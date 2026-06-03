Masz kryptowaluty? Od 1 lipca możesz stracić do nich dostęp. Tak można sprawdzić czy giełda ma licencję MiCA

Do 1 lipca 2026 r. pozostały niespełna cztery tygodnie. 60% europejskich inwestorów krypto wciąż korzysta z platform (giełd), które nie posiadają pełnej licencji MiCA. Po tej dacie nieuregulowane podmioty będą musiały ograniczyć działalność w UE, co wymusi na użytkownikach szybką migrację aktywów.

7,6 mln pobrań aplikacji poza prawem

Rynek kryptowalut w UE wciąż w dużej mierze działa poza nadzorem. Zgodnie z analizą rynku przeprowadzoną przez OKX, w ciągu ostatniego roku 41% wszystkich pobrań aplikacji (7,6 mln z 18,5 mln) dotyczyło podmiotów, które nie spełniają unijnych wymogów MiCA. Inwestorzy, którzy nie zweryfikują statusu swojej giełdy, ryzykują utratę dostępu do środków.

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1 lipca 2026 r. - kluczowy moment wdrożenia MiCA

Po 1 lipca 2026 r. giełdy bez unijnej autoryzacji zostaną zmuszone do natychmiastowego ograniczenia obsługi klientów z Unii. Dla posiadaczy cyfrowych aktywów oznacza to koniec okresu ochronnego i nagłą konieczność migracji kapitału na regulowane platformy pod groźbą utrudnionego dostępu do środków.

Czas na weryfikację się kończy

- 7,6 mln pobrań nieuregulowanych aplikacji to finansowa bomba z opóźnionym zapłonem - ostrzega Erald Ghoos, CEO OKX Europe. - Każdy inwestor ma niespełna 27 dni na sprawdzenie statusu swojej giełdy, zanim może ona zostać zmuszona do ograniczenia działalności lub zakończenia obsługi klientów z UE”.

Jak sprawdzić swoje bezpieczeństwo?

Weryfikacja jest szybka: wystarczy sprawdzić rejestry regulatorów krajowych lub bazy ESMA (esma.europa.eu). Jeśli danej giełdy nie ma w wykazie licencjonowanych podmiotów, jest to sygnał ostrzegawczy dla każdego, kto trzyma tam swój kapitał.