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Prawie 2000 zł bez stażu pracy. ZUS wypłaca pieniądze z programu "Mama 4 plus"

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24 czerwca 2026, 16:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
ZUS, pieniądze, gotówka
Prawie 2000 zł bez stażu pracy. ZUS wypłaca pieniądze z programu "Mama 4 plus"
CatwalkPhotos
Shutterstock

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Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane jako emerytura matczyna lub program "Mama 4 plus", w 2026 roku gwarantuje rekordowe kwoty wsparcia. Po przeprowadzonej waloryzacji maksymalna kwota tego świadczenia wzrosła do 1978,49 zł brutto miesięcznie, co daje około 1800,43 zł na rękę. Pieniądze te nie są jednak przyznawane automatycznie.

Jak naprawdę działa program "Mama 4 plus"? To nie jest zwykły dodatek

Wokół emerytury matczynej krąży wiele mitów, które mogą wprowadzać w błąd. Najważniejszy z nich dotyczy przekonania, że państwo wypłaca te pieniądze każdemu rodzicowi czwórki dzieci jako dodatkową, stałą pensję obok dotychczasowej emerytury. W rzeczywistości świadczenie to działa wyłącznie jako uzupełnienie lub dopełnienie do kwoty minimalnej emerytury krajowej. Oznacza to, że ostateczna kwota, jaka wpłynie na Twoje konto bankowe, zależy bezpośrednio od wysokości Twoich obecnych dochodów:

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  • Jeśli nie przepracowałeś w życiu ani jednego dnia i nie masz prawa do żadnej emerytury, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci Ci pełną kwotę, czyli dokładnie 1978,49 zł brutto.
  • Jeśli wypracowałeś własną, ale bardzo niską emeryturę (na przykład na poziomie 1200 zł brutto), urzędnicy zastosują mechanizm wyrównania. Otrzymasz wówczas dopłatę w kwocie 778,49 zł brutto, tak aby łączna suma Twoich dochodów osiągnęła ustawowe minimum.
  • Jeśli Twoje obecne świadczenie wynosi 1500 zł brutto, państwo dopłaci Ci brakujące 478,49 zł brutto.
  • Jeśli Twoja emerytura wynosi lub przekracza 1978,49 zł brutto, nie otrzymasz z tego programu ani złotówki, ponieważ Twoje dochody osiągnęły już gwarantowany próg minimalny.

Warto wiedzieć: Seniorzy, którzy mają przyznane prawo do emerytury matczyną, zachowują pełne prawo do otrzymania 13. emerytury, pod warunkiem, że świadczenie uzupełniające było czynne na dzień 31 marca danego roku!

Kto może otrzymać świadczenie w 2026 roku? Warunki są bezwzględne

Program został stworzony z myślą o osobach, które zrezygnowały z kariery zawodowej lub w ogóle jej nie podjęły, aby w pełni poświęcić się trudowi wychowania licznego potomstwa. Przepisy precyzyjnie określają kryteria wieku, liczbę dzieci oraz status życiowy wnioskodawcy. W przypadku kobiet wniosek może złożyć matka, która ukończyła co najmniej 60. rok życia, pod warunkiem, że urodziła i wychowała lub jedynie wychowała minimum 4 dzieci. Przepisy przewidują także wyjątkowe sytuacje, w których pieniądze mogą trafić do mężczyzn. Ojciec dzieci zyskuje prawo do świadczenia po ukończeniu 65. roku życia. Warunkiem jest jednak udowodnienie, że wychował on co najmniej czwórkę dzieci w wyniku śmierci matki, porzucenia przez nią rodziny albo w sytuacji długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez kobietę. Poza wiekiem i dziećmi ZUS bada trzy kluczowe warunki formalne:

  1. Miejsce zamieszkania: Wnioskodawca musi na stałe mieszkać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia.
  2. Brak innych źródeł utrzymania: Osoba ubiegająca się o środki nie może posiadać stałego dochodu zapewniającego niezbędne środki do życia.
  3. Czysta sytuacja prawna: Pieniądze nie zostaną przyznane osobie, która została sądownie pozbawiona władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył tę władzę przez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. Świadczenie przepadnie również wtedy, gdy wnioskodawca przebywa w areszcie śledczym lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Jak złożyć wniosek do ZUS krok po kroku?

Pieniądze z programu "Mama 4 plus" nigdy nie zaczną wpływać na konto automatycznie. Procedura wymaga od seniora pełnej inicjatywy i złożenia oficjalnego wniosku na papierowym lub elektronicznym formularzu o nazwie ERU. Wniosek można dostarczyć osobiście do najbliższej placówki ZUS lub KRUS, wysłać tradycyjną pocztą albo nadać przez internet za pośrednictwem platformy ePUE ZUS. Do formularza ERU należy obowiązkowo dołączyć oświadczenie o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej (druk ERU-O). To najważniejszy dokument, w którym pod rygorem odpowiedzialności karnej deklaruje się brak innych dochodów, posiadanie nieruchomości czy prawo do innych świadczeń socjalnych. Niezbędne będą również akty urodzenia dzieci wraz z ich numerami PESEL lub odpisy wyroków sądu, jeśli opieka dotyczyła dzieci adoptowanych lub sprawowania pieczy zastępczej. Kluczowa zasada: Dokumentów nie wolno składać zbyt wcześnie. ZUS przyjmuje wnioski najwcześniej 30 dni przed spełnieniem warunków, czyli przed osiągnięciem odpowiednio 60. roku życia przez kobietę i 65. roku życia przez mężczyznę. Złożenie dokumentów na przykład dwa miesiące przed urodzinami zakończy się natychmiastowym wydaniem decyzji odmownej.

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Dlaczego urzędnicy odrzucają wnioski? Najczęstsze pułapki

Aż kilkanaście procent składanych wniosków spotyka się z odmową ze strony urzędów. Najczęstszym powodem jest posiadanie drobnych dochodów dorywczych, z umów zlecenie, najmu mieszkania czy posiadania gospodarstwa rolnego, które po zsumowaniu przekraczają próg najniższej emerytury (1978,49 zł brutto). Urzędnicy skrupulatnie badają również historie przerw w opiece nad dziećmi, na przykład sytuacje, w których dzieci przez dłuższy czas przebywały w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub u drugiego rodzica. W przypadku otrzymania negatywnej decyzji, wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa ZUS w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma.

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Źródło: INFOR
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Prawie 2000 zł bez stażu pracy. ZUS wypłaca pieniądze z programu "Mama 4 plus"
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