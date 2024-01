Kwota wolna w podatku wynosząca 30 000 zł sprawia, że setki tysięcy podatników przy rozliczeniu rocznym PIT ma wykazaną nadpłatę. Wynika to z faktu, że przy pobieraniu zaliczek na podatek przez płatników nie jest uwzględniana odpowiednia część ulgi z tytułu kwoty wolnej jak ma to miejsce np. przy wynagrodzeniach za pracę.

W konsekwencji osoby, które na tak zwanych śmieciówkach zarobiły do 30 000 zł dostaną zwrot wszystkich potrąconych zaliczek, a ci co zarobili więcej – 3 600 zł.

Ile wynosi nadpłata w PIT za 2023, kto dostanie zwrot podatku

Chodzi przy tym o kwotę stanowiącą podstawę opodatkowania. Przy umowach cywilnych – zlecenia i dzieło – stosowane są zryczałtowane koszty uzyskania przychodu: 20 proc. tego przychodu albo nawet 50 proc. przychodu gdy w grę wchodzą prawa autorskie.

W konsekwencji np. przy zarobkach (po odjęciu składek na ubezpieczenie społeczne ZUS) wynoszących 2 850 zł zaliczkę na podatek (12 proc.) wylicza się nie od tej kwoty, ale od kwoty po odjęciu 20 proc. zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu.

Policzmy: 20 proc. od 2 850 zł to 570 zł, podstawa opodatkowania wyniesie więc 2 280 zł i dopiero od tej kwoty wyliczy się 12 proc. podatku.

A w przypadku praw autorskich, np. przy umowie o dzieło gdzie nie ma obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne przy zarobku 3 000 zł, podstawa opodatkowania wyniesie 1 500 zł, bo odejmie się 50 proc. zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu, wynoszących 1 500 zł. I od podstawy opodatkowania równej 1 500 zł obliczy się 1 2 proc. podatku.

Nie zawsze jest nadpłata PIT za 2023 rok przy umowie cywilnej

Jednak nie wszyscy mają taką nadpłatę. Jeśli ktoś bowiem złożył płatnikowi lub w sumie nawet trzem płatnikom oświadczenie PIT-2, to ten płatnik pomniejszał mu zaliczkę na podatek jak osobie na etacie – uwzględniając 300 zł z tytułu kwoty wolnej.

Jednak takie rozwiązanie można stosować od niedawna – wcześniej było ono przywilejem etatowców, i mało kto na umowie śmieciowej dba o złożenie oświadczenia. A płatnik-zleceniodawca nie ma obowiązku się o nie upominać.

Dlatego nadpłacone z braku złożenia PIT-2 kwoty podatku w zaliczkach będą u większości zleceniobiorców i wykonujących umowy o dzieło do zwrotu dopiero w ramach rozliczenia rocznego za 2023 rok, a więc między 1 styczniem a 30 kwietnia 2024 r.

Dlaczego nawet przy zleceniu warto składać płatnikowi PIT-2

Rozwiązanie szczególnie opłaca się zleceniobiorcom i osobom na wielu etatach. Mogą złożyć go nie tylko etatowcy, ale też m.in. zleceniobiorcy, wykonawcy dzieł i osoby na kontraktach.

Nowe przepisy pozwalają na stosowanie kwoty wolnej w zaliczkach nawet u trzech płatników jednocześnie.

Formularz PIT-2 składa się zazwyczaj tylko raz, zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by złożyć go w dowolnym innym momencie. Oświadczenia złożone przed 1 stycznia 2023 r. wciąż są ważne, o ile nie zmieniły się okoliczności wpływające na wysokość zaliczek. Nie ma obowiązku ich odnawiania.

Formularz pozwala zmniejszyć comiesięczne zaliczki na podatek PIT maksymalnie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek tj. 300 zł (3600 zł rocznie). Oświadczenie warto złożyć ze względu na ubiegłoroczne zwiększenie tzw. kwoty wolnej do 30 tys. zł.

Co ważne, z początkiem 2023 roku poszerzyła się grupa podatników, którzy mogą składać PIT-2. Teraz formularz składać mogą zarówno zatrudnieni na etacie, jak i zleceniobiorcy, wykonawcy dzieł, menadżerowie na kontraktach oraz osoby odbywające praktykę absolwencką lub staż uczniowski. Dzięki temu osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych mogą dostać większą wypłatę już w trakcie roku, zamiast czekać na zwrot podatku w rozliczeniu rocznym. Nowością jest też możliwość złożenia PIT-2 przez osoby, które jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą rozliczaną wg skali podatkowej. Mogą oni złożyć PIT-2 u swojego pracodawcy, czy zleceniodawcy.

Ponadto nowe przepisy pozwalają na stosowanie kwoty wolnej w zaliczkach nawet u trzech płatników jednocześnie. Możliwość ta będzie dotyczyła m.in. osób na umowach o pracę, jak i osób na umowach zlecenia. Osoby te będą mogły podzielić 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) między dwóch (po 150 zł) lub trzech płatników (po 100 zł), składając u każdego z nich PIT-2. Dzięki temu nie będą niepotrzebnie nadpłacać podatku w zaliczkach, co skutkować będzie wyższym wynagrodzeniem na rękę już w trakcie roku.

Jak najszybciej uzyskać zwrot nadpłaconego podatku za 2023 r.

Oczywiście składając roczne rozliczenie podatkowe jak najszybciej. Praktycznie można to zrobić już na początku stycznia 2024 r., ale nie daje to gwarancji, że zwrot dostanie się szybciej niż czekając do połowy lutego, kiedy to Krajowa Administracja Skarbowa na portalu Twój e_PIT udostępnia wypełnione PIT-36 lub PIT-37 do zaakceptowania.

Wynika to z przepisów ordynacji podatkowej, zgodnie z którymi zwrot nadpłaty otrzymasz w ciągu:

3 miesięcy od dnia złożenia zeznania - jeżeli złożyłeś je w formie dokumentu papierowego,

45 dni od dnia złożenia zeznania - jeżeli złożyłeś je w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje.

W praktyce więc na jedno wychodzi, zwłaszcza jeśli zaraz w połowie lutego, zaraz po udostępnieniu, zaakceptujesz swój PIT na portalu, co sprawi, że nadpłata trafi do ciebie w tym krótszym terminie, a w praktyce skarbówka na samym początku zwraca podatek nawet w ciągu kilku dni.