Nawet 1000 zł na wakacje dziecka. Rodzicu, pilnuj tego terminu, bo pieniądze przepadną

Nawet 1000 zł na wakacje dziecka. Rodzicu, pilnuj tego terminu, bo pieniądze przepadną

19 kwietnia 2026, 17:17
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Nawet 1000 zł na wakacje dziecka. Rodzicu, pilnuj tego terminu, bo pieniądze przepadną
Choć ogólnopolski program bonu znanego z czasów pandemii wygasł, wiosną 2026 roku polskie rodziny korzystają z nowej, zdecentralizowanej mapy wsparcia. Zamiast jednego systemu, mamy do czynienia z regionalnymi bonami marszałkowskimi oraz programem "Aktywne Wakacje 2026". Kwiecień to ostatni moment na znalezienie dofinansowanych obozów oraz przygotowanie się do letniej tury naborów regionalnych.

Ewolucja wsparcia turystycznego w 2026 roku

Wiosną 2026 roku rząd potwierdził, że system "500 zł na każde dziecko" bez kryteriów nie wróci. Obecny model opiera się na środkach z KPO i funduszy regionalnych przekazanych do województw. Przykładem jest Podlaski Bon Turystyczny, który w 2026 roku oferuje 300 zł na dziecko. System jest jednak mocniej sprofilowany niż dawniej - pierwszeństwo mają rodziny korzystające ze świadczeń socjalnych, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami.

Zasady naboru wniosków - stan na kwiecień 2026

Połowa kwietnia to czas graniczny dla wiosennych wyjazdów. Uwaga! Pula środków na majówkę w większości regionów (np. w podlaskim) została już wyczerpana w marcowych naborach. Jeśli nie masz jeszcze kodu, skup się na drugiej turze naborów (letniej), która wystartuje 20 czerwca 2026 roku. Nie czekaj do 20 czerwca z rezerwacją noclegu. Najlepsze miejsca z listy certyfikowanych partnerów (dostępnej na portalu podlaskibonturystyczny.pl) znikają szybko. Zrób rezerwację wstępną z możliwością anulacji już teraz, a kodem z letniej tury zapłacisz przy zameldowaniu.

Cyfrowy portfel i Zielony Bonus

W 2026 roku proces obsługi bonu stał się w pełni cyfrowy. Wszystkie regionalne świadczenia są zintegrowane z aplikacją mObywatel. Nie musisz już drukować potwierdzeń - Twój kod aktywujesz bezpośrednio w zakładce "Moje Benefity", a płatność w obiekcie odbywa się przez szybkie skanowanie kodu QR na recepcji. Dodatkowo, ze względu na wymogi KPO, system promuje ekologię. Niektóre województwa oferują tzw. "Zielony Bonus" - dodatkowe 50-100 zł do wykorzystania, jeśli wybierzesz obiekt z certyfikatem „Eko-Turystyka” lub udokumentujesz dojazd na miejsce transportem zbiorowym (np. pociągiem).

Tylko certyfikowani partnerzy

Pamiętaj, że system weryfikacji usługodawców w 2026 roku jest bardzo szczelny. Bonem nie zapłacisz u osób prywatnych wynajmujących pokoje bez wpisu do ewidencji. Przed wpłatą zadatku upewnij się, że dany obiekt widnieje w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich lub na regionalnej liście operatora bonu. To jedyna gwarancja, że Twój kod zostanie zaakceptowany przez system płatności.

Program "Aktywne Wakacje 2026" - oferta Ministerstwa Sportu

W 2026 roku dużą popularnością cieszy się program realizowany przez Ministerstwo Sportu i Fundację LOTTO. Pozwala on na realne obniżenie kosztów obozów sportowych:

  • Do 150 zł dziennie na uczestnika obozu wyjazdowego (maks. 1500 zł na turnus).
  • Do 250 zł dziennie w ośrodkach COS (np. Spała, Giżycko).
  • Do 50 zł dziennie na uczestnika półkolonii w mieście.

Ważne: Rodzic nie składa tu wniosku bezpośrednio. Dofinansowanie otrzymują organizatorzy (kluby sportowe, fundacje), co obniża cenę końcową dla rodzica. Nabór wniosków dla organizatorów trwa do 7 czerwca 2026. Jeśli Twój klub jeszcze nie złożył wniosku w systemie Fundacji LOTTO, kwiecień to ostatni moment na interwencję u trenera.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  1. Czy bon turystyczny 2026 przysługuje każdemu dziecku? Nie. W przeciwieństwie do starego programu, obecne bony regionalne są celowe i często wymagają spełnienia kryterium dochodowego lub posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.
  2. Czy mogę jeszcze zapłacić bonem za majówkę 2026? Tylko jeśli pobrałeś kod w marcu (I tura). Obecnie systemy oczekują na start tury letniej (20 czerwca). Wyjątkiem są niektóre bony lokalne, ale pula środków zazwyczaj kończy się błyskawicznie.
  3. Czy bonem mogę opłacić same bilety wstępu do atrakcji? Tak, pod warunkiem, że obiekt (np. park rozrywki lub muzeum) jest certyfikowanym partnerem programu. Często najbardziej opłacalne są pakiety łączone (nocleg + atrakcja).
  4. Czy "wczasy pod gruszą" z pracy wykluczają bon regionalny? Nie. To dwa niezależne źródła finansowania. Możesz połączyć dofinansowanie z ZFŚS z bonem regionalnym, by pokryć koszty hotelu.
  5. Jak sprawdzić listę miejsc honorujących bony w 2026 roku? Każdy program posiada własną wyszukiwarkę. Linki znajdują się na stronach operatorów (np. generuj.podlaskibonturystyczny.pl).
Powiązane
To koniec
To koniec "trzynastek" i "czternastek"? W ich miejsce może wejść 1000 plus dla seniorów
Źródło: INFOR
Zaczęło się. Nadciągają ulewy i wezbrania rzek, straż pożarna w pełnej gotowości. Sprawdź, czy twój region jest zagrożony
19 kwi 2026

Pogodowy armageddon właśnie się rozpoczyna? Ostrzeżenia IMGW obowiązują od dzisiaj od 15:00 , a w zachodniej i południowej Polsce spodziewane są potężne ulewy. MSWiA i straż pożarna postawiły swoje jednostki w stan najwyższej gotowości. Zagrożonych jest kilka województw, rośnie też ryzyko lokalnych podtopień. Gdzie sytuacja jest najpoważniejsza i na co muszą przygotować się mieszkańcy?
2 maja nowy dzień ustawowo wolny, 4 maja – wolne za święto w niedzielę. Są takie projekty, ale czy staną się obowiązującym prawem
19 kwi 2026

Pierwszy długi weekend majowy w tym roku jest rozczarowujący – niczym nie wyróżnia się od innych takich trzydniowych weekendów. Bywały jednak takie gdy układ kalendarza pozwalał wypoczywać w taką majówkę ciągiem przez pięć dni albo i tydzień. Co musi się stać, by tak długi weekend był na stałe.
Gminy zlikwidowały 130 MOPS. Do 2030 r. zlikwidują kolejne 470. Niezagrożone zasiłki i świadczenia
19 kwi 2026

Gminy likwidują MOPS i tworzą CUS (Centra Usług Społecznych). Liczbowo jest 130 CUS, a za 8 lat ma być ich 600 w całej Polsce (dziś jest około 2500 MOPS/GOPS). W przyszłości ma jednak nastąpić nastąpić znaczące zmniejszenie liczby MOPS na rzecz CUS. I są już projekty odpowiednich zmian legislacyjnych w ustawach. Przez okres około 10 lat obie instytucje będą funkcjonowały równolegle. CUS tak jak MOPS wypłaci zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł, świadczenie pielęgnacyjne 3386 zł, zasiłki z pomocy społecznej (zasiłek pielęgnacyjny, stały, okresowy, celowy oraz specjalny celowy). Skoro usługi MOPS i CUS są tak zbliżone, to po co tworzyć nowe instytucje? Tylko dlatego, że są środki unijne na start dla CUS? Nie, nie tylko. CUS są przeznaczone dla oferowania usług niepieniężnych takich jak np.: opiekuńcze usługi sąsiedzkie, pomoc w usterkach domowych, usługi porządkowe (mycie okien), usługi opiekuńczo-kosmetyczne (fryzjer, manicure, pedicure oraz podolog realizowane w domu), poradnictwo specjalistyczne (konsultacje z psychologiem, prawnikiem, pedagogiem, logopedą, mediatorem i dietetykiem). Te przykłady pochodzą z usług, które planuje świadczyć Szczecin. Katalog tych świadczeń jest otwarty - zależy od pomysłowości pracowników pomocy społecznej i ich inwencji w zdobyciu środków na realizację danego programu lokalnego.
Urlop rehabilitacyjny. Dla kogo 10 dodatkowych dni w 2026 roku?
19 kwi 2026

Jeśli pracownik legitymuje się określonym orzeczeniem, to może skorzystać z dodatkowego urlopu wypoczynkowego. To 10 dni roboczych w ciągu roku. Urlop nie przysługuje jednak od razu. Czy przepisy mogą w najbliższym czasie się zmienić? Co z urlopem, gdy orzeczenie traci ważność? Odpowiadamy na ważne pytania.

REKLAMA

Od 3 czerwca 2026 r. kierowcy nie pozbędą się już punktów karnych – rząd zmienia przepisy „szybkim” rozporządzeniem
19 kwi 2026

Od 3 czerwca 2026 r. zredukowanie liczby punktów karnych za naruszenia popełnione przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem – jeżeli wejdzie w życie projekt nowego rozporządzenia rządowego (autorstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) – nie będzie już możliwe na dotychczasowych zasadach. Dzięki szkoleniu, kierowcy będą mogli „pozbyć się” (i tym samym – zmniejszyć ryzyko utraty prawa jazdy) już tylko punktów karnych za niektóre, ściśle określone naruszenia.
Nieformalne związki na celowniku skarbówki. Fiskus nakłada podatki za mieszkanie razem bez ślubu. Trzeba płacić grube tysiące
19 kwi 2026

Żyją razem, dzielą wydatki i planują przyszłość, ale dla urzędów formalnie są dla siebie obcymi ludźmi. W praktyce oznacza to, że zwykłe przelewy między partnerami mogą nagle stać się problemem podatkowym. Tam, gdzie oni widzą codzienność, fiskus potrafi dostrzec darowiznę. A to już oznacza konkretne konsekwencje finansowe.
Nowa „pośrednia” zmiana czasu w 2026 r. – znaleźli kompromis, który ma zadowolić wszystkich. Sprawa już w Senacie
19 kwi 2026

Przestawienie zegarków na stałe o pół godziny (a nie o pełną godzinę) wcześniej od czasu letniego, stanowiłoby „kompromis”, który mógłby pogodzić zwolenników pozostawienia na stałe czasu letniego z osobami, które uważają, że lepiej „odnalazłyby się” w czasie zimowym – wynika z petycji Fundacji „Można Lepiej”, która w dniu 27 marca 2026 r. została złożona do Senatu. Pozostaje jednak pytanie – czy Polska może samodzielnie ustalić nowe zasady dotyczące zmiany czasu (lub przyjęcia ostatecznego czasu, który nie będzie podlegał dalszym, sezonowym zmianom), niezależnie od obowiązujących w tym zakresie przepisów UE?
Ponad 100 tysięcy złotych dla małżonków, dla singli 50 tysięcy. Trzeba spełnić jeden warunek
19 kwi 2026

Majątek trzeba teraz wydać na ogrzewanie domu, szczególnie jeśli ma swoje lata i ciepło jak przez sito ucieka przez nieszczelne okna, dach czy niedocieplone ściany. To dlatego jest boom na termomodernizację. Inwestycja jest tym bardziej opłacalna, że dużą część wydatków da się odzyskać dzięki podatkowej uldze, pod warunkiem udokumentowania poniesionych wydatków fakturami. Ulga robi wrażenie. Singiel może urwać fiskusowi 53 tysiące złotych, małżonkowie aż 106 tysiące.

REKLAMA

AI też musi być odpowiedzialna. Co sztuczna inteligencja ma wspólnego z ESG?
18 kwi 2026

ESG już dawno przestało być hasłem zastrzeżonym dla dużych spółek i działów sustainability. Dr Marcin Huczkowski, partner w kancelarii Fieldfisher Poland, wyjaśnia, dlaczego wdrażając AI nie można pominąć pytań o ślad węglowy, uprzedzenia zakodowane w algorytmach, odpowiedzialność za błędną poradę prawną czy prawa pracowników dotkniętych automatyzacją. I pokazuje, że te tematy mają już bardzo konkretny wymiar prawny.
Wyrównanie za lata zaniżonych świadczeń emerytalnych wypłacanych przez ZUS. Sąd Najwyższy zdecyduje o losie poszkodowanych emerytów
18 kwi 2026

Mowa nawet o kilkudziesięciu tysiącach złotych. RPO skierował skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w sprawie zasad przeliczania emerytur dla osób, które skorzystały z prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę przed 2013 rokiem. W wielu przypadkach nowo ustalona emerytura okazała się niższa od dotychczas pobieranej. Wyrok w tej sprawie może otworzyć drogę dla dziesiątek tysięcy emerytów do ubiegania się o rekompensatę za zaniżone świadczenia – korzystniejszą niż ta przewidziana w rządowej specustawie przeliczeniowej.
