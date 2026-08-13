Usługi opiekuńcze przysługują osobie, która wymaga pomocy innych osób z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn. Nowe przepisy porządkują i standaryzują świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. To koniec sytuacji, w której sposób świadczenia pomocy zależał głównie od praktyki konkretnej gminy.

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Nowe przepisy o świadczeniu usług opiekuńczych

Usługi opiekuńcze to jedna z form pomocy udzielanej w ramach systemu wsparcia socjalnego. Prawo do usług przysługuje przede wszystkim osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy, a są jej pozbawione. Wsparcie może otrzymać także osoba w rodzinie, jeżeli najbliżsi nie są w stanie takiej pomocy zapewnić.

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Nowe przepisy obowiązujące od 7 sierpnia określają, że przy świadczeniu usług opiekuńczych należy kierować się zasadą dobra osoby, na rzecz której usługi są świadczone, oraz dbałością o bezpieczeństwo świadczonych usług przez przestrzeganie zasad higieny. Bardzo ważne jest także poszanowanie intymności i godności osobistej osoby, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze, i respektowanie jej prawa do autonomii w podejmowaniu decyzji i samostanowienia.

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Usługi opiekuńcze świadczy się w sposób zapewniający potwierdzanie wykonanych czynności przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi. Odbywa się to w sposób ustalony przez ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania obejmują pomoc w czterech obszarach:

w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych,

w zakresie opieki higienicznej,

w zakresie zaleconej przez lekarza pielęgnacji,

w zakresie zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych zapewniają pomoc w podstawowych czynnościach związanych z samoobsługą. Usługi obejmują takie czynności jak ubieranie się i zmianę odzieży i bielizny osobistej, przygotowanie prostych posiłków (w tym jednego gorącego, z uwzględnieniem zalecanej diety), spożywanie posiłku lub karmienie i pojenie oraz słanie łóżka i zmianę pościeli.

W ramach usług dotyczących zaspokajania codziennych potrzeb są czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Obejmują one:

porządkowanie i sprzątanie w niezbędnym zakresie (w tym czyszczenie urządzeń codziennego użytku i urządzeń sanitarnych, wynoszenie śmieci, przynoszenie wody i opału, ogrzewanie pomieszczeń za pomocą dostępnego urządzenia grzewczego, w tym palenie w piecu i wybieranie popiołu, z uwzględnieniem preferencji osoby, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze, w zakresie temperatury),

w niezbędnym zakresie (w tym czyszczenie urządzeń codziennego użytku i urządzeń sanitarnych, wynoszenie śmieci, przynoszenie wody i opału, ogrzewanie pomieszczeń za pomocą dostępnego urządzenia grzewczego, w tym palenie w piecu i wybieranie popiołu, z uwzględnieniem preferencji osoby, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze, w zakresie temperatury), dokonywanie niezbędnych zakupów lub towarzyszenie podczas tych zakupów lub podczas korzystania z usług w sklepach, aptekach, punktach usługowych lub gastronomicznych położonych najbliżej miejsca zamieszkania osoby, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze, a także dostarczanie pomocy rzeczowej,

lub towarzyszenie podczas tych zakupów lub podczas korzystania z usług w sklepach, aptekach, punktach usługowych lub gastronomicznych położonych najbliżej miejsca zamieszkania osoby, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze, a także dostarczanie pomocy rzeczowej, utrzymywanie w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózka, balkoniku, podnośnika, kuli),

pranie odzieży i pościeli , niezbędne ich prasowanie, oddawanie do pralni i odbiór z pralni,

, niezbędne ich prasowanie, oddawanie do pralni i odbiór z pralni, towarzyszenie w załatwianiu spraw związanych z procesem leczenia lub rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej,

towarzyszenie w załatwianiu spraw urzędowych i płaceniu rachunków.

Do usług opiekuńczych w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych należą także inne czynności samoobsługowe. Obejmują one w szczególności zmianę pozycji ciała (w tym przesiadanie się z łóżka lub na łóżko, z krzesła lub na krzesło, ułożenie się w łóżku, usadzenie w wózku) oraz korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, innych wyrobów medycznych lub środków pomocniczych niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji.

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Usługi opiekuńcze w zakresie opieki higienicznej

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone są także w zakresie opieki higienicznej. W ramach usług w tym obszarze zapewniana jest pomoc w szczególności w:

toalecie porannej i wieczornej (w tym w goleniu maszynką do golenia, czesaniu, higienie jamy ustnej i uszu, przy czym w przypadku osób leżących toaleta jest wykonywana w łóżku),

(w tym w goleniu maszynką do golenia, czesaniu, higienie jamy ustnej i uszu, przy czym w przypadku osób leżących toaleta jest wykonywana w łóżku), kąpieli (w tym myciu głowy),

pielęgnacji niezmienionych chorobowo paznokci rąk i nóg,

niezmienionych chorobowo paznokci rąk i nóg, korzystaniu z toalety oraz naczyń sanitarnych,

zmianie pieluchomajtek i wkładów higienicznych, z uwzględnieniem czynności zapobiegających powstawaniu odleżyn i odparzeń.

Usługi opiekuńcze w zakresie zaleconej przez lekarza pielęgnacji

W ramach usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania w zakresie zaleconej przez lekarza pielęgnacji zapewnia się pomoc niewymagającą specjalistycznej wiedzy i kompetencji. W szczególności dotyczy to pomocy w:

przygotowaniu i przyjmowaniu leków ,

, pielęgnacji miejsc zmienionych chorobowo (smarowanie, wykonywanie i zmiana drobnych opatrunków),

mierzeniu temperatury ciała , tętna, ciśnienia, glikemii, saturacji,

, tętna, ciśnienia, glikemii, saturacji, obserwacji stanu zdrowia oraz reagowaniu, adekwatnie do potrzeb, w sytuacji jego pogorszenia.

Usługi opiekuńcze w zakresie zapewnienia kontaktów z otoczeniem

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania w zakresie zapewnienia kontaktów z otoczeniem zapewniają w szczególności pomoc w umożliwieniu przebywania na świeżym powietrzu (w tym towarzyszenie podczas spacerów), prowadzenie rozmów oraz pomoc w nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu kontaktu z rodziną i społecznością lokalną (w tym z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji). Ponadto usługi obejmują pomoc w czytaniu prasy, książek i ich wymianie w bibliotece, towarzyszenie podczas drogi do instytucji kultury i rekreacji oraz w trakcie pobytu w nich.

Kto może wykonywać usługi opiekuńcze

Osobą wykonującą usługi opiekuńcze może być osoba, która:

jest pełnoletnia ,

, nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze,

osoby, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze, nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze,

złożyła podmiotowi świadczącemu usługi opiekuńcze oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług,

ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Ważne W razie nieobecności osoby wykonującej usługi opiekuńcze zastępstwo pełni osoba spełniająca powyższe wymagania.

Opiekunowie, którzy już pracują w tym zawodzie, ale nie złożyli jeszcze oświadczenia o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia usług opiekuńczych, muszą dostarczyć takie oświadczenie do 5 września 2026 r. Natomiast osoby, które nie posiadają wymaganego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, mogą wykonywać swoje obowiązki do 5 listopada 2026 r.

Niektóre usługi (np. przygotowanie posiłków, toaleta, zmiana pieluchomajtek, przygotowanie leków) mogą być świadczone na rzecz osób ich wymagających w różnych porach dnia i adekwatnie do występujących potrzeb przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 6.00 do 21.00 z wyłączeniem dni świątecznych. W przypadkach uzasadnionych koniecznością nieprzerwanego świadczenia usług opiekuńczych usługi te mogą być świadczone również w dni świąteczne. Ponadto przy niektórych czynnościach, takich jak pomoc przy zmianie pozycji osoby czy kąpiel, dopuszczono jednoczesną pracę dwóch opiekunów.

Monitorowanie i ocena świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczy się zgodnie ze standardem świadczenia tych usług. Monitorowaniem i ocenianiem świadczenie usług opiekuńczych zajmuje się gmina.

Monitorowanie obejmuje zbieranie i analizowanie informacji na temat świadczonych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w celu dokonania oceny świadczenia tych usług. W tym zakresie podejmowane są w szczególności:

wizyty w miejscu zamieszkania osoby, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze, potwierdzające faktyczne realizowanie tych usług, przeprowadzane zgodnie z potrzebami,

osoby, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze, potwierdzające faktyczne realizowanie tych usług, przeprowadzane zgodnie z potrzebami, pozyskiwanie opinii dotyczących prawidłowości realizacji usług opiekuńczych od osoby, na rzecz której świadczone są te usługi, a także od członków rodziny tej osoby,

dotyczących prawidłowości realizacji usług opiekuńczych od osoby, na rzecz której świadczone są te usługi, a także od członków rodziny tej osoby, bieżąca analiza informacji potwierdzających sposób i zakres realizowanych usług opiekuńczych.

Natomiast ocena jest dokonywana w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług opiekuńczych świadczonych zgodnie ze standardem świadczenia tych usług i obejmuje w szczególności ocenę bezpieczeństwa, skuteczności i celowości tych usług. Bierze się przy tym pod uwagę w szczególności:

zakres i wymiar faktycznie realizowanych usług opiekuńczych zgodnie z decyzją administracyjną o przyznaniu świadczenia, w tym terminowość i rzetelność realizacji takich usług;

faktycznie realizowanych usług opiekuńczych zgodnie z decyzją administracyjną o przyznaniu świadczenia, w tym terminowość i rzetelność realizacji takich usług; adekwatność świadczonego wsparcia do potrzeb osoby, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze;

zapewnienie właściwej realizacji usług opiekuńczych,

usług opiekuńczych, wnioski z monitorowania.

Odpłatność za usługi opiekuńcze

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, określa rada gminy w uchwale. Konkretne stawki wynikają zatem z lokalnej uchwały i różnią się między gminami. Dotychczas kwoty za jedną godzinę świadczenia usług opiekuńczych zaczynały się zwykle od ok. 35 – 40 zł.

Prezydent Karol Nawrocki podpisując ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej wskazał, że ustawa wprowadza jasne standardy i mechanizmy kontroli jakości, ale nie tworzy kompleksowego systemu ich finansowania i realizacji. Nakładanie na jednostki samorządu terytorialnego nowych, kosztownych obowiązków bez zapewnienia realnego źródła ich finansowania narusza ich konstytucyjnie gwarantowaną samodzielność. Z tego powodu zapowiedział skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Podstawa prawna: