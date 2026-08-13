REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Co dostanie z MOPS osoba z niepełnosprawnością w 2026 i 2027 roku? [Przykład]

Co dostanie z MOPS osoba z niepełnosprawnością w 2026 i 2027 roku? [Przykład]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 sierpnia 2026, 13:44
[Data aktualizacji 13 sierpnia 2026, 15:18]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Co z MOPS dla osoby z niepełnosprawnością?
Co z MOPS dla osoby z niepełnosprawnością?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

To jaką pomoc otrzyma osoba z niepełnosprawnością zależy w głównej mierze od posiadanego stopnia niepełnosprawności czy spełniania kryterium dochodowego. Gminy wypłacają bowiem kilka rodzajów wsparcia. Jakie są kryteria w 2026 roku? Czy mogą się zmienić w roku 2027?

Jaki zasiłek z MOPS dla osoby z lekkim stopniem z niepełnosprawności? [Przykład]

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności często zastanawiają się czy w ich przypadku możliwe jest uzyskanie pomocy społecznej w formie zasiłku. Przykładem takiego świadczenia może być zasiłek okresowy. Jest on w szczególności przyznawany ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Nie ma przeszkód do tego, by przyznać tai zasiłek osobie z lekkim stopniem niepełnosprawności. Trzeba jednak spełniać kryterium dochodowe. Dla osoby samotnie gospodarującej próg dochodowy wynosi 1010 zł , a dla osoby w rodzinie 823 zł.

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce wprowadzić przepisy, zgodnie z którymi weryfikacja kryteriów dochodowych odbywałaby się co roku. W tym momencie nie ma jednak zaplanowanych zmian legislacyjnych w tym zakresie. Jeżeli zatem aktualne zasady się nie zmienią, to w 2027 roku nie będzie zmiany kryteriów dochodowych. Najbliższa możliwa (ale nieobowiązkowa) podwyżka progów byłaby wówczas możliwa dopiero w roku 2028.

Co ważne, kryteria dochodowe mają wpływ również na wysokość wsparcia. Kwotę zasiłku okresowego ustala się bowiem:

• w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

REKLAMA

• w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Tak ustalona kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między odpowiednim kryterium dochodowym a dochodem tej osoby. Minimalny zasiłek okresowy wynosi 20 zł miesięcznie.

Przykład

Pan Artur mieszka sam, ma przyznany lekki stopień niepełnosprawności. Jego miesięczny dochód wynosi 910 zł. W takiej sytuacji może on ubiegać się o zasiłek okresowy z pomocy społecznej. Wysokość zasiłku wyniesie w tym przypadku od 50 do 100 zł miesięcznie. W podanym przykładzie najwyższy zasiłek okresowy dla pana Artura to 100 zł (1010 zł – 910 zł), a najniższy 50 zł (50% x (1010 zł – 910 zł)). Kwotę i okres, na jaki zostanie przyznany zasiłek ustali organ gminy.

Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego decyzja w przedmiocie zasiłku okresowego ma charakter związany w zakresie przyznania świadczenia w przypadku spełnienia przesłanek ustawowych, natomiast uznaniowy co do okresu i wysokości świadczenia – w zakresie luzu decyzyjnego przyznanego przez ustawę. NSA wskazuje tu na znaczenie możliwości danego ośrodka pomocy społecznej w kontekście zaspokojenia potrzeb wszystkich beneficjentów.

Zasiłek stały z MOPS - jaki stopień niepełnosprawności?

Osoby, które są niezdolne do pracy z powody wieku albo są całkowicie niezdolne do pracy mogą ubiegać się o zasiłek stały. Do uzyskania tego świadczenia uprawnia znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności (oraz równorzędne orzeczenia np. ZUS-u). O zasiłek mogą ubiegać się również seniorzy, którzy osiągnęli już wiek emerytalny. MOPS wypłaci to świadczenie osobom spełniającym kryteria dochodowe. W 2026 r. zasiłek stały wynosi maksymalnie 1229 zł. Według aktualnie obowiązujących przepisów kwota ta nie wzrośnie w roku 2027.

Dla kogo zasiłek pielęgnacyjny z MOPS w 2026 i 2027 r.?

W celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji gminy przyznają zasiłek pielęgnacyjny. Przysługuje on osobie niepełnosprawnej, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Można też przyznać zasiłek pielęgnacyjny osobie ze stopniem umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. Poza tymi przypadkami o zasiłek mogą ubiegać się niepełnosprawne dzieci i osoby, które ukończyły 75 lat.

W 2026 roku zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. W 2027 roku zostanie przeprowadzona weryfikacja kwoty zasiłku pielęgnacyjnego. Rząd zdecyduje zatem czy kwota zasiłku wzrośnie począwszy od 1 listopada 2027 r.

Co z MOPS dla opiekuna dziecka z niepełnosprawnością?

Warto też wspomnieć o świadczeniach z MOPS, jakie przysługują na dzieci z niepełnosprawnościami.

Świadczenie pielęgnacyjne

Aktualnie świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się m.in. rodzicom opiekującym się niepełnosprawnym dzieckiem z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. W niektórych sytuacjach można nadal otrzymywać tzw. stare świadczenie pielęgnacyjne na zasadzie praw nabytych. Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3386 zł i zostanie podwyższone od 1 stycznia 2027 r.

Zobacz również:

Dodatki do zasiłku rodzinnego dla dzieci z niepełnosprawnościami

Osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego mogą uzyskać też dodatki, niektóre z nich dedykowane są właśnie niepełnosprawnym dzieciom. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przyznaje się na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, a w przypadku dzieci starszych (do ukończenia 24. roku życia) – z orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. W zależności o wieku dziecka dodatek wynosi 90 albo 110 zł. Kwoty te – podobnie jak zasiłek pielęgnacyjny również zostaną zweryfikowane w przyszłym roku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 986)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1208; ost. zm. Dz. U. z 2026 r., poz. 203).

Powiązane
3 stopnie niepełnosprawności a zasiłki z MOPS w 2026 i 2027 roku
3 stopnie niepełnosprawności a zasiłki z MOPS w 2026 i 2027 roku
Stypendium szkolne z MOPS 2026/2027. Wniosek do 15 września [Kryteria]
Stypendium szkolne z MOPS 2026/2027. Wniosek do 15 września [Kryteria]
Zasiłek stały i zasiłek okresowy. Komu MOPS je wypłaca i ile wynoszą?
Zasiłek stały i zasiłek okresowy. Komu MOPS je wypłaca i ile wynoszą?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Co dostanie z MOPS osoba z niepełnosprawnością w 2026 i 2027 roku? [Przykład]
13 sie 2026

To jaką pomoc otrzyma osoba z niepełnosprawnością zależy w głównej mierze od posiadanego stopnia niepełnosprawności czy spełniania kryterium dochodowego. Gminy wypłacają bowiem kilka rodzajów wsparcia. Jakie są kryteria w 2026 roku? Czy mogą się zmienić w roku 2027?
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – jakie stawki za opiekę?
13 sie 2026

Usługi opiekuńcze przysługują osobie, która wymaga pomocy innych osób z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn. Nowe przepisy porządkują i standaryzują świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. To koniec sytuacji, w której sposób świadczenia pomocy zależał głównie od praktyki konkretnej gminy.
Technologia w pożyczkach: jak modele ryzyka, automatyzacja i AI chronią klienta przed nadmiernym zadłużeniem
13 sie 2026

Automatyzacja, zaawansowana analiza danych oraz, coraz częściej, rozwiązania wykorzystujące AI wspierają dziś procesy oceny ryzyka kredytowego. Systemy wykorzystywane do oceny ryzyka działają w ramach określonych zasad i procesu decyzyjnego oraz analizują dane istotne z punktu widzenia zdolności kredytowej klienta, takie jak dochody, koszty utrzymania czy aktualne zobowiązania. Dzięki temu proces jest szybszy, bardziej spójny i mniej podatny na przypadkowe błędy niż tradycyjna, ręczna analiza.
Odwołany koncert, zmieniony program występów, popsute nagłośnienie? Sprawdź, jakie masz prawa
13 sie 2026

Jakie prawa przysługują w przypadku odwołanego koncertu? Co, gdy nie wystąpiła gwiazda wieczoru? A jeśli zawiodło nagłośnienie albo sprzedano dwa bilety na to samo miejsce? Specjaliści z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotowali specjalny przewodnik, w którym znajdują się odpowiedzi na takie pytania.

REKLAMA

Orzeczenie o niepełnosprawności. Jak długo się czeka w 2026 roku?
13 sie 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło dane dotyczące terminów rozpatrywania orzeczeń przez powiatowe (PZON) i wojewódzkie (WZON) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ze statystyk wynika, iż większość spraw w ostatnim czasie komisje rozpatrywały w terminach dłuższych niż jeden miesiąc.
Dodatkowy długi weekend w listopadzie 2026 r. – będzie wolne od pracy w poniedziałek 2 listopada 2026 r.? Zapadła decyzja Sejmu
13 sie 2026

Dodatkowy dzień wolny od pracy nie tylko za święto przypadające w sobotę, ale również w niedzielę, czyli tak jak miało to miejsce m.in. w tegoroczne Zielone Świątki i będzie miało miejsce 1 listopada, we Wszystkich Świętych – to postulat petycji zbiorowej, autorstwa Fundacji „Można Lepiej”, która została złożona do Sejmu. Czy w związku z powyższym – poniedziałek 2 listopada 2026 r., będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy, w zamian za Święto Zmarłych wypadające, w tym roku, w niedzielę (tym samym sprawiając, że w listopadzie będzie można cieszyć się długim weekendem)? W dniu 13 maja 2026 r. zapadła w tej sprawie decyzja sejmowej Komisji do Spraw Petycji.
ZUS umorzy stare długi. Zmiany obejmą należności sprzed 1999 roku
13 sie 2026

Miliony złotych należności wobec ZUS mogą zostać umorzone z mocy prawa. Rząd przyjął projekt przepisów, które mają zakończyć wieloletnie i kosztowne postępowania egzekucyjne dotyczące składek powstałych przed 1 stycznia 1999 r. Co ważne, osoby objęte zmianami nie będą musiały składać wniosku o umorzenie. Jest jednak istotny wyjątek, o którym warto wiedzieć.
Nie oddasz pracownikowi wolnego za 15 sierpnia? Pracodawcy grozi nawet 60 tys. zł kary
13 sie 2026

Pracodawca, który nie wyznaczy pracownikom dnia wolnego za święto 15 sierpnia popełnia wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny od 2 do 60 tys. zł. Jeśli jednak pracownik w wyznaczonej dacie odbioru będzie na urlopie lub zwolnieniu lekarskim, nie otrzyma dodatkowego dnia wolnego w zamian.

REKLAMA

Do 31 sierpnia trzeba potwierdzić tożsamość – inaczej status UKR wygaśnie!
13 sie 2026

Status UKR wygaśnie 1 września 2026 r. tym obywatelom Ukrainy, którzy do 31 sierpnia nie potwierdzą tożsamości w urzędzie gminy. Obowiązek dotyczy osób, którym numer PESEL ze statusem UKR nadano bez okazania ważnego dokumentu podróży.
Brakuje urlopu? Nie bierz fikcyjnego zwolnienia lekarskiego, bo kontrole ZUS są coraz skuteczniejsze. Grozi zabranie zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego
12 sie 2026

Ponad 162,2 mln zł w całym kraju. Takie są wyniki działań ZUS w pierwszym półroczu 2026 r. związanych z kontrolą zwolnień lekarskich oraz obniżeniem świadczeń po ustaniu zatrudnienia. Wciąż zdarza się, że ubezpieczeni podczas zwolnienia lekarskiego pracują, wyjeżdżają na wakacje lub podejmują aktywności, które mogą utrudniać powrót do zdrowia.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA