Technologia w pożyczkach: jak modele ryzyka, automatyzacja i AI chronią klienta przed nadmiernym zadłużeniem

Automatyzacja, zaawansowana analiza danych oraz, coraz częściej, rozwiązania wykorzystujące AI wspierają dziś procesy oceny ryzyka kredytowego. Systemy wykorzystywane do oceny ryzyka działają w ramach określonych zasad i procesu decyzyjnego oraz analizują dane istotne z punktu widzenia zdolności kredytowej klienta, takie jak dochody, koszty utrzymania czy aktualne zobowiązania. Dzięki temu proces jest szybszy, bardziej spójny i mniej podatny na przypadkowe błędy niż tradycyjna, ręczna analiza.

Technologia w pożyczkach - modele ryzyka

To właśnie ta precyzja pomaga chronić klienta przed nadmiernym zadłużeniem. Modele ryzyka pozwalają szybciej wychwycić sygnały ostrzegawcze, takie jak rosnąca liczba krótkoterminowych zobowiązań, nadmierne wykorzystanie limitów kredytowych czy pogarszająca się historia spłat. Dzięki temu instytucja może wcześniej rozpoznać sytuację, w której udzielenie kolejnego finansowania wiązałoby się ze zbyt wysokim ryzykiem zarówno dla klienta, jak i dla pożyczkodawcy.

REKLAMA

REKLAMA

Dodatkową wartością bardziej zaawansowanych modeli wykorzystujących AI może być zdolność do analizowania wielu zależności jednocześnie i identyfikowania wzorców, których nie da się łatwo opisać prostym zestawem reguł. Model AI może uwzględniać nie tylko pojedyncze informacje, ale również ich wzajemne relacje oraz zmiany w czasie, jeżeli ma dostęp do odpowiednich danych. Dzięki temu AI może wspierać wykrywanie sytuacji, w których poszczególne parametry wyglądają poprawnie, ale ich łączny obraz wskazuje na podwyższone ryzyko problemów ze spłatą.

Jakość modeli ryzyka - przepisy o ochronie danych

Należy pamiętać, że modele nie podejmują decyzji w sposób dowolny, ale działają w ramach określonego procesu, na podstawie wybranych danych i zgodnie z przyjętymi zasadami oceny ryzyka. Ich jakość zależy między innymi od jakości danych, sposobu zaprojektowania modelu oraz jego regularnego monitorowania i kontroli. Dane wykorzystywane w modelach ryzyka podlegają przy tym przepisom o ochronie danych osobowych, co dodatkowo chroni interesy klienta.

Technologia + specjaliści

Zakres wykorzystania sztucznej inteligencji i automatyzacji zależy jednak od rodzaju produktu oraz rozwiązań stosowanych przez daną instytucję finansową. Technologia może wspierać analizę danych, ocenę wniosku i weryfikację informacji przekazanych przez klienta, ale nie oznacza to, że każdy proces przebiega bez udziału człowieka. W przypadku bardziej złożonych produktów, takich jak kredyty hipoteczne, w ocenę zwykle angażowani są również specjaliści, którzy analizują dokumentację i wspierają proces podejmowania decyzji.

REKLAMA

Odpowiedzialność instytucji finansowej

Niezależnie od poziomu automatyzacji to instytucja finansowa pozostaje odpowiedzialna za przebieg procesu, jego zgodność z przepisami oraz podejmowane decyzje. Klientowi przysługują przy tym określone prawa. W przypadku decyzji podejmowanej wyłącznie w sposób zautomatyzowany, w sytuacjach przewidzianych przepisami, może on uzyskać informacje pozwalające zrozumieć czynniki, które wpłynęły na ocenę wniosku, zakwestionować decyzję oraz zwrócić się o jej ponowne rozpatrzenie z udziałem człowieka. To ważne zabezpieczenie, dzięki któremu technologia może wspierać odpowiedzialne finansowanie, pozostając narzędziem działającym w ramach określonych zasad i pod nadzorem instytucji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Autorka: Agnieszka Trzcińska-Jantoń, Head of Risk, AvaFin Poland