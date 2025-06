ZUS przegrywa przeliczanie emerytur. Także prawomocnie [wyrok TK z 4 czerwca 2024 r.]

WZON: 66 punktów. Tylko. Mąż mnie zanosi do łazienki i kąpie. Zrezygnował z pracy żeby się mną zająć [Świadczenie wspierające]

Do infor.pl trafiają kolejne listy osób niepełnosprawnych, którym WZON zaniżył (w ich ocenie) liczbę punktów, odbierając możliwość otrzymania świadczenia wspierającego. Za każdym razem jest ten sam schemat historii opisanej w liście. Osoba niepełnosprawna została poddana testowi niesamodzielności (poziom potrzeby wsparcia). Z testu wyszło, że nawet jeżeli jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, to osoba niepełnosprawna nie jest jednak tak niesamodzielna, aby otrzymać świadczenie wspierające. Taką kwalifikację otrzymują od WZON osoby obiektywnie ciężko poszkodowane, co potwierdza orzeczenie o niepełnosprawności.