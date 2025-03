Podatek zapłacisz kartą. Skarbówka wprowadza nowe udogodnienia w e-US

Od marca 2025 roku w e-Urzędzie Skarbowym zapłacisz podatek kartą płatniczą! Krajowa Administracja Skarbowa planuje wdrożenie nowych funkcji, które ułatwią życie podatnikom. Oprócz płatności kartą, osoby posługujące się językiem migowym będą mogły skorzystać z wideorozmów z ekspertem KAS. To kolejny krok ku uproszczeniu i usprawnieniu kontaktu z administracją skarbową.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zapowiada dalszy rozwój usług skierowanych do obywateli na lata 2024-2028. Wśród zaplanowanych zmian, które mają zostać wdrożone w 2025 roku, znajduje się m.in. możliwość płacenia podatków kartą płatniczą za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. Z kolei aplikacja mobilna e-Urząd Skarbowy, udostępniona w styczniu, zyska nowe funkcje, umożliwiając m.in. dostęp do kont organizacji. KAS zapowiada również wprowadzenie usługi dla osób posługujących się językiem migowym, umożliwiając im wideo rozmowy z ekspertami administracji skarbowej.

Płatności podatków kartą płatniczą w serwisie e-US

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała, że w perspektywie 2024-2028 planuje kontynuowanie budowy i rozwoju usług pro-klienckich. Wskazała, że zmiany planowane do wdrożenia w I i II kwartale 2025 r. to m.in. płatności w e-Urzędzie Skarbowym (e-US).

"Planujemy usprawnić proces płatności w serwisie e-US tak, aby klienci mogli wygodnie wpłacać podatki korzystając z różnych narzędzi, w tym z płatności kartą. Termin wdrożenia płatności kartą płatniczą zaplanowaliśmy na marzec 2025 r." - poinformowała KAS.

Aplikacja e-US z nowymi możliwościami

Przypomniała, że w styczniu br. udostępniła aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy na smartfony. "Każdy użytkownik aplikacji ma łatwy, szybki i bezpieczny dostęp do usług e-Urzędu Skarbowego. Aplikacja będzie wdrażana w kilku etapach. Obecnie użytkownicy mają dostęp do wszystkich usług na koncie osoby fizycznej" - podała KAS. W czerwcu 2025 r. planuje natomiast rozszerzyć zakres funkcjonalności aplikacji o dostęp do konta organizacji. "Już dziś z użyciem aplikacji e-US można rozliczyć PIT" - zaznaczyła KAS.

Osoby posługujące się językiem migowym skorzystają z wideo rozmowy

Urząd planuje również wdrożenie nowej usługi w ramach Multikanałowego Centrum Komunikacji. "Osoby ze szczególnymi potrzebami, posługujące się językiem migowym, będą mogły umówić się na wideo rozmowę z ekspertem Krajowej Administracji Skarbowej" - poinformowała KAS.

Czym jest e-Urząd Skarbowy? Do czego służy?

e-Urząd Skarbowy to serwis na podatki.gov.pl, w którym klienci Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) szybko, łatwo i kompleksowo załatwią swoje sprawy podatkowe. Zrobią to w dowolnym momencie i korzystając z dowolnego urządzenia. Aby z niego skorzystać, wystarczy zalogować się przez login gov.pl (tj. profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną), danymi podatkowymi lub aplikacją mObywatel. Dzięki personalizacji danych w e-Urzędzie Skarbowym zalogowany użytkownik ma dostęp do przeznaczonych dla niego informacji i usług.

W e-Urzędzie Skarbowym znajdziesz takie usługi jak:

Twój e-PIT (czyli zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38),

e-mikrofirma (bezpłatną aplikację do generowania i wysyłania JPK),

Mandaty - wykaz twoich mandatów karnych,

Płatności online,

Zwroty podatków,

Akty notarialne,

Historia deklaracji,

Pełnomocnictwa.

W eUS uzyskasz dostęp do:

swoich aktualnych danych, a jeśli prowadzisz działalność, to również danych tej działalności,

informacji o swoim indywidualnym rachunku podatkowym, tzw. mikrorachunku podatkowym, na który wpłacisz należne podatki,

złożonych i otrzymanych dokumentów,

historii płatności,

historii logowania,

informacji o udzielnych pełnomocnictwach.

Złożysz do urzędu skarbowego:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stanie zaległości w podatkach, o dochodach, o wysokości dochodu i składkach, a także:

Zgłoszenie ZAP-3,

Pismo ogólne,

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

Pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczania wpłaty,

Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań,

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (tzw. czynny żal),

Zawiadomienie ZAW-NR,

Pełnomocnictwo UPL-1/Zawiadomienie OPL-1.

Złożysz do Krajowej Informacji Skarbowej pismo WIS.



Platforma zapewni również pełną transakcyjność (m.in. przez elektroniczne płatności online) dla wszystkich udostępnianych e-usług, funkcjonalności. W e-Urzędzie Skarbowym systematycznie będą się pojawiać nowe usługi, co umożliwi kompleksową obsługę użytkowników.