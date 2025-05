Co miesiąc 300 złotych dopłaty do prądu od ZUS bez względu na dochody. O tym dodatku wielu Polaków nie ma pojęcia

Było drogo, jest jeszcze drożej, bo z początkiem tego roku do rachunków gospodarstw domowych została doliczona tak zwana opłata mocowa. Ceny energii w Polsce osiągają kosmiczny poziom. To grozi ruiną niejednemu rodzinnemu budżetowi. ZUS rzuca finansowe koło ratunkowe, o którym nie wszyscy wiedzą. Co miesiąc można dostać ponad 300 złotych dodatku na opłatę za energię elektryczną i to bez względu na dochody. Żeby pieniądze otrzymać trzeba spełnić określone warunki.