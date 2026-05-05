REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » System kaucyjny w Polsce 2026 jak karuzela VAT? Ministerstwo dementuje możliwość oszustw

System kaucyjny w Polsce 2026 jak karuzela VAT? Ministerstwo dementuje możliwość oszustw

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 maja 2026, 08:30
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
system kaucyjny, karuzela VAT, kaucja, butelki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wyłudzenia
"To jak karuzela VAT!" Ministerstwo reaguje na alarmujące doniesienia o systemie kaucyjnym
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy system kaucyjny można wykorzystać do wyłudzeń na wzór karuzel VAT-owskich? Ministerstwo Klimatu stanowczo dementuje ostatnie doniesienia medialne. W oficjalnym komunikacie resort wyjaśnia, dlaczego porównania są chybione, a mechanizm zwrotu butelek – bezpieczny.

Kontrowersje wokół kaucji. Resort klimatu przerywa milczenie

Zaraz po majówce Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało oświadczenie, które ma zakończyć spekulacje o możliwych nadużyciach w systemie kaucyjnym. Wszystko przez doniesienia medialne sugerujące, że mechanizm zwrotu butelek może być tak samo podatny na oszustwa jak słynne karuzele VAT-owskie. Resort tłumaczy: to porównanie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

REKLAMA

REKLAMA

Skąd w ogóle wzięły się te obawy? Niektórzy komentatorzy wskazywali na potencjalną lukę – możliwość deklarowania eksportu towarów, przy jednoczesnym pobieraniu kaucji na rynku krajowym, a następnie żądaniu jej zwrotu. Brzmi znajomo? Właśnie w podobny sposób działały karuzele VAT, które przez lata wyłudzały z budżetu państwa miliardy złotych.

VAT 2026 - KOMENTARZ

Eksport bez kaucji – tak, ale albo jedno, albo drugie

Ministerstwo tłumaczy jednak fundamentalną różnicę. W systemie kaucyjnym kluczowa decyzja zapada na samym początku łańcucha dostaw. Producent musi od razu zdecydować: albo produkuje na eksport (i wtedy w ogóle nie stosuje oznakowania kaucyjnego), albo na rynek wewnętrzny (i wtedy pobiera kaucję).

– Jeżeli przedsiębiorca zadeklaruje eksport, jednak w rzeczywistości przeznaczy partię towaru na rynek wewnętrzny i będzie pobierał kaucję, złamie prawo i narazi się na odpowiedzialność karną czytamy w komunikacie.

REKLAMA

To kluczowa różnica wobec VAT. Nie ma tu przestrzeni na żadne "przerzucanie" kaucji między firmami, bo już na etapie produkcji widać, czy opakowanie jest oznakowane, czy nie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mit "zwrotu wstecznego", którego nie ma

Drugie wyjaśnienie dotyczy rzekomego mechanizmu "zwrotu wstecznego" kaucji. Według ministerstwa – takiego mechanizmu po prostu nie przewidziano w przepisach.

Logika jest prosta: jeśli kupiłeś towar z kaucją, a potem zdecydowałeś się go wyeksportować, jesteś po prostu stratny o kwotę kaucji. Nie możesz żądać jej zwrotu od dostawcy, bo przepisy tego nie przewidują.

– Oznacza to, że firma, która sprzedała takiemu podmiotowi partię towaru, nie jest w żaden sposób zobowiązana do zwrócenia mu wysokości kaucji precyzuje resort. Dla potencjalnego oszusta oznaczałoby to działanie na własną niekorzyść. Trudno wyobrazić sobie w tym przypadku rodzaj oszustwa, który polega na celowym ponoszeniu strat przez samego oszusta.

Kaucja jak "gorący kartofel" – wszyscy jej pilnują

Ministerstwo zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt: system jest samoregulujący. Każdy uczestnik łańcucha – od producenta, przez hurtownika, sklep, aż po klienta – ma naturalny interes w tym, by kaucja "podążała" razem z opakowaniem.

Dlaczego? Bo jeśli sklep nie pobierze od klienta kaucji, straci pieniądze, gdy klient zwróci butelkę. Jeśli hurtownik nie pobierze jej od sklepu, sklep nie będzie miał podstawy, by ją pobrać od klienta. To jak gorący kartofel – każdy dba, by przekazać go dalej i nie tracić po drodze w całym obiegu.

W interesie wszystkich jest szczelność systemu kaucyjnego

Ministerstwo podkreśla, że w odróżnieniu od VAT, gdzie wyłudzenia dotykały budżetu państwa, tu każde nieprawidłowości uderzałyby bezpośrednio w podmioty rynkowe. To sprawia, że uczestnik systemu ma wbudowaną motywację do pilnowania prawidłowości.

– W interesie wszystkich stron uczestniczących w systemie jest jego szczelność i transparentność – podsumowuje resort. Czy komunikat ministerstwa zakończy dyskusję o potencjalnych lukach w systemie kaucyjnym? Na razie resort klimatu jasno stawia sprawę: porównania do karuzel VAT są chybione, a mechanizm zwrotu butelek zaprojektowano tak, by każda próba oszustwa godziła przede wszystkim w samego oszusta.

System ruszył, butelki wracają do obiegu, a kaucje – jak zapewnia ministerstwo – krążą dokładnie tam, gdzie powinny.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Powiązane
Bon za butelkę to nie zwrot kaucji. Sklepy łamią prawo, a inspektorzy ruszają na kontrole
Bon za butelkę to nie zwrot kaucji. Sklepy łamią prawo, a inspektorzy ruszają na kontrole
Chaos z kaucją. Sieci oferują własne systemy zwrotu – często mniej korzystne
Chaos z kaucją. Sieci oferują własne systemy zwrotu – często mniej korzystne
Dlaczego butelka wkładana do kaucjomatu musi być doskonała? I jak można dorobić do pensji na systemie kaucyjnym - odkryj ten sprawdzony sposób
Dlaczego butelka wkładana do kaucjomatu musi być doskonała? I jak można dorobić do pensji na systemie kaucyjnym - odkryj ten sprawdzony sposób
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. MRPiPS opublikowało nowy projekt ustawy i obowiązki dla pracodawców [Projekt z 29 kwietnia 2026 r.]
05 maja 2026

4 maja 2026 r. na stronach RCL pojawił się nowy projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (nr z wykazu UC 127). Opublikowano także projekt rozporządzenia MRPiPS ws. szczegółowych informacji o wskaźnikach zawartych w sprawozdaniu dotyczącym luki płacowej między pracownikami płci żeńskiej i męskiej, sposobu i wzoru ich obliczania.
Renta wdowia 2027: ZUS zwiększa wypłaty do 25 proc. Nawet 450 zł podwyżki i nowy limit świadczeń
05 maja 2026

Od 2027 roku renta wdowia wzrośnie – ZUS zwiększa udział drugiego świadczenia z 15 do 25 proc., co dla części seniorów oznacza nawet 400–450 zł miesięcznie więcej. Na papierze zmiana wygląda korzystnie, ale w praktyce o wysokości wypłaty decyduje jeden element, który wielu pomija. Limit świadczeń sprawia, że podwyżka bywa niższa, niż wynika z prostych wyliczeń.
Podatek od "nadmiernych" zysków z ropy? Bezprecedensowy projekt ustawy
05 maja 2026

Bezprecedensowy projekt ustawy we Francji. Prezydent Emmanuel Macron oświadczył, że kraje europejskie będą musiały zareagować w przypadku "nadmiernych" zysków z ropy naftowej lub zachowań, które określił jako "nieco drapieżne". Francuski przywódca ocenił jednak, że na razie producenci nie podnoszą cen w sposób celowy.
Matura 2026. Dziś pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. A także pierwsze przedmioty do wyboru
05 maja 2026

We wtorek 5 maja odbędzie się obowiązkowy pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu przeprowadzone zostaną egzaminy pisemne z języka kaszubskiego, łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej - przedmioty te należą do grupy przedmiotów do wyboru.

REKLAMA

Koniec alternatywy dla testamentu notarialnego. Spadkobierca nie zapisze już swojej ostatniej woli w ten sposób
05 maja 2026

Aby testament był ważny, należy go sporządzić w określony prawnie sposób. Dotychczas spadkodawcy mogli tego dokonywać własnoręcznie, notarialnie lub urzędowo. Trwają prace nad likwidacją alternatywy dla testamentu notarialnego.
Pensja nie nadąża za mieszkaniami. W Warszawa kupisz już tylko… pół metra kwadratowego
05 maja 2026

Dostępność nowych mieszkań w Polsce jest zróżnicowana regionalnie, a wzrost wynagrodzeń nie wszędzie przekłada się na poprawę możliwości zakupu – wynika z raportu portalu RynekPierwotny.pl. Najgorzej z dostępnością jest w Warszawie - przeciętna pensja pozwalała kupić ok. 0,59 m kw. nowego mieszkania.
ZUS apeluje do rodziców. Przez to można nie dostać 800 plus. Nie wszyscy o tym pamiętają
05 maja 2026

Jeden kluczowy termin już przepadł, teraz zbliża się kolejny. Jego przegapienie może skutkować brakiem wypłaty 800 plus. Zakład Ubezpieczeń społecznych apeluje do rodziców o pilnowanie dat. Program nie działa z automatu, ale według twardych reguł i kalendarza, którego nie da się nagiąć. O co dokładnie chodzi?
Nawet 3 000 zł grzywny za niestawiennictwo świadka w sądzie - jak się przygotować?
05 maja 2026

Obecność w sądzie często stanowi stresujące przeżycie, nawet jeśli się ma być jedynie świadkiem. Większy niepokój może wywoływać niewiedza, jak się zachować, niż samo udzielanie odpowiedzi na pytania sądu. Jak zminimalizować niepokój i dezorientację?

REKLAMA

Dofinansowanie do usuwania azbestu w 2026 r. Gminy mają krótki czas na wnioski, właściciele dachów powinni zgłosić się do urzędu
04 maja 2026

Trwa kolejna odsłona programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Dlatego osoby, które mają eternit na dachu lub inne wyroby azbestowe na nieruchomości, powinny jak najszybciej sprawdzić w swojej gminie, czy samorząd przystępuje do programu.
Strój na egzamin ósmoklasisty
04 maja 2026

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny sprawdzian dla ucznia. Strój na to wydarzenie powinien odpowiadać wymogom stroju galowego opisanego w statucie szkoły. Należy pamiętam że ósmoklasista nadal jest uczniem szkoły. Niemniej jednak dobrze by było zadbać, aby strój ten nie tylko dostosowany do okoliczności, ale i wygodny.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA