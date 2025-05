Koniec z 300 plus od roku szkolnego 2025/2026 dla wielu dzieci. Nawet nie warto składać wniosku od 1 lipca 2025 r.

Od 1 lipca 2025 r. już nie dla każdego ucznia 300 plus na wyprawkę w roku szkolnym 2025/2026. Wszystko za sprawą nowelizacji przepisów. Sprawa zresztą podobnie ma się ze świadczeniem 800 plus. Wcale nie chodzi tylko o obywateli Ukrainy. Wprowadzono kryteria, które trzeba bezwzględnie spełniać.

Jak dumnie ogłasza rząd program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Jednak trzeba wiedzieć, że zmieniły się przepisy i w roku szkolnym 2025/2026 r. zasady wyglądają inaczej.

Obowiązek szkolny a 300 plus w roku szkolnym 2025/2026

Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw stanowi, że w art. 26 a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie. W aktualnej wersji przepisów pkt 3) stanowi, że: świadczenia dobry start, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 187a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeżeli zamieszkuje z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jeżeli dziecko, na które ubiega się o świadczenie dobry start lub otrzymuje świadczenie dobry start uczy się w szkole, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 187a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, należącej do polskiego systemu oświaty”.

Kiedy składamy wniosek na 300+?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Przyjmowaniem wniosków o świadczenie dobry start, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rok temu, od 1 lipca 2024 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2024/2025. Wydaje się więc, że od 1 lipca 2025 r. ZUS rozpocznie przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2025/2026. Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe. Wnioski drogą online można składać od 1 lipca do 30 listopada przez:

portal PUE ZUS lub aplikację mobilną mZUS

Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,

bankowość elektroniczną.

Ważne Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Uwaga: Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Koniec z 300 plus od roku szkolnego 2025/2026 dla wielu dzieci. Nawet nie warto składać wniosku od 1 lipca 2025 r.

Jak wynika z uzasadnienia do wprowadzonych zmian: "Zaproponowany przepis wprowadza dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy pomocowej, warunek nauki w przedszkolu lub szkole należących do polskiego systemu oświaty. Zgodnie z zaproponowanym nowym brzmieniem art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pomocowej, dziecko obywatela Ukrainy, na które ubiega się on o świadczenie wychowawcze lub świadczenie dobry start, musi realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny albo obowiązek nauki. Warunek ten nie będzie dotyczyć tych dzieci, które ze względu na wiek albo odroczenie nie realizują tych obowiązków. Dodano również przepis proceduralny zobowiązujący Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wstrzymania przyznanych wcześniej świadczeń w sytuacji, kiedy w systemie informacji oświatowej nie zostanie potwierdzony fakt pobierania nauki w szkole przez dziecko, na które te świadczenia były przyznane. Nowe przepisy dotyczące ww. świadczeń zaczną obowiązywać odpowiednio od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się 1 czerwca 2025 r. oraz od roku szkolnego 2025/2026. Natomiast zmiany w art. 26 ust. 4–4f – są konsekwencją wprowadzenia w art. 251 ust. 1 ustawy pomocowej nowego rodzaju opiekuna małoletnich dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej".

Dzieci z Ukrainy, uczące się w polskich szkołach, zachowają swoją tożsamość. Zmiana ta, ma na celu integrację, a nie polonizację. Zapewnienie równych szans edukacyjnych oraz uchronienie od różnego rodzaju zagrożeń i nadużyć, na które są narażone dzieci poza systemem szkolnym - tak podkreśla wiceminister edukacji Joanna Mucha.