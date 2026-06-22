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Ulga na dziecko bez porozumienia rodziców! Skarbówka odpowiada, czy dzielić ulgę po połowie?

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22 czerwca 2026, 06:39
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
ojciec, dziecko, ulga prorodzinna
ojciec, dziecko, ulga prorodzinna
Shutterstock

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Wielu rodziców żyjących w rozłączeniu zakłada, że skoro oboje zachowują władzę rodzicielską, to w razie sporu ulgę prorodzinną dzieli się automatycznie po połowie. Najnowsza interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej pokazuje, że to założenie bywa zawodne. Jeżeli sąd nie orzekł pieczy naprzemiennej, a dziecko mieszka na stałe u jednego z rodziców, całość odliczenia przysługuje właśnie temu rodzicowi.

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Pytanie o podział ulgi na dzieci wraca co roku u rodziców, którzy nie potrafią dojść do porozumienia. Wydana w czerwcu 2026 r. interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dobrze pokazuje, dlaczego sama władza rodzicielska i realne zaangażowanie w wychowanie nie wystarczą, by skutecznie domagać się połowy preferencji podatkowej.

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Spór po rozstaniu

Z wnioskiem o interpretację wystąpił ojciec dwójki małoletnich dzieci, który nigdy nie zawarł związku małżeńskiego z ich matką i pozostaje z nią w rozłączeniu. Przed sądem rejonowym toczy się postępowanie o ustalenie sposobu sprawowania opieki. Obojgu rodzicom przysługuje pełna władza rodzicielska, oboje rozliczają się według skali podatkowej i składają PIT-37.

Na czas trwania sprawy sąd ustalił w drodze zabezpieczenia, że miejscem zamieszkania dzieci jest każdorazowe miejsce zamieszkania matki. Ojcu przyznano szerokie kontakty, obejmujące około 10–11 dni w miesiącu oraz połowę wakacji, ferii i świąt. Mężczyzna regularnie płaci alimenty, finansuje wyjazdy dzieci, uczestniczy w zebraniach szkolnych i na bieżąco angażuje się w ich wychowanie. Matka nie zgodziła się jednak na podział ulgi prorodzinnej i zamierzała odliczyć ją w całości.

Wnioskodawca uznał, że w razie braku porozumienia każdemu z rodziców wykonujących władzę rodzicielską należy się odliczenie w częściach równych, czyli po 50 proc. na każde dziecko. Zapytał, czy ma prawo do ulgi oraz czy może rozliczyć jej połowę.

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Odpowiedź dyrektora KIS

Organ uznał stanowisko ojca za nieprawidłowe. Rozstrzygający okazał się nie zakres jego zaangażowania, lecz to, gdzie dzieci mają miejsce zamieszkania. Skoro sąd nie orzekł pieczy naprzemiennej, a dzieci mieszkają u matki, to właśnie ona może odliczyć całość ulgi. Ojcu nie przysługuje natomiast prawo do rozliczenia połowy preferencji podatkowej.

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pit, pit-37

ShutterStock

Co naprawdę mówi przepis

Mechanizm podziału ulgi reguluje art. 27f ust. 4 ustawy o PIT. Co do zasady rodzice mogą rozdzielić odliczenie w dowolnej, ustalonej przez siebie proporcji. Reguła równego podziału w razie sporu nie obowiązuje jednak zawsze. Ustawa przewiduje ją wyłącznie w dwóch sytuacjach: gdy sąd orzekł pieczę naprzemienną po rozwodzie lub w trakcie separacji albo gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców.

Podstawa prawna

„W pozostałych przypadkach odliczenie […] stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.”

Innymi słowy, jeżeli rodzice nie zawarli porozumienia, a ich sytuacja nie odpowiada żadnemu z tych dwóch wariantów, prawo do całej ulgi przechodzi na rodzica, u którego dziecko mieszka. Przepis ten nie pozbawia drugiego rodzica prawa do ulgi w sensie generalnym, jednak w takim stanie faktycznym nie ma on podstaw, by odliczyć choćby jej część.

Miejsce zamieszkania, nie meldunek

Pojęcie miejsca zamieszkania dziecka organ odczytał przez pryzmat Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 25 jest nim miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, a w myśl art. 26 miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską obojga rodziców mających osobne miejsca zamieszkania jest miejsce, w którym dziecko stale przebywa. Decyduje zatem faktyczne centrum życiowe dziecka, a nie miejsce zameldowania ani deklaracje stron. W rozpatrywanej sprawie był nim dom matki.

Władzę trzeba wykonywać, nie tylko mieć

Drugim filarem rozstrzygnięcia jest rozróżnienie między posiadaniem a wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Organ przypomniał, że samo formalne posiadanie władzy nie wystarcza do skorzystania z ulgi – konieczne jest jej rzeczywiste wykonywanie, czyli realna piecza, troska o rozwój dziecka oraz udział w jego życiu. Co istotne, w omawianej sprawie organ nie kwestionował zaangażowania ojca. Mężczyzna przegrał nie dlatego, że nie wykonuje władzy rodzicielskiej, lecz dlatego, że dzieci nie mieszkają u niego, a sąd nie orzekł pieczy naprzemiennej. To pokazuje, że nawet bardzo aktywny rodzic może zostać pozbawiony części ulgi, jeżeli nie spełnia kryterium miejsca zamieszkania.

Ważne

Brak porozumienia nie oznacza automatycznie podziału ulgi po połowie. Równy podział przy sporze działa tylko wtedy, gdy sąd orzekł pieczę naprzemienną albo gdy dziecko mieszka razem z obojgiem rodziców. W pozostałych przypadkach całość odliczenia przejmuje rodzic, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

Wnioski dla rozstających się rodziców

Praktyczny wniosek jest jeden: najbezpieczniejszą drogą do podziału ulgi pozostaje pisemne porozumienie rodziców. Tam, gdzie go brak, o wszystkim przesądza układ orzeczeń sądowych i faktyczne miejsce zamieszkania dziecka. Rodzic, któremu zależy na połowie odliczenia, a nie ma pieczy naprzemiennej, nie uzyska jej wyłącznie dzięki kontaktom i alimentom.

alimenty, dziecko, portfel, pieniądze, banknoty

alimenty, dziecko, portfel, pieniądze, banknoty

Shutterstock

Warto też pamiętać, że ulga prorodzinna to nie to samo co rozliczenie w charakterze osoby samotnie wychowującej dziecko – tę drugą preferencję stosuje tylko jeden rodzic i z założenia nie podlega ona podziałowi. Jeżeli oboje rodzice odliczą tę samą ulgę na to samo dziecko, organ podatkowy może zakwestionować jedno albo oba zeznania. W razie wątpliwości warto wystąpić o własną interpretację indywidualną – jej koszt to 40 zł, a chroni ona przed odpowiedzialnością, gdyby organ zakwestionował rozliczenie.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 592ze zm.)

art. 25 i art. 26 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.)

art. 92, art. 93, art. 95, art. 96 i art. 97 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 2809 ze zm.)

Powołane interpretacje:

– interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 czerwca 2026 r., sygn. 0113-KDWPT.4011.231.2026.2.ASZ

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Źródło: INFOR
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