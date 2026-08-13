Będzie zmiana zasad uznawania dyplomów MBA w spółkach Skarbu Państwa. Nie wszystkie uczelnie będą traktowane tak samo

Ministerstwo Aktywów Państwowych szykuje zmianę przepisów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowuje nowelizację przepisów, zgodnie z którą dyplomy MBA będą uznawane wyłącznie wtedy, gdy pochodzą z uczelni posiadających odpowiednie uprawnienia akademickie lub rządową akredytację. Oznacza to odejście od dotychczasowego modelu, w którym sam fakt ukończenia studiów MBA był wystarczający do spełnienia wymogów formalnych przy ubieganiu się o miejsce w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.



- Nie każdy program nazwany MBA jest dobrym MBA i jakość, a nie sam skrót na dyplomie, powinien być przedmiotem debaty. Z całą pewnością MBA nie powinno być ustawową przepustką do stanowiska. Powinno być wymagającym procesem rozwoju ludzi, którzy podejmują decyzje wpływające na przedsiębiorstwa, pracowników i konkurencyjność całej gospodarki. Jeśli nowe przepisy będą promować właśnie takie programy, skorzystają na tym zarówno kandydaci, jak i pracodawcy oraz cały rynek – mówi dr inż. Paweł Urbański, Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

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Dyplom to dopiero początek

Ekspert zwraca uwagę, że rola programów MBA na świecie wykracza daleko poza zdobycie formalnych kwalifikacji. Najważniejszym celem jest rozwój myślenia strategicznego, kompetencji przywódczych, umiejętności podejmowania decyzji w warunkach wielkich zmian technologicznych i gospodarczych. Według raportu World Economic Forum "Future of Jobs 2025", do 2030 roku zmianie ulegnie około 39 proc. kompetencji wymaganych na rynku pracy. Rosnące znaczenie sztucznej inteligencji, automatyzacji oraz transformacji cyfrowej powoduje, że menedżerowie muszą stale rozwijać swoje umiejętności i uczyć się podejmowania decyzji w coraz bardziej złożonym otoczeniu.



– Dobry MBA nie polega na przekazaniu wiedzy teoretycznej. To intensywna praca nad rozwijaniem umiejętności strategicznego myślenia, podejmowania decyzji, zarządzania ludźmi i odpowiedzialności za organizację. Dodajmy jeszcze jedną ważną kwestię: to technologie będą kształtowały przyszłość naszego życia, dlatego połączenie wiedzy biznesowej ze zrozumieniem technologii i umiejętnością wykorzystywania AI będzie jedną z najważniejszych kompetencji menedżera przyszłości. Nowe technologie stają się fundamentem skutecznego zarządzania i rozwoju organizacji – podkreśla dr inż. Paweł Urbański.

Renoma uczelni będzie miała jeszcze większe znaczenie

Planowane zmiany mogą również wpłynąć na sposób, w jaki kandydaci będą wybierać studia MBA. Coraz większego znaczenia nabierze renoma uczelni, doświadczenie wykładowców, praktyczny charakter programu oraz system zapewniania jakości kształcenia.



– Planowane zmiany mogą zachęcić kandydatów do bardziej świadomego wyboru programów. To dobry kierunek, ponieważ jakość programu można zweryfikować bardzo konkretnymi kryteriami. Warto zwracać uwagę na renomę Uczelni, międzynarodowe akredytacje, pozycję w niezależnych rankingach, doświadczenie kadry, współpracę z zagranicznymi uczelniami, udział praktyków biznesu, a także sposób prowadzenia zajęć. Dobre studia to przede wszystkim projekty biznesowe, praca na rzeczywistych studiach przypadków, rozwój kompetencji przywódczych i umiejętności wykorzystania nowych technologii w biznesie – mówi dr inż. Grażyna Rembielak, prof. PW, kierownik studiów Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Nowy etap dla rynku edukacji menedżerskiej

Niezależnie od ostatecznego kształtu przepisów, kierunek zmian wpisuje się w szerszy trend obserwowany na rynku edukacji i pracy. Coraz większą wartość zyskują programy, które koncentrują się na rozwijaniu praktycznych kompetencji oraz przygotowują uczestników do podejmowania decyzji w rzeczywistości, w której sztuczna inteligencja zmienia modele biznesowe, sposób zarządzania i procesy decyzyjne.



To właśnie jakość procesu kształcenia i realne efekty rozwoju zawodowego będą w coraz większym stopniu decydować o wartości edukacji menedżerskiej.

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Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej jest jednym z liderów edukacji menedżerskiej w Polsce, z ponad 30-letnią tradycją współpracy z prestiżowymi uczelniami założycielskimi: HEC Paris, London Business School oraz Norwegian School of Economics. Misją Szkoły, która jest częścią najlepszej polskiej uczelni technicznej, jest kształcenie odpowiedzialnych liderów biznesu i rozwijanie ich kompetencji w duchu innowacji oraz adaptacji do technologii przyszłości.

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