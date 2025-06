Wyniki wyborów prezydenckich 2025: komentarz Andrzeja Dudy

Wybory prezydenckie 2025 - poparcie Andrzeja Dudy

Urzędujący Prezydent RP, Andrzej Duda, jeszcze przed drugą turą wyborów przekazał swoje poparcie kandydatowi na stanowisko głowy państwa Karolowi Nawrockiemu. Argumentem przemawiającym za poparciem Karola Nawrockiego był jego program wyborczy, osobista znajomość i doświadczenie w IPN.

REKLAMA

Andrzej Duda komentuje wyniki wyborów

W związku z wygraną Karola Nawrockiego popieranego przez PiS prezydent Andrzej Duda złożył gratulacje zwycięzcy i podziękował Polakom za mobilizację:

DZIĘKUJĘ! Za udział w wyborach prezydenckich. Za frekwencję. Za spełnienie obywatelskiej powinności. Za wzięcie odpowiedzialności za Polskę. Gratuluję Zwycięzcy! Trwaj mocna POLSKO! 🇵🇱 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 2, 2025

Następnie dodał: "Panu Prezydentowi-Elektowi dr. Karolowi Nawrockiemu jeszcze raz gratuluję zwycięstwa w wyborach. To był trudny, czasem bolesny ale niezwykle mężny bój o Polskę, o to jak mają być prowadzone sprawy naszej Ojczyzny. Dziękuję za tę heroiczną walkę do ostatniej minuty kampanii! Dziękuję za zwycięstwo Panu, Rodzinie i Współpracownikom! Brawo! Dziękuję też wszystkim Kandydatom w tych wyborach, w szczególności Panu Rafałowi Trzaskowskiemu. Dziękuję za determinację w walce o prezydenturę. Dziękuję za gotowość wzięcia odpowiedzialności za Polskę. Ojczyzna jest naszą wspólną Wielką Sprawą!"