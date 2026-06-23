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Co czwarty Polak bez finansowej poduszki. Niepokojące dane o oszczędnościach

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23 czerwca 2026, 07:40
oprac. Adam Kuchta
oki oszczędności pieniądze
Co czwarty Polak bez finansowej poduszki. Niepokojące dane o oszczędnościach
INFOR

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Co czwarty Polak mógłby utrzymać się z oszczędności najwyżej przez trzy miesiące po utracie głównego źródła dochodu, a 14 proc. nie posiada żadnych rezerw finansowych – wynika z badania Santander Consumer Banku. Dane pokazują, jak krucha jest finansowa stabilność wielu gospodarstw domowych w Polsce i jak silnie zależy ona od bieżącej sytuacji materialnej.

Oszczędności Polaków: jak długo wystarczą?

Co czwarty Polak mógłby utrzymać się z oszczędności najwyżej przez trzy miesiące po utracie głównego źródła dochodu, a 14 proc. nie posiada żadnych rezerw finansowych – wynika z badania Santander Consumer Banku.

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Spośród badanych osób 26 proc. respondentów posiada oszczędności pozwalające na utrzymanie się przez okres od jednego do trzech miesięcy bez stałych wpływów. Rezerwy wystarczające na trzy do sześciu miesięcy deklaruje 18 proc. ankietowanych, a na sześć do dwunastu miesięcy – 13 proc. Taki sam odsetek badanych posiada środki umożliwiające funkcjonowanie przez ponad rok.

Jednocześnie 14 proc. Polaków przyznaje, że nie ma żadnych oszczędności, natomiast 7 proc. dysponuje środkami wystarczającymi na mniej niż 30 dni życia bez dochodu.

Finanse Polaków a sytuacja materialna

Autorzy badania wskazują, że poziom zabezpieczenia finansowego jest silnie związany z oceną własnej sytuacji materialnej. Wśród osób oceniających ją jako złą brak oszczędności deklaruje 49 proc. respondentów. Dla porównania w grupie osób określających swoją sytuację jako dobrą odsetek ten wynosi 6 proc., a niemal co czwarty badany (23 proc.) posiada rezerwy wystarczające na ponad rok.

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Czego boją się Polacy? Geopolityka i koszty życia na czele

Największe obawy Polaków dotyczą obecnie sytuacji geopolitycznej i potencjalnych konfliktów zbrojnych, które wskazało 44 proc. respondentów. Niewiele mniej, bo 43 proc., obawia się dalszego wzrostu kosztów życia, w tym cen żywności i usług.

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Na kolejnych miejscach znalazły się ceny energii i paliw (34 proc.) oraz koszty leczenia i pogorszenie stanu zdrowia (32 proc.). Co piąty ankietowany obawia się wzrostu podatków (20 proc.), a 18 proc. wskazuje na niestabilność rynku pracy. Rzadziej wymieniane są zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem i kradzieżą danych (15 proc.), rozwojem sztucznej inteligencji (12 proc.) oraz ryzykiem recesji i wysokimi ratami kredytów lub pożyczek (po 10 proc.).

Różnice pokoleniowe w postrzeganiu zagrożeń

Jak wskazuje cytowana w raporcie Magdalena Drążkowska, starsza menadżerka z Santander Consumer Banku, postrzeganie zagrożeń różni się w zależności od wieku. Konflikty zbrojne są głównym źródłem niepokoju dla 64 proc. seniorów, podczas gdy wśród osób w wieku 18–29 lat wskazuje je 23 proc. badanych. Młodsi respondenci częściej obawiają się wzrostu kosztów życia (39 proc.) oraz podatków (37 proc.).

Metodologia badania

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 27 lutego – 5 marca 2026 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków licząca 1000 osób.

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Źródło: INFOR
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