Tylko do 30 czerwca 2025 r. łatwiej i szybciej do kardiologa, na mammografię i cytologię. Kończy się program, potem znowu wrócą kolejki

Obowiązuje jeszcze pilotażowy program. Centralna e-rejestracja jest wprowadzana stopniowo do naszego systemu NFZ, ale sam pilotaż, który potrwa do 30 czerwca 2025 r. Co obejmuje? Póki co wyłącznie cytologię, mammografię i pierwszą konsultację u kardiologa.

Jeszcze tylko do 30 czerwca 2025 r. trwa specjalny program, który umożliwia łatwiejszą i szybszą rejestrację na wizytę m.in. u kardiologa i u lekarzy innych (wybranych specjalizacji). Wszystko za sprawą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz programów zdrowotnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1212).

Program pilotażowy obejmuje świadczenia gwarantowane z zakresu:

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – kardiologii;

programów zdrowotnych: programu profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy; programu profilaktyki raka piersi – etap podstawowy.

Centralna e-rejestracja jest wprowadzana stopniowo do naszego systemu NFZ. Pilotaż, który potrwa do połowy roku 2025, obejmuje na razie wyłącznie cytologię, mammografię i pierwszą konsultację u kardiologa. Do kardiologa trzeba mieć wcześniejsze e-skierowanie. Natomiast bez skierowania kobiety w wieku od 45 do 74 lat mogą zapisać się na mammografię, a te w wieku od 25 do 64 lat – na cytologię.

Jak można się zapisać się jeszcze do czerwca 2025 r.?

przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) przez aplikację na telefon: mojeIKP osobiście w placówce medycznej telefonicznie.

Centralna elektroniczna rejestracji na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz programów zdrowotnych

Centralna e-rejestracja dała możliwość łatwego i szybkiego umówienia się do lekarza przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub aplikację mobilną mojeIKP. Jakie są cele:

Samodzielne zarządzanie wizytami;

mniej nieodwołanych terminów;

informacje o dostępności świadczeń w czasie rzeczywistym i (w dłuższej perspektywie)

skrócenie czasu oczekiwania na wizytę.

Zatem pacjenci będą mogą łatwo i szybko umówić się na wizytę (m.in. wybrać termin i miejsce – zgodnie ze swoimi preferencjami). W IKP znajdą się również wszystkie informacje o zaplanowanych wizytach. Pacjenci pierwszorazowi – będą mogli odwołać lub zmienić termin wizyty, a pacjenci, którzy kontynuują leczenie, odwołać wizytę. Wszyscy pacjenci otrzymają powiadomienia nie tylko o zbliżającym się terminie wizyty u lekarza, ale też o każdej zmianie w tym zakresie (umówienie wizyty, jej odwołanie i zmiana terminu).

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia: Pilotaż centralnej e-rejestracji potrwa do 30 czerwca 2025 r. Pilotaż był podzielony na 1 etap – nabór placówek do programu pilotażowego (po wejściu w życie zarządzenia Prezesa NFZ), 2 etap – udostępnienie pacjentom terminów wizyt w IKP przez placówki, które będą uczestniczyły w pilotażu. Od 1 kwietnia 2025 r. do 31 października 2025 r. odbędzie się ewaluacja pilotażu. Docelowo, w 2025 r. rząd planuje wdrożenie obowiązku e-rejestracji na mocy ustawy.

Czy w przypadku poradni kardiologicznej pilotaż dotyczy wizyt pierwszorazowych czy też kolejnych u Pacjentów kontynuujących leczenie w danej poradni?

W przypadku kardiologii pilotaż dotyczy umawiania, zmiany, odwołania wizyty pierwszorazowej oraz tylko odwołania wizyty kolejnej (kontynuacja leczenia). Do centralnej e-rejestracji Realizator przekazuje: 1/ umówione terminy wizyt pierwszorazowych, 2/ umówione terminy wizyt w ramach kontynuacji leczenia, 3/ wolne terminy dla wizyt pierwszorazowych oraz wolne terminy dla wizyt kontrolnych (w ramach kontynuacji leczenia). Wolne terminy wizyt w ramach kontynuacji leczenia są przekazywane do centralnej e-rejestracji, ale nie są udostępniane Pacjentom w IKP! Na te terminy może umawiać Pacjenta wyłącznie pracownik Placówki.

Według danych na 25 lutego 2025 r. z z centralnej e-rejestracji – skorzystało już 160 tysięcy pacjentów

Jak podaje Centrum e-Zdrowia zalety centralnej e-rejestracji są liczne a według stanu na 25 lutego 2025 r. z centralnej e-rejestracji – skorzystało już 160 tysięcy pacjentów. Z pewnością na czerwiec 2025 r. ta liczba jest jeszcze bardziej pokaźna. Zalety tego systemu są jasne:

zebranie w jednym miejscu informacji o wolnych terminach świadczeń z całej Polski

wygodny dostęp online, bez potrzeby dzwonienia

równe szanse w znalezieniu terminu, przejrzyste zasady umawiania się

łatwy i szybki system zapisywania się, proste wyszukiwanie placówek i terminów

łatwe i proste zmienianie terminów, a także odwoływanie wizyty, by inna osoba mogła z niej skorzystać

poczekalnia, która „pilnuje kolejki” (jeśli ktoś nie znajdzie terminu) i automatycznie zawiadamia pacjenta o zapisaniu go na wolny termin wizyty

dostępny online kalendarz wizyt i wysyłane przypomnienia o zbliżającym się terminie badania lub wizyty

lepsze planowanie pracy przez placówki

mniej niewykorzystanych wizyt, a zatem – skrócenie kolejek.

Centralna rejestracja medyczna - czy wejdzie?

Jeszcze w kwietniu 2025 r. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 146), zakładający utworzenie centralnej rejestracji medycznej. Proponowane zmiany mają na celu ułatwienie pacjentom dostępu do informacji o dostępnych terminach i ujednolicenie procesu rejestracji na badania oraz wizyty lekarskie. W założeniach system miałby wykorzystywać nowoczesne technologie, w tym automatyzację połączeń telefonicznych przy udziale asystentów głosowych (voicebotów) opartych na sztucznej inteligencji. Mając na uwadze powyższe Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Mirosław Wróblewski, wystosował do Ministra Zdrowia pismo z 30 kwietnia 2025 r., w którym odnosi się do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w projektowanym systemie centralnej rejestracji medycznej, o którym mowa w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych i niektórych innych ustaw (UD169). Prezes UODO ujawnia szereg istotnych problemów prawnych związanych z ochroną danych osobowych oraz przetwarzaniem danych szczególnych kategorii, w tym danych biometrycznych i danych dotyczących zdrowia. Zobaczymy jaki będzie ostateczny kształt regulacji i czy uwagi zostaną uwzględnione.

Wiadomo tyle, że celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie nowego, scentralizowanego systemu rejestracji na świadczenia opieki zdrowotnej oraz ustalanie kolejności ich udzielania za pomocą centralnej elektronicznej rejestracji. Sukcesywnie centralną elektroniczną rejestracją będzie obejmowany coraz szerszy katalog świadczeń opieki zdrowotnej, gdyż na początkowym etapie jej funkcjonowania, centralna elektroniczna rejestracja będzie miała zastosowanie tylko do wybranych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w trybie ambulatoryjnym.