REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Nowa ulga podatkowa w PIT za przynależność do Kościoła – 8% rocznych dochodów na „udział w pielgrzymkach, rekolekcjach, spotkaniach religijnych oraz inne praktyki i aktywności związane z kultem religijnym”. Sprawa jest już w Senacie

Nowa ulga podatkowa w PIT za przynależność do Kościoła – 8% rocznych dochodów na „udział w pielgrzymkach, rekolekcjach, spotkaniach religijnych oraz inne praktyki i aktywności związane z kultem religijnym”. Sprawa jest już w Senacie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 września 2025, 10:00
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
ulga podatkowa, PIT, Podatek dochodowy od osób fizycznych, kościół, Senat
Nowa ulga podatkowa w PIT za przynależność do Kościoła – 8% rocznych dochodów na „udział w pielgrzymkach, rekolekcjach, spotkaniach religijnych oraz inne praktyki i aktywności związane z kultem religijnym”. Sprawa jest już w Senacie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

8% rocznych dochodów podatnika – tyle miałaby wynieść nowa ulga podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), która służyłaby finansowaniu indywidualnych praktyk i aktywności związanych z kultem religijnym, takich jak m.in. udział w krajowych i zagranicznych pielgrzymkach, uczestnictwo w rekolekcjach i spotkaniach religijnych czy zakup przedmiotów i materiałów niezbędnych do indywidualnego kultu. Postulat wprowadzenia nowej formy wsparcia dla osób, które deklarują przynależność do Kościoła (lub innej wspólnoty religijnej), trafił do Senatu w dniu 18 sierpnia 2025 r.

Nowa ulga podatkowa w PIT – 8% rocznych dochodów za przynależność do Kościoła (lub innej wspólnoty religijnej)

W dniu 18 sierpnia 2025 r. do Senatu wpłynęła petycja obywatelska (nr P11-109/25), w której jej autor postuluje wprowadzenie nowej ulgi podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w wysokości 8% rocznych dochodów podatnika, która miałaby przysługiwać osobom, które w rocznym oświadczeniu podatkowym, zadeklarowałyby przynależność do określonej wspólnoty religijnej (czyli Kościoła albo związku wyznaniowego).

REKLAMA

Nowa ulga podatkowa w PIT za przynależność do Kościoła (lub innej wspólnoty religijnej) – na co miałyby być przeznaczane środki wynikające z ulgi?

Według petytora, zaoszczędzone środki, wynikające z zastosowania wspomnianej ulgi podatkowej, w wysokości 8% rocznych dochodów – miałyby być wykorzystywane przez uprawnionych wyłącznie na cele związane z praktykami religijnymi, takie jak:

  • udział w pielgrzymkach krajowych i zagranicznych do miejsc kultu,
  • organizacja i uczestnictwo w rekolekcjach oraz spotkaniach religijnych,
  • zakup przedmiotów i materiałów niezbędnych do indywidualnego kultu oraz
  • finansowanie wydarzeń i aktywności wspólnotowych o charakterze religijnym.

Wydatkowanie środków, miałoby być dokumentowane, przez stosujących ulgę, fakturami lub innymi dowodami potwierdzającymi przeznaczenie na cele religijne.

Wprowadzenie postulowanej ulgi podatkowej dla osób deklarujących przynależność do wspólnoty religijnej – w ocenie autora petycji – „stanowiłoby formę realnego wsparcia w finansowaniu indywidualnych i wspólnotowych aktywności religijnych” przez państwo, które „ma obowiązek tworzenia warunków umożliwiających obywatelom realizowanie potrzeb duchowych.” Jak dalej argumentuje petytor – „W Polsce znacząca część społeczeństwa deklaruje przynależność do wspólnot religijnych i uczestnictwo w praktykach związanych z kultem religijnym. (…) Obecne koszty związane z pielgrzymkami, rekolekcjami czy wydarzeniami religijnymi obciążają w całości osoby prywatne, co bywa istotną barierą finansową. Proponowane rozwiązanie wpisuje się w zasadę równego traktowania wyznań i umożliwia obywatelom pełniejsze korzystanie z przysługującej im wolności religijnej. Może ono także wzmocnić więzi społeczne oraz promować aktywność kulturalną i turystyczną w Polsce i poza jej granicami.” – przekonuje petytor.

Nowa ulga podatkowa w PIT za przynależność do Kościoła (lub innej wspólnoty religijnej) – czy to odpowiedź na ostatni postulat wprowadzenia podatku Kościelnego?

W tym miejscu, warto również wspomnieć, że w ostatnim czasie (a konkretnie – 9 czerwca 2025 r.) do Senatu wpłynęła również inna petycja (nr P11-89/25), której przedmiotem było nie „oddanie” podatnikom przynależącym do Kościoła (lub innej wspólnoty religijnej) 8% rocznych dochodów, celem finansowania przez nich indywidualnych praktyk religijnych, a – obciążenie ich 8% podatku dochodowego na Kościół (inaczej określanego podatkiem kościelnym lub „podatkiem od wiary”), pobieranego z wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, jeżeli nie zadeklarowaliby ateizmu. To ostatnie rozwiążanie, jak argumentował autor petycji miałoby – „usprawnić obieg środków finansowych [red.: w instytucjach religijnych w Polsce], czyniąc go bardziej formalnym i podlegającym kontroli publicznej”, jak również – „zminimalizować ryzyko nadużyć i zwiększyć zaufanie społeczne do sposobu finansowania Kościołów.”

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Więcej informacji na temat petycji dotyczącej wprowadzenia w Polsce nowego podatku na Kościół, można znaleźć w poniższym artykule:

Zobacz również:

Ile osób deklaruje w Polsce przynależność do Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych, czyli – ile osób, mogłoby skorzystać z nowej ulgi podatkowej w PIT?

REKLAMA

Według danych GUS – dominującym wyznaniem w Polsce jest Kościół katolicki obrządku łacińskiego. Zbiorowość wiernych zaliczających się do Kościoła rzymskokatolickiego stanowi (według ostatniego spisu powszechnego) 33 729 tys. osób, co stanowi 87,6% ogółu ludności. Wszystkie pozostałe rodzaje identyfikacji wyznaniowych – włączając w to deklaracje wiernych obrządków Kościoła katolickiego innych niż łaciński – liczą w sumie 493 tys. osób, stanowiąc w naszym kraju wyraźnie mniejszościowy charakter.1

Z powyższego wynika, że – według najnowszych dostępnych danych – do Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych w Polsce – przynależy w Polsce ok. 34 222 tys. osób, co stanowi 88,9% ogółu ludności naszego kraju. Jeżeli zatem postulowana ulga podatkowa zostałaby wprowadzona – mogłoby z niej skorzystać niemal 90% wszystkich Polaków.

Na jakim etapie są obecnie prace w Senacie nad rozpatrzeniem petycji w sprawie wprowadzenia nowej ulgi podatkowej w PIT za przynależność do Kościoła (lub innej wspólnoty religijnej)?

Petycja w sprawie wprowadzenia nowej ulgi podatkowej w PIT za przynależność do Kościoła (lub innej wspólnoty religijnej), celem finansowania indywidualnych praktyk i aktywności związanych z kultem religijnym (nr P11-109/25), która wpłynęła do Senatu w dniu 18 sierpnia 2025 r. – 28 sierpnia br. została skierowana do rozpatrzenia przez senacką Komisję Petycji. Na dzień dzisiejszy, nie został jeszcze wyznaczony termin posiedzenia, podczas którego będzie ona przedmiotem obrad senatorów.

1 GUS, Wyznania religijne w Polsce w latach 2019-2021, Warszawa 2022

Powiązane
Kościół zwolniony z podatku od nieruchomości, chociaż posiada majątek szacowany na ponad 494 mln zł, a wierni – zapłacą daninę nawet od płotu
Kościół zwolniony z podatku od nieruchomości, chociaż posiada majątek szacowany na ponad 494 mln zł, a wierni – zapłacą daninę nawet od płotu
Nowy podatek na Kościół – za wyznawanie wiary fiskus pobierze 8% z każdego wynagrodzenia. Ma to „zwiększyć zaufanie społeczne do sposobu finansowania Kościołów”. Sprawa jest już w Senacie
Nowy podatek na Kościół – za wyznawanie wiary fiskus pobierze 8% z każdego wynagrodzenia. Ma to „zwiększyć zaufanie społeczne do sposobu finansowania Kościołów”. Sprawa jest już w Senacie
Rodzice nie unikną kłopotliwego obowiązku, ale do szkoły nie wejdzie też osoba skazana za poważne przestępstwa – 3-krotne „nie” Prezydenta wobec nowelizacji ustawy lex Kamilek
Rodzice nie unikną kłopotliwego obowiązku, ale do szkoły nie wejdzie też osoba skazana za poważne przestępstwa – 3-krotne „nie” Prezydenta wobec nowelizacji ustawy lex Kamilek
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
System kaucyjny w Polsce: rewolucja, która uderzy w małe sklepy?
03 wrz 2025

System kaucyjny w Polsce ma ruszyć już wkrótce i zmienić sposób, w jaki oddajemy butelki i puszki. Dla dużych sieci to wyzwanie organizacyjne, ale dla małych sklepów może być prawdziwą rewolucją – od braku miejsca po dodatkowe koszty i obciążenie personelu. Czy lokalne sklepy poradzą sobie z nowymi obowiązkami?
Dlaczego fotowoltaika się pali? Jest luka w prawie budowlanym
03 wrz 2025

Dlaczego dochodzi do pożarów instalacji fotowoltaicznej? Ekspert Stowarzyszenia Elektryków Polskich tłumaczy, że wina leży po stronie słabej jakości montażu fotowoltaiki. Co więcej, wiele instalacji powstało bez projektu technicznego. Tutaj jest luka w prawie budowlanym.
Praca sezonowa za granicą: czy nadal się opłaca?
03 wrz 2025

Tylko 11% polskich pracowników wyjechało w 2025 r. do pracy sezonowej za granicę. Największym motywatorem wyjazdu jest wyższe wynagrodzenie niż otrzymywane w Polsce. Czy jednak taka praca wciąż się opłaca?
Jak nowe przepisy dotyczące zakazu fotografowania wpłyną na branżę ochrony?
03 wrz 2025

12 sierpnia 2025 r. weszły nowe przepisy dotyczące zakazu fotografowania obiektów strategicznych. Jest to kolejna nowelizacja ustawy, która nie tak dawno temu zaostrzała przepisy - obecne zmiany wprowadzają poluzowanie. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Krzysztofa Modrzejewskiego, Dyrektora ds. Klientów Kluczowych, Seris Konsalnet.

REKLAMA

Większość profesjonalistów bez podwyżek w 2025 r. Słabe prognozy do końca roku [Raport]
03 wrz 2025

Aż 57% profesjonalistów nie otrzymało podwyżki w 2025 r. i nie spodziewa się wyższego wynagrodzenia do końca tego roku. Przekłada się to na satysfakcję z pracy i zaangażowanie pracowników. Raport bije na alarm.
Wniosek do 15 września 2025. Pieniądze dla uczniów z MOPS – kto może skorzystać?
03 wrz 2025

Rodzice i opiekunowie mają czas tylko do 15 września 2025, aby złożyć wniosek o wsparcie finansowe dla uczniów. Chodzi o stypendium szkolne, które przyznają gminy we współpracy z MOPS. Sprawdź, komu przysługuje pomoc i ile można dostać.
Po urlopie trudniej niż przed – dlaczego powrót do pracy wywołuje stres?
03 wrz 2025

Okazuje się, że 63% pracujących deklaruje, że po urlopie odczuwa większy stres niż przed jego rozpoczęciem, a połowa z nich jako główne źródło napięcia wskazuje na nagromadzone obowiązki, wynika z ankiety przeprowadzonej przez spółki Gi Group Holding. Ponowne wejście w rytm codziennych zadań często wiąże się ze wzrostem presji oraz poczuciem przytłoczenia, określanym mianem napięcia pourlopowego.
Nowa ulga podatkowa w PIT za przynależność do Kościoła – 8% rocznych dochodów na „udział w pielgrzymkach, rekolekcjach, spotkaniach religijnych oraz inne praktyki i aktywności związane z kultem religijnym”. Sprawa jest już w Senacie
03 wrz 2025

8% rocznych dochodów podatnika – tyle miałaby wynieść nowa ulga podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), która służyłaby finansowaniu indywidualnych praktyk i aktywności związanych z kultem religijnym, takich jak m.in. udział w krajowych i zagranicznych pielgrzymkach, uczestnictwo w rekolekcjach i spotkaniach religijnych czy zakup przedmiotów i materiałów niezbędnych do indywidualnego kultu. Postulat wprowadzenia nowej formy wsparcia dla osób, które deklarują przynależność do Kościoła (lub innej wspólnoty religijnej), trafił do Senatu w dniu 18 sierpnia 2025 r.

REKLAMA

ZUS przelewa dodatkowe pieniądze seniorom po 75. roku życia. Nie trzeba składać wniosku
03 wrz 2025

Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. ZUS automatycznie wypłaci im dodatek w wysokości 348,22 zł wraz z emeryturą. Aby otrzymać te pieniądze, nie trzeba składać żadnych wniosków. Dodatek przysługuje każdemu seniorowi, który spełnia kryterium wieku, niezależnie od wysokości pobieranej emerytury.
Kim jest rzecznik patentowy i jak wspiera przedsiębiorców?
03 wrz 2025

Do 5 września trwa nabór na aplikację rzecznikowską. To ścieżka kariery m.in. dla absolwentów kierunków prawniczych, technicznych i ścisłych. Problem w tym, że wielu studentów nie ma świadomości, że taki zawód zaufania publicznego istnieje i jaka jest jego rola. W Polsce jest dziś 1 tys. rzeczników patentowych.

REKLAMA