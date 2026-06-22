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Coraz trudniej o pożyczkę pozabankową. Pół miliona odmów w rok

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22 czerwca 2026, 10:00
Coraz trudniej o pożyczkę pozabankową. Pół miliona odmów w rok
Coraz trudniej o pożyczkę pozabankową. Pół miliona odmów w rok
Shutterstock

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W ciągu ostatniego roku prawie 500 tys. osób otrzymało odmowę finansowania, o które wnioskowało w firmach pożyczkowych. W maju udział nowych klientów, którzy otrzymali pozabankową pożyczkę, wyniósł zaledwie 9,1 proc. - pisze w poniedziałkowym wydaniu "Puls Biznesu".

Ubiegły miesiąc przyniósł wzrost zarówno wartości, jak też liczby udzielonych pożyczek. Jak pisze w poniedziałek dziennik, powołując się na dane Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) oraz firmy CRIF, firmy pożyczkowe udzieliły finansowania na 2,09 mld zł, o 22,4 proc. więcej w skali roku, a liczba wypłaconych pożyczek wzrosła o ponad 12 proc. rdr — do 441,1 tys. Dodaje, że udział nowych klientów wyniósł w maju 9,1 proc., a instytucje pożyczkowe odrzuciły 82 proc. wniosków pożyczkowych.

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Dane ZPF i CRIF dotyczące sektora finansowania

- Sektor pozostaje jednak bardzo ostrożny w ocenie ryzyka. W maju odrzucono aż 82 proc. wniosków pożyczkowych, co jest najwyższym poziomem obserwowanym w ciągu ostatnich dwóch lat. Wysoka selektywność umożliwia utrzymywanie dobrej jakości portfela oraz ogranicza poziom zobowiązań o przekroczonym terminie spłaty - stwierdziła Agnieszka Kozioł z ZPF, cytowana na łamach "PB".

Gazeta dodaje, że niski udział nowych klientów w sprzedaży wynika faktu, że instytucje pożyczkowe koncentrują się przede wszystkim na klientach o znanej historii spłat, którzy posiadają odpowiednią zdolność kredytową. Dzięki temu jakość portfela się nie pogarsza, a udział przeterminowanych zobowiązań pożyczkodawców waha się w przedziale 9-11 proc. - czytamy.

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Źródło: PAP
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