Emeryturę 7000 zł brutto lub większą dostaje w 2026 r. 800 tys. seniorów. ZUS: bo pracowali i płacili składki po osiągnięciu wieku emerytalnego

Renty i emerytury z ZUS w 2026 roku

W marcu 2026 r. emerytury i renty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierało łącznie 8 mln 77,5 tys. świadczeniobiorców (emerytów i rencistów).



W tym czasie:

- emeryturę otrzymywało: 6 mln 411,8 tys. emerytów,

- rentę z tytułu niezdolności do pracy: 474 tys. rencistów,

- rentę rodzinną: 1 mln 191,8 tys. osób.



Od dnia 1 marca 2026 r. zostały podwyższone kwoty najniższych emerytur i rent:

- emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna do 1978,49 zł,

- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 1483,87 zł.



Kwoty najniższych rent przysługujących na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych stanowią 120% kwot świadczeń najniższych, o których mowa wyżej i wzrosły:

- renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa do 2 374,19 zł,

- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową do 1 780,64 zł.



Od dnia 1 marca 2026 r. kwota najniższej emerytury pomostowej oraz kwota najniższego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, analogicznie jak w latach poprzednich, jest równa kwocie najniższej ustawowej wysokości emerytury i wynosi obecnie 1978,49 zł.

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Ponad 800 tysięcy seniorów dostaje emerytury wyższe niż 7000 zł brutto

Po każdej marcowej waloryzacji znacznie rośnie liczba osób pobierających emerytury przekraczające 7 tys. zł brutto. W marcu 2023 roku wynosiła ona 258,8 tys., w marcu 2024 roku osiągnęła wartość 473 tys., a w 2025 r. – 622,7 tys. osób. Liczba tych zamożniejszych emerytów wzrosła też po 1 marca 2026 r., bo waloryzacja w 2026 roku powiększyła wszystkie emerytury o 5,3%. Z danych opublikowanych na stronie ZUS: Struktura wysokości emerytur i rent, wynika, że w marcu 2026 r. odnotowano duży wzrost liczby osób pobierających emerytury w wysokości:

- powyżej 7 000,00 zł brutto - ich liczba wynosi obecnie 800,3 tys. i w stosunku do marca 2025 r. (622,7 tys. emerytów) wzrosła o 177,6 tys. świadczeniobiorców czyli o 28,5%,

- powyżej 10 000,00 zł brutto - takich emerytów jest obecnie 177,6 tysięcy (w marcu 2025 roku było to 134,1 tys. takich osób),

- powyżej 15 000,00 zł brutto - takich emerytów jest obecnie 12400 (w marcu 2025 roku było ok. 7000 takich osób).



Osoby otrzymujące wysokie emerytury to w dużej części seniorzy, którzy zdecydowali się na przejście na przejście na emeryturę w późniejszym wieku, mając jednocześnie długi staż pracy oraz wysokie zarobki.

Świadczenie honorowe dla osób, które ukończyły 100 lat – dodatkowo, oprócz emerytury lub renty

Na podstawie ustawy z 18 października 2024 r. (Dz.U.2024 poz.1674) emerytura dla osób, które ukończyły 100 lat jest świadczeniem honorowym, którego wysokość od 1 stycznia 2025 roku została podwyższona dla wszystkich uprawnionych świadczeniobiorców do wysokości 6 246,13 zł. Zgodnie z ustawą świadczenie od 1 marca każdego roku podlega waloryzacji na ogólnych zasadach w terminach waloryzacji świadczeń, o których mowa w art. 88–94 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1631 z późn. zm.).

Po waloryzacji od 1 marca 2026 r. wysokość świadczenia honorowego dla 100 latków wynosi 6938,92 zł.



Świadczenie honorowe przysługuje z urzędu, automatycznie z chwilą ukończenia 100 lat dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe. Osoby, które nie pobierają żadnych świadczeń emerytalno-rentowych muszą złożyć wniosek i dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia oraz oświadczenie o posiadaniu po ukończeniu 16 roku życia ośrodka interesów życiowych na terytorium Polski przez co najmniej 10 lat.



Wniosek może również złożyć członek rodziny w imieniu uprawnionego 100-latka.



W marcu 2026 r. ZUS wypłacił świadczenia honorowe (łącznie ze świadczeniami realizowanymi na mocy umów międzynarodowych) dla 4,2 tys. świadczeniobiorców, z tego dla 0,7 tys. – mężczyzn i 3,5 tys. - kobiet.



Dla większości osób, które ukończyły 100 lat, świadczenie honorowe jest drugim świadczeniem poza otrzymywaną wcześniej emeryturą, rentą z tytułu niezdolności do pracy, rentą rodzinną lub socjalną.

W marcu 2026 r. – 0,1 tys. osób otrzymywało samoistne świadczenie honorowe, a 4,1 tys. świadczenie honorowe w zbiegu z innym świadczeniem.

Rośnie liczba osób z emeryturami niższymi niż najniższa ustawowa emerytura

ZUS informuje, że stale rośnie liczba osób pobierających emeryturę w wysokości niższej niż najniższa ustawowa wysokość emerytury (aktualnie 1978,49 zł brutto). W marcu 2023 roku wynosiła ona 368,5 tys., w marcu 2024 r. było ich 403,8 tys. w marcu 2025 r. - 437,9 tys. – a w marcu 2026 r. 462,8 tys. (tj. wzrost o 5,7%).



Na podstawie analizy struktury wysokości tych emerytur (bez dodatków pielęgnacyjnych) ZUS informuje, że w marcu 2026 r. liczba osób pobierających emerytury w wysokości do 500,00 zł wyniosła 30,1 tys. i wzrosła o 8,7% w porównaniu do marca poprzedniego roku (27,7 tys.).

Są to osoby, których kapitał emerytalny w momencie przejścia na emeryturę był bardzo niski. Spośród 30,1 tys. osób pobierających emerytury w wysokości do 500,00 zł 8,8 tys. świadczeniobiorców pobierało w marcu 2026 r. emeryturę w wysokości do 100,00 zł (w marcu 2025 r. 7,9 tys.).



Ale największy odsetek osób – 9,2% pobiera emeryturę w przedziale wysokości od 3 000,01 zł do 3 400,00 zł.



Warto pamiętać, że prawo do minimalnej gwarantowanej emerytury przysługuje osobom, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz udowodniły wymagany staż pracy (20 lat w przypadku kobiety, 25 lat w przypadku mężczyzn).



ZUS wyjaśnia, że okres nieskładkowy może stanowić maksymalnie 1/3 okresów składkowych. Jeżeli na przykład kobieta udowodniła co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, a wyliczona wysokość emerytury wyniesie 1000 zł brutto, to zostanie ona podwyższona do kwoty minimalnej emerytury.



Jeżeli natomiast nie udowodni 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, to emerytura będzie jej wypłacana w wyliczonej kwocie 1000 zł brutto.

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Emerytura to nie obowiązek. Warto skorzystać z porad doradcy emerytalnego

ZUS cyklicznie podkreśla, że nie istnieje przepis, który nakładałby obowiązek przejścia na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Jest to indywidualna decyzja każdej osoby, w którym momencie swojego życia chce skorzystać z przysługujących uprawnień emerytalnych. Decyzja o zakończeniu aktywności zawodowej jest jedną z najważniejszych w życiu, dlatego warto podjąć ją świadomie.

- Zachęcamy do rozmowy z doradcą emerytalnym przed złożeniem wniosku i podjęciem ostatecznej decyzji o przejściu na zasłużony odpoczynek. Taki specjalista nie tylko obliczy przewidywaną wysokość emerytury przy pomocy kalkulatora emerytalnego, ale także przeprowadzi symulacje wysokości świadczenia, które pokażą, o ile emerytura wzrośnie, jeśli zdecydujemy się na dłuższą pracę – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.



ZUS stale przypomina, że dłuższa praca się opłaca, bo każdy rok aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego to wzrost świadczenia o 8-12 proc.

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