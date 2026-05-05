Pobierali emeryturę i stracili świadczenie pielęgnacyjne. Sąd: tak właśnie ma być!

Świadczenie pielęgnacyjne a zawieszenie emerytury – wyrok NSA wyjaśnia przepisy przejściowe
REKLAMA
REKLAMA
Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął kluczową wątpliwość dotyczącą przepisów przejściowych. Brak zawieszenia emerytury przed 1 stycznia 2024 r. przekreśla możliwość uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego na starych zasadach – nawet jeśli wniosek złożono wcześniej.
Wyrok, który zamyka furtkę dla emerytów-opiekunów
Wyrok NSA z 1 kwietnia 2026 r., sygn. akt I OSK 600/25, rozstrzyga kwestię, która od ponad dwóch lat budzi kontrowersje wśród opiekunów osób niepełnosprawnych. Naczelny Sąd Administracyjny definitywnie przesądził, że samo złożenie wniosku o świadczenie pielęgnacyjne przed 31 grudnia 2023 r. nie wystarczy do zachowania prawa do tego świadczenia, jeżeli wnioskodawca w tym samym czasie pobierał emeryturę i nie zawiesił prawa do jej pobierania.
REKLAMA
REKLAMA
Sprawa dotyczy przepisów przejściowych wprowadzonych ustawą z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która gruntownie zmieniła system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2024 r., a jej konsekwencje prawne wywołują spory interpretacyjne do dziś.
Co się zmieniło 1 stycznia 2024 roku?
Kluczowa modyfikacja objęła art. 17 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Od początku 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, który ukończył 18. rok życia. Dla tej grupy beneficjentów ustawodawca wprowadził nową formę wsparcia – świadczenie wspierające, mające służyć częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych osób z niepełnosprawnościami.
Zmiana ta wywołała wątpliwości co do sytuacji prawnej osób, które przed 1 stycznia 2024 r. złożyły wnioski o świadczenie pielęgnacyjne, lecz nie spełniały wszystkich przesłanek jego przyznania na dzień wejścia w życie nowych regulacji.
REKLAMA
Art. 63 ustawy o świadczeniu wspierającym – klucz do starych zasad
Ustawodawca przewidział możliwość stosowania przepisów dotychczasowych w okresie przejściowym. Art. 63 ust. 1 ustawy o świadczeniu wspierającym stanowi, że osoby, których prawo do świadczenia pielęgnacyjnego powstało przed 31 grudnia 2023 r., mogą nadal pobierać to świadczenie na zasadach obowiązujących przed zmianą.
Problem w tym, że przepis ten wymaga spełnienia warunku temporalnego: prawo do świadczenia musiało powstać przed wskazaną datą graniczną. A to oznacza konieczność spełnienia wszystkich – pozytywnych i negatywnych – przesłanek wynikających z przepisów w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2023 r.
Jak podkreślił NSA: samo złożenie wniosku nie jest wystarczające dla zastosowania wcześniejszego stanu prawnego. Decyduje moment powstania prawa, nie moment zgłoszenia roszczenia.
Negatywna przesłanka: pobieranie emerytury, brak zawieszenia
Zgodnie z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2023 r.), świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do emerytury. Jest to tzw. negatywna przesłanka – jej wystąpienie wyklucza możliwość przyznania świadczenia.
Przepis ten został skonstruowany w sposób kategoryczny. Jedynym legalnym sposobem eliminacji tej przesłanki jest zawieszenie prawa do emerytury na podstawie decyzji organu rentowego. Zawieszenie wywołuje skutek prawny od miesiąca wydania decyzji i pozwala na uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów.
Brak zawieszenia emerytury = brak prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
W rozpoznawanej sprawie wnioskodawca pobierał emeryturę i nie zawiesił prawa do jej pobierania przed 31 grudnia 2023 r. NSA uznał, że w takiej sytuacji nie doszło do powstania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w rozumieniu art. 63 ust. 1 ustawy o świadczeniu wspierającym.
Sąd podkreślił, że przesłanka negatywna w postaci pobierania emerytury nie została wyeliminowana. Oznacza to, że na dzień 31 grudnia 2023 r. nie zostały spełnione wszystkie warunki przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie dotychczasowych przepisów. W konsekwencji – brak podstaw do zastosowania przepisów przejściowych i utrzymania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Innymi słowy: jeśli nie zawiesiłeś emerytury przed 1 stycznia 2024 r., to nie miałeś prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w rozumieniu starych przepisów, a co za tym idzie – nie możesz się na nie powoływać po zmianie ustawy.
Konsekwencje dla praktyki stosowania prawa
Wyrok ma doniosłe znaczenie dla wszystkich osób, które znalazły się w analogicznej sytuacji procesowej. NSA wyznaczył jednoznaczną wykładnię przepisów przejściowych, eliminując możliwość łagodniejszej interpretacji, która uwzględniałaby samą wolę wnioskodawcy wyrażoną przez złożenie wniosku.
Linia orzecznicza przyjęta w tym wyroku akcentuje prymat materialnego spełnienia przesłanek przyznania świadczenia nad formalnym zgłoszeniem roszczenia. To podejście formalistyczne, ale spójne z zasadą, że prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego powstaje z mocy prawa, nie z mocy decyzji organu. Decyzja ma jedynie charakter deklaratoryjny.
Co dalej dla opiekunów niepełnosprawnych?
Osoby, które znalazły się w sytuacji opisanej w wyroku, mogą ubiegać się o nowe świadczenie wspierające na zasadach określonych w nowej ustawie. Świadczenie to zostało zaprojektowane jako forma wsparcia dla osób niepełnosprawnych, które ukończyły 18 lat, i przysługuje im niezależnie od sytuacji materialnej czy statusu zawodowego opiekuna.
Warto jednak podkreślić, że kryteria przyznania, wysokość oraz zasady wypłaty świadczenia wspierającego różnią się od tych, które obowiązywały w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z aktualnymi regulacjami i złożyć odpowiedni wniosek na nowych zasadach.
Wyrok NSA jako precedens interpretacyjny
Rozstrzygnięcie NSA w sprawie I OSK 600/25 ma charakter precedensowy w zakresie wykładni art. 63 ust. 1 ustawy o świadczeniu wspierającym. Wyznacza ono standardy interpretacyjne, które zapewne będą stosowane przez sądy administracyjne niższych instancji oraz organy orzekające w sprawach świadczeń rodzinnych.
Dla praktyki prawniczej wyrok stanowi jasny komunikat: przepisy przejściowe nie mogą być interpretowane rozszerzająco. Jeżeli ustawodawca uzależnił zastosowanie przepisów dotychczasowych od powstania prawa przed określoną datą, to wymóg ten należy rozumieć ściśle – jako konieczność spełnienia wszystkich przesłanek materialnoprawnych, nie zaś jedynie przesłanek proceduralnych.
Źródło: NSA (wyrok NSA z 1 kwietnia 2026 r., sygn. akt I OSK 600/25)
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA