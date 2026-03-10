REKLAMA

Złoto bezpieczną przystanią w czasie działań wojennych na Bliskim Wschodzie - raport

Złoto bezpieczną przystanią w czasie działań wojennych na Bliskim Wschodzie - raport

10 marca 2026, 12:34
Tomasz Piwowarski
oprac. Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
ceny złota, inwestycje, Bliski Wschód, sytuacja gospodarcza, sytuacja geopolityczna, lokowanie kapitału
Złoto bezpieczną przystanią w czasie działań wojennych na Bliskim Wschodzie - raport
Ponad jedna trzecia badanych Polaków uważa, że konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie może być dobrym momentem na zakup złota w celach inwestycyjnych. Odmienne zdanie ma 20,7 proc. respondentów, natomiast 40,5 proc. badanych nie potrafi jednoznacznie ocenić tej sytuacji. Autorzy raportu zwracają uwagę, że wyniki te pokazują wzrost świadomości dotyczącej roli złota jako bezpiecznej przystani.

Blisko 39 procent Polaków uważa konflikt na Bliskim Wschodzie za dobrą okazję do inwestycji w złoto

W ocenie 38,8% Polaków, konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie jest dobrą okazją do zakupu złota w celach inwestycyjnych. 20,7% rodaków nie zgadza się z tym. Z kolei 40,5% społeczeństwa nie potrafi się określić w tym temacie. Według autorów raportu, wyniki badania wskazują na rosnącą świadomość roli złota jako tzw. bezpiecznej lokaty kapitału w dobie niepewności geopolitycznej, kryzysów finansowych i inflacji. To potwierdza też obserwowany wzrost popytu na rynku. Jednak inwestorzy powinni mieć na uwadze krótkoterminowe wahania cen.

Raport UCE RESEARCH i Briju na temat postrzegania złota przez Polaków jako lokaty kapitału w trudnych czasach

Jak wynika z raportu UCE RESEARCH i Briju, 38,8% Polaków uważa, że konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie jest dobrą okazją do zakupu złota w celach inwestycyjnych. 20,7% rodaków jest przeciwnego zdania, a 40,5% nie potrafi się określić w tym temacie. Widać więc, że opinie w społeczeństwie są mocno podzielone.

– Geopolityczna niepewność sprawia, że coraz więcej osób skłania się ku bezpiecznym formom oszczędzania. Jedną z nich z pewnością jest złoto. Jego cena w ostatnich 12 miesiącach wzrosła o blisko 76%, a od początku 2026 roku – o 18%. Do tego widać, że prognozy rynkowe na 2026 rok zakładają dalszy trend wzrostowy. Obecnie trudno jest znaleźć alternatywny, równie atrakcyjny sposób, nie tylko na lokowanie kapitału – komentuje Piotr Biela, współautor raportu z Briju.

Zdaniem eksperta, wyniki badania wskazują na rosnącą świadomość roli złota jako tzw. bezpiecznej lokaty kapitału. Jednocześnie wciąż widać ograniczoną wiedzę inwestycyjną części naszego społeczeństwa. Zakup złota to nadal mniej popularna forma oszczędzania niż chociażby lokaty bankowe, ale to bardzo się zmienia w Polsce.

– Złoto od dziesięcioleci pełni funkcję aktywa ochronnego w okresach napięć geopolitycznych, kryzysów finansowych czy wysokiej inflacji. Dotyczy to tak samo dużych firm, jak i osób prywatnych. W sytuacji ryzyka eskalacji konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie – szczególnie między USA, Izraelem i krajami ościennymi a Iranem – inwestorzy na całym świecie zaczynają szukać aktywów postrzeganych jako stabilne i odporne na turbulencje rynkowe analizuje Piotr Biela.

Wpływ konfliktów zbrojnych na ceny złota

Autorzy raportu przypominają również, że konflikty zbrojne niemal zawsze podnoszą ceny złota na rynku. Wynika to z niepewności co do stabilności kursów walut czy ograniczonej płynności nieruchomości. Dodatkowo na ceny złota w ostatnich latach najsilniej wpływały oczekiwania spadku stóp procentowych w USA, inflacja oraz napięcia geopolityczne.

– Coraz większą rolę odgrywają także zakupy banków centralnych oraz popyt przemysłowy – zwłaszcza w elektronice, gdzie złoto jest cenione za przewodnictwo i odporność na korozję. W ostatnich latach zainteresowaniem zaczęły cieszyć się kryptowaluty, ale raczej nie stanowią one bezpiecznej przystani, co potwierdzają spore wahania w ostatnich miesiącach. Mówiąc wprost, na tym rynku zawsze są jakieś zawirowania. Poza tym jest on mocno niepewny i nieregulowany. I na pewno nie można go porównać do rynku złotadodaje Piotr Biela.

Ekspert uważa też, że obecnie widać rosnący popyt na ww. kruszec. Część respondentów postrzega aktualny konflikt zbrojny jako dalszy impuls do wzrostu cen złota. Dane z ostatnich lat wskazują, że w długim okresie jego kurs rósł, jednak pojawiały się krótkotrwałe wahania. Zatem by spokojnie inwestować, należy mieć raczej perspektywę długoterminową, gdyż przy zakupach spekulacyjnych z krótkim horyzontem czasowym mogą pojawić się spadki – przekonuje znawca rynku.

Wpływ inflacji na ceny złota na rynku

Sytuację potęguje także inflacja, która w 2025 roku wyniosła w Polsce 3,6% i była znacznie wyższa niż oprocentowanie lokat bankowych. – To oznacza, że wartość pieniędzy trzymanych w banku na koniec roku spadła, mimo dopisanych odsetek. Gdyby jednak kupić złoto 1 stycznia 2025 roku i sprzedać je 31 grudnia, zarobek wynosiłby 64% wyjaśnia Piotr Biela.

Jednak 20,7% ankietowanych wskazuje, że ww. konflikt nie jest zbyt dobrą okazją do zakupu złota. – To prawdopodobnie wynika z ograniczonej wiedzy oraz zaufania. Respondenci, najpewniej obawiają się krótkoterminowej nieprzewidywalności rynku. Mogą zakładać, że ceny już w dużej mierze uwzględniają ryzyko wojny, a zakupy w szczytowym momencie mogą być nieopłacalne – tłumaczy ekspert.

Dlaczego większość Polaków pozostała niezdecydowana w badaniu dotyczącym zakupów złota? Ekspert tłumaczy

Największy odsetek Polaków jest niezdecydowany. Według Piotra Bieli, wynika to ze zbiegu kilku czynników. Część respondentów może nie inwestować wcale, ani nie interesować się złotem, przez co trudno im ocenić wpływ konfliktu na ceny czy atrakcyjność zakupu złota. – Sama wojna na Bliskim Wschodzie wiąże się z wieloma niewiadomymi – możliwą eskalacją, reakcjami rynków finansowych czy zmianami cen surowców. To oczywiście zwiększa poczucie niepewności. W efekcie wiele osób woli wstrzymać się z opinią, zamiast podejmować ryzykowne decyzje podsumowuje ekspert z Briju.

Jak realizowano badanie na temat inwestycji w złoto?

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 4-5 marca 2026 roku metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview), polegającą na realizacji ankiet internetowych wspomaganych komputerowo. Badanie zostało zrealizowane przez platformę analityczno-badawczą UCE Research i Briju na ogólnopolskiej próbie 1008 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat. Respondenci zostali dobrani w sposób losowy z wykorzystaniem panelu badawczego, a udział w badaniu miał charakter anonimowy.

Źródło: UCE RESEARCH, Briju

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

