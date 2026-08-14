Tajemnicza decyzja Starlinka: Polska wypadła z europejskiej strefy podróży. Poznaj skutki finansowe dla swojego konta

SpaceX nie umieścił Polski w europejskiej grupie krajów, które Starlink traktuje jako jeden obszar podróży. Efekt dla twojego portfela jest konkretny: przykładowo po zmianach tańszy plan „W drodze – 100 GB” (185 zł miesięcznie) w przypadku polskiego konta nie zadziała podczas zagranicznego wyjazdu.

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Co się właściwie zmieniło

Starlink „W drodze” (Roam) to plan dla tych, którzy zabierają satelitarną antenę w podróż – kierowców kamperów, żeglarzy, cyfrowych nomadów. W najnowszej wersji zasad firma podzieliła świat na strefy geograficzne: osobno USA i Kanadę (traktowane jak jeden obszar), osobno wspólny region europejski, a pozostałe kraje rozliczane są indywidualnie. Reguła jest taka, że przemieszczanie się w obrębie jednej strefy nie jest traktowane jak podróż międzynarodowa i nie generuje dodatkowych opłat.

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starlink antena starlink antena Shutterstock

Polska znalazła się poza europejską grupą Starlinka, mimo że obejmuje ona zdecydowaną większość państw Unii Europejskiej, w tym wszystkich unijnych sąsiadów Polski – Niemcy, Czechy, Słowację i Litwę. Poza Polską na liście zabrakło również Cypru, a spoza UE m.in. Mołdawii, Monako i części państw bałkańskich (przy Bałkanach powód jest zrozumiały – usługa często jeszcze tam nie działa). W praktyce oznacza to, że dla polskiego konta wyjazd choćby do sąsiednich Czech jest traktowany inaczej niż wyjazd z Niemiec do Czech – jako podróż poza obszarem macierzystym.

Od kiedy obowiązują nowe zasady

Dla nowych klientów zmienione zasady Roam obowiązują od 14 lipca 2026 r., a plan Global Roam przestał być oferowany nowym klientom 15 lipca. Dla dotychczasowych abonentów kluczowa jest data 17 sierpnia 2026 r. Warto przy tym wiedzieć, że komunikacja operatora bywała niespójna – w części wiadomości do klientów (co odnotował m.in. Telepolis) pojawiała się także data 10 sierpnia. Jeśli masz aktywny abonament Roam, sprawdź własną umowę i wiadomości od Starlinka, zanim wyjedziesz.

Ile kosztuje za granicą Internet ze Starlinka

Trzeba wyraźnie rozdzielić trzy mechanizmy, bo to one decydują o rachunku:

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tańsze plany Roam (w tym „W drodze – 100 GB” za 185 zł miesięcznie) działają tylko w kraju macierzystym lub w grupie krajów traktowanych jako jeden obszar; dla polskiego konta oznacza to, że za granicą po prostu nie zadziałają,

"W drodze – bez ograniczeń” (460 zł miesięcznie) pozwala korzystać z internetu poza obszarem macierzystym, ale maksymalnie przez 30 dni na jedną podróż; po tym czasie trzeba wrócić do kraju, przenieść konto do innego państwa albo zmienić plan,

„Priorytetowe globalne” (oferta biznesowa, od ok. 1035 zł miesięcznie, przy dużych limitach danych nawet kilka tysięcy złotych) to rozwiązanie dla długotrwałego, globalnego korzystania bez limitu czasu podróży międzynarodowej.

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Pakiet Cena miesięczna Korzystanie za granicą W drodze – 100 GB 185 zł tylko w obszarze macierzystym; dla polskiego konta nie działa za granicą W drodze – bez ograniczeń 460 zł do 30 dni poza obszarem na jedną podróż Priorytetowe globalne (oferta biznesowa) od ok. 1035 zł globalne, długotrwałe, bez limitu czasu podróży

Do rachunku trzeba jeszcze doliczyć formalności. Przed wyjazdem operator wymaga zgłoszenia podróży w panelu i przesłania skanu dokumentu tożsamości. Bez tego Internet za granicą może się nie uruchomić, bo system Starlinka sprawdza położenie anteny i blokuje usługę poza dozwolonym obszarem.

Dlaczego Polska wypadła ze strefy

Najważniejszy fakt: Starlink nie podał publicznego wyjaśnienia, dlaczego Polska nie znalazła się w europejskiej grupie – i to jest mocniejszy zarzut niż spekulacje. W polskich mediach pojawiły się hipotezy: od tła geopolitycznego (w tym publicznego sporu Elona Muska z szefem MSZ), przez wykorzystywanie terminali rejestrowanych w Polsce na Ukrainie, po arbitraż cenowy związany z niskimi polskimi cenami. Żadnej z tych wersji firma nie potwierdziła, a publikacje opisujące nową listę podkreślają brak oczywistego oficjalnego uzasadnienia. Warto więc traktować te wyjaśnienia jako niepotwierdzone.

Co na to polski rząd

Sprawa doczekała się reakcji rządu. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że zwrócił się do SpaceX o pilne przywrócenie równych zasad dla polskich klientów. „Nie zgadzam się, żeby globalna firma technologiczna traktowała Polki i Polaków gorzej niż innych Europejczyków” – napisał w serwisie X. Zażądał też wskazania konkretnych przepisów, jeśli powodem zmian są – jak sugerowano nieoficjalnie – lokalne wymogi regulacyjne. Część komentatorów uznała jednak interwencję za symboliczną: rząd nie ma realnych narzędzi, by wymusić na prywatnej, zagranicznej firmie zmianę cennika.

Czy to jest legalne? Twoje prawa

Tu ważna rzecz. Plan Starlink Roam nie jest objęty unijnym mechanizmem „roam like at home” (RLAH) na takich zasadach jak usługi roamingowe operatorów komórkowych. Rozporządzenie 2022/612 dotyczy roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej, czyli klasycznego mechanizmu operatorów telefonii mobilnej; Komisja Europejska wyjaśnia zresztą, że połączenia z siecią satelitarną – np. na statku czy w samolocie – nie korzystają z regulowanych pułapów RLAH. Formalnie więc Starlink może samodzielnie wyznaczać swoje strefy. Czy nierówne potraktowanie polskich klientów jest zgodne z prawem? Istnieją unijne przepisy przeciwdziałające nieuzasadnionemu geoblokingowi i dyskryminacji ze względu na miejsce zamieszkania, ale ich zastosowanie do konkretnego modelu usług Starlinka wymagałoby odrębnej oceny. Samo pominięcie Polski na liście nie oznacza jeszcze bezprawności.

Jak nie przepłacić – praktyczne alternatywy

Jeśli zależy ci na dostępie do internetu za granicą, w wielu przypadkach prościej i taniej będzie sięgnąć po inne rozwiązanie niż droższy pakiet Starlinka:

zwykły telefon w roamingu UE – w ramach zasady „roam like at home” korzystasz z internetu w Unii bez dodatkowych opłat, w granicach krajowego pakietu; przy dużych lub nielimitowanych taryfach operator może jednak stosować limit danych w roamingu zgodnie z zasadami uczciwego korzystania (fair use),

turystyczny eSIM – dla wielu podróżnych to wygodna i często tańsza opcja; przed zakupem warto porównać konkretne oferty pod kątem zasięgu i limitu danych w krajach docelowych,

zmiana kraju rejestracji konta – jeśli wyjeżdżasz na dłużej w jedno miejsce, policz, czy nie taniej przenieść rejestrację Starlinka do kraju docelowego,

zgłoszenie wyjazdu z wyprzedzeniem – jeśli i tak zostajesz przy Starlinku, przygotuj dokument i zarejestruj podróż, żeby nie stracić łączności po przekroczeniu granicy.