REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Ograniczenia na stacjach paliw - bez takiego wpisu w dowodzie rejestracyjnym nie kupisz więcej paliwa przez 30 dni

Ograniczenia na stacjach paliw - bez takiego wpisu w dowodzie rejestracyjnym nie kupisz więcej paliwa przez 30 dni

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 marca 2026, 15:36
[Data aktualizacji 20 marca 2026, 13:43]
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
ograniczenia paliw, Słowacja, ceny diesla, turystyka paliwowa, limity na stacjach paliw, kryzys paliwowy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rząd Roberta Ficy zatwierdził nadzwyczajne ograniczenia w sprzedaży paliwa. Zdecyduje dowód rejestracyjny pojazdu i tablice - kierowcy pojazdów zarejestrowanych poza Słowacją zapłacą więcej, tankowanie do kanistrów zostanie ograniczone, a samoobsługowe stacje zamknięte. Nowe zasady mają obowiązywać 30 dni. Premier wprost obwinia Polaków o to, że stacje na północy Słowacji „wyschły".

rozwiń >

Polacy jeździli tankować za południową granicę - ale to się skończy

Różnice cenowe między Słowacją a krajami sąsiednimi doprowadziły do sytuacji, w której kierowcy masowo przekraczali granicę wyłącznie po to, by zatankować tańsze paliwo. Premier Fico stwierdził: „Doszło do sytuacji, że na północy Słowacji dosłownie wyschły dziesiątki stacji paliw, ponieważ cena jest niższa w porównaniu z Polską".

REKLAMA

REKLAMA

Na Słowacji utrzymywano cenę oleju napędowego na poziomie około 1,5 euro za litr, co skłaniało wielu Polaków, Czechów i Austriaków do tankowania właśnie na słowackich stacjach. Przez ostatnie tygodnie stacje paliw przy granicy odwiedzały tłumy kierowców z Podhala i Małopolski, którzy tankowali do pełna i zapełniali kanistrami bagażniki. Lokalni mieszkańcy mieli problem z dostępem do paliwa.

Co konkretnie się zmienia - na czym polegają ograniczenia w sprzedaży paliw?

Zgodnie z decyzją słowackiego rządu olej napędowy będzie można tankować wyłącznie bezpośrednio do zbiorników paliwa oraz do jednego kanistra o maksymalnej pojemności 10 litrów. Dodatkowo wprowadzono limit finansowy - na jedno auto będzie można zatankować paliwo maksymalnie za 400 euro (informują słowackie portale). Jednocześnie zamknięte zostaną samoobsługowe stacje paliw bez personelu oraz te, które nie będą w stanie dostosować się do nowych przepisów.

Rząd zdecydował również o czasowym ograniczeniu eksportu oleju napędowego na okres 30 dni. Kierowcy spoza Słowacji będą tankować paliwo po innych cenach niż pojazdy zarejestrowane w kraju. Cena dla zagranicznych kierowców ma być uzależniona od średnich cen oleju napędowego w państwach sąsiednich. Rozróżnienie ma odbywać się na podstawie numerów rejestracyjnych.

REKLAMA

Cena dla aut z zagranicznymi tablicami będzie średnią arytmetyczną cen oleju napędowego z Polski, Czech oraz Austrii. Po uśrednieniu z wyższymi cenami w trzech krajach różnica praktycznie zniknie - a dla polskich kierowców tankowanie na Słowacji przestanie być opłacalne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

kontrolka, brak paliwa, zatankuj, pusty bak, rezerwa

Tej kontrolki na desce rozdzielczej Słowacy mieli dość - Robert Fico wprowadził ograniczenia dla Polaków i innych kierowców w pojazdach bez słowackich tablic rejestracyjnych

Shutterstock

Ograniczenia nie dotyczą benzyny - diesel cenniejszym zasobem?

Środki ograniczające będą obowiązywać przez 30 dni i nie dotyczą benzyny. Wyłączone z nich będą także pojazdy służb - policji, żandarmerii wojskowej, sił zbrojnych, straży miejskiej, straży pożarnej i ratownictwa. Pojazdy rolnicze również nie będą objęte ograniczeniami.

Branża transportowa w kłopotach

Jeden pojazd będzie mógł zatankować paliwo za maksymalnie 400 euro. Ograniczenie to dotknie kierowców samochodów ciężarowych, którzy nie będą mogli zatankować więcej niż około 265 litrów (przy cenie 1,50 eur/litr), podczas gdy pojemności baków w ciągnikach siodłowych wynoszą znacznie więcej.

Jedna ze słowackich organizacji przewoźników ostrzega, że nowe przepisy mogą zakłócić funkcjonowanie branży transportowej i wpłynąć na łańcuchy dostaw. Kierowcy ciężarówek przejeżdżający przez Słowację będą musieli uzupełniać paliwo częściej i w innych krajach - co podniesie koszty operacyjne.

Dlaczego Słowacja ma problem z paliwem i tylko ona ogłasza reglamentację paliwa na stacjach?

Za kryzysem stoją dwa nakładające się czynniki. Rurociąg naftowy Przyjaźń, główny szlak transportujący rosyjską ropę naftową przez Ukrainę na Węgry i Słowację, jest nieczynny od lutego 2026 roku, kiedy został uszkodzony w wyniku rosyjskich ataków. Słowacki rząd ogłosił w związku z tym stan wyjątkowy i podjął decyzję o uwolnieniu zapasów strategicznych, które mają pomóc rafinerii Slovnaft przetrwać do czasu zapewnienia sobie surowca inną trasą niż przez rurociąg Przyjaźń.

Drugim czynnikiem jest eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. Reuters informował 19 marca, że po atakach na infrastrukturę energetyczną w regionie cena ropy Brent przebiła poziom 119 dolarów za baryłkę, a europejskie ceny gazu mocno poszły w górę.

Co to oznacza dla polskich kierowców? Czy jest się czego bać i u nas też wkrótce będą limity na stacjach?

Wyjazd na Słowację po tańszy diesel przestaje mieć ekonomiczny sens. Wyższe ceny dla zagranicznych tablic, ograniczenie kanistrów do 10 litrów i limit 400 euro na pojazd skutecznie zamykają furtkę, z której korzystali mieszkańcy południa Polski, szczególnie gdy nie dotankowywali "przy okazji", ale jeździli ze sporą ilością dodatkowych zbiorników na paliwo.

Polski kierowca również odczuwa skutki napięć na rynku. Ceny paliw zmieniają się dynamicznie, a diesel po 8 zł przestaje dziwić (dane na 20 marca 2026).

Zmiany mają obowiązywać przez 30 dni, ale premier Robert Fico nie wyklucza ich przedłużenia. Kierowcy planujący podróże na Słowację powinni sprawdzić aktualne zasady przed wyjazdem - sytuacja może się zmieniać z dnia na dzień.

Na szczęście na razie nie ma informacji choćby o planach podobnych ograniczeń w Polsce i wprowadzeniu limitów tankowania na naszych stacjach. W Słowacji nałożyły się na siebie dwa wyżej wymienione czynniki, a Polska ma jeszcze możliwość transportu drogą morską, czym Słowacja nie może się pochwalić. Szczególnie bez rurociągu "Przyjaźń" znalazła się w trudniejszej sytuacji, niż i tak niełatwa wynikająca z wojny na Bliskim Wschodzie.

Powiązane
Dlaczego miasta pobierają opłatę za parkowanie bezpodstawnie? Decyduje jeden zwrot w regulaminie
Dlaczego miasta pobierają opłatę za parkowanie bezpodstawnie? Decyduje jeden zwrot w regulaminie
Odklejać czy zostawić? Czy za taką naklejkę grozi kara?
Odklejać czy zostawić? Czy za taką naklejkę grozi kara?
Drony i rakiety to nie przeszkoda, aby kazać lecieć turystce na Bliski Wschód - polskie biura nie zwrócą pieniędzy, chociaż MSZ zabrania podróży
Drony i rakiety to nie przeszkoda, aby kazać lecieć turystce na Bliski Wschód - polskie biura nie zwrócą pieniędzy, chociaż MSZ zabrania podróży
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Dodatkowy zasiłek przysługuje czterem grupom osób. Do domowego budżetu można doliczyć ponad 200 zł miesięcznie
23 mar 2026

Czy zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to jedno i to samo świadczenie? Choć osoby uprawnione do wsparcia ze strony państwa zwykle dokładają starań by dobrze zorientować się w obowiązujących w tym zakresie zasadach, to nie zawsze jest to łatwe.
Jawność wynagrodzeń - czy Twoja firma jest na to gotowa? [Kawa z INFORLEX]
23 mar 2026

Transparentność wynagrodzeń coraz mocniej wchodzi do praktyki firm, działów HR i codziennego zarządzania. Wokół nowych obowiązków pojawia się jednak wiele pytań, wątpliwości i obaw. Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie online z cyklu Kawa z INFORLEX Jawność wynagrodzeń, podczas którego dwójka cenionych ekspertów: Katarzyna Gospodarowicz oraz Grzegorz Filipowicz wyjaśnią, co tak naprawdę oznacza jawność wynagrodzeń i jak przygotować organizację na nadchodzące zmiany.
Zasiłek opiekuńczy 2026 - komu przysługuje, ile wynosi i jak go otrzymać
23 mar 2026

Chore dziecko, zamknięte przedszkole, hospitalizowany współmałżonek - sytuacje, które potrafią namieszać w kalendarzu. Nie każdy wie, że w takich wypadkach przysługuje zasiłek opiekuńczy. W 2026 roku zasady jego przyznawania nie zmieniły się znacząco, ale diabeł tkwi w szczegółach: limitach dni, warunkach i dokumentach. Sprawdź, czy masz prawo do tego świadczenia z ZUS i ile realnie możesz dostać.
Emerytura bez stażu pracy? Tak, to możliwe. Sprawdź, czy masz prawo do świadczenia z ZUS
23 mar 2026

Większość Polaków kojarzy emeryturę z długimi dekadami pracy i odprowadzania składek. Jednak życie pisze różne scenariusze - czasem z powodów zdrowotnych, a czasem przez pełnienie roli rodzica, nie udaje się wypracować wymaganego stażu pracy. Czy w takiej sytuacji jesteś skazany na brak wsparcia na starość? Niekoniecznie. Oto szczegóły.

REKLAMA

Nowy podatek od mieszkań? Nawet 1,5 proc. za nadmiarowe lokale – sprawdź, czy zapłacisz!
23 mar 2026

Nowa Lewica chce uderzyć w właścicieli wielu mieszkań. Już od trzeciej nieruchomości ma pojawić się podatek, który z czasem wzrośnie do 1,5 proc. wartości. Politycy mówią o „uwolnieniu mieszkań”, krytycy – o nowym obciążeniu dla inwestorów.
Dla kogo koniec worków na śmieci? Już od 1 kwietnia bioodpady będą tam odbierane na nowych zasadach
23 mar 2026

Pierwszy kwartał roku to często okres zmian w zakresie gospodarowania odpadami. Dotyczą one nie tylko samej wysokości opłat, ale również wyboru metody ich ustalania i zasad odbioru odpadów. Należy jednak pamiętać, że te zmiany tak samo, jak i same opłaty, mają charakter lokalny.
Podatek katastralny 2026 - projekt Lewicy w Sejmie. Kogo obejmie i ile zapłacimy?
23 mar 2026

Lewica 20 marca 2026 r. złożyła w Sejmie projekt ustawy o tzw. podatku od biznesu mieszkaniowego. Nowa danina ma zastąpić podatek od nieruchomości, a jej wysokość będzie zależeć nie od metrażu, lecz od wartości lokalu. Właściciele jednego lub dwóch mieszkań mogą spać spokojnie - wyższe stawki ruszą dopiero od trzeciej nieruchomości. Rząd jednak dystansuje się od pomysłu, a prezydent grozi wetem.
Dwie drogi do muzyki: jak naprawdę wygląda edukacja muzyczna w Polsce
23 mar 2026

Jak kształcenie plastyczne również nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zbliżone cyklem do ogólnokształcącego, to sytuacja wygląda inaczej, jeśli chodzi o edukacja muzyczną. Kształcenie muzyczne na poziomie średnim może się odbywać dwutorowo w zależności od dotychczasowej ścieżki edukacyjnej ucznia.

REKLAMA

Podatnik przezroczysty podatnik dla skarbówki. O tym jak KSeF, DAC8 i przepisy AML kończą erę finansowej anonimowości
23 mar 2026

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur, wdrożenie unijnej dyrektywy DAC8 obejmującej kryptowaluty i automatyczną wymianą informacji podatkowych oraz notorycznie zaostrzane przepisy AML - te trzy zmiany składają się na jeden obraz: era finansowej anonimowości w Europie, w tym w Polsce dobiega końca. Co to oznacza w praktyce?
Donos do urzędu skarbowego: jak zgłosić nieprawidłowości i pozostać anonimowym?
23 mar 2026

Ukrywanie dochodów, praca „na czarno” czy podejrzane rozliczenia – takie przypadki można zgłaszać do fiskusa. Administracja skarbowa jasno określa zasady: liczy się konkret, a anonimowość jest możliwa. Sprawdziliśmy oficjalne wytyczne i procedury!
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA