki w Polsce ma tendencję zwyżkową. Walory będące przedmiotem sprzedaży w drodze aukcyjnej bądź komisowej za pośrednictwem galerii sztuk lub specjalistycznych antykwariatów, choć pozornie jednolicie klasyfikowane, różnią się znacznie szczególnie na prawnej płaszczyźnie podatkowej i regulacji swobody importowej w świetle prawa ochrony zabytków.

REKLAMA

Środa Popielcowa 2026. Startuje wielkopostna pielgrzymka po warszawskich kościołach. Sprawdź, co czeka wiernych
12 lut 2026

W Środę Popielcową, 18 lutego, ruszy 12. edycja wielkopostnych kościołów stacyjnych. Wybrano 40 świątyń – 25 w archidiecezji warszawskiej i 15 w diecezji warszawsko-praskiej, wskazując je jako miejsca spowiedzi i nabożeństw. Będzie towarzyszył jej konkurs, którego laureat pojedzie do Rzymu.
Diagnosta nie odróżnił quada od ciągnika rolniczego. Stracił uprawnienia? NSA wydał wyrok
12 lut 2026

Wystarczyło spojrzeć na pojazd, żeby wiedzieć, że coś jest nie tak. Mimo to diagnosta wydał pozytywny wynik badania technicznego dla pojazdu osiągającego 110 km/h, który wcześniej był zarejestrowany jako... ciągnik rolniczy w Niemczech. Sprawa trafiła aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czy specjalista stracił uprawnienia? Wyrok NSA nie pozostawia wątpliwości.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA