Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Emeryt » Emeryci mundurowi od lat dyskryminowani pracą. Nie będzie nowelizacji [Przykład]

03 września 2025, 12:06
[Data aktualizacji 03 września 2025, 12:06]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Nierówne traktowanie emerytów. Pomniejszył sobie emeryturę o 2 603,30 zł przez 60 526,60 zł. Nie będzie nowelizacji [Emerytury mundurowe]
Do biura poselskiego zgłosili się emerytowani żołnierze, którzy wskazują na trudności wynikające z obecnych regulacji. Jednym z przykładów jest przypadek emeryta wojskowego, który w ciągu roku osiągnął dodatkowy dochód w wysokości 60 526,60 zł. Maksymalna kwota miesięcznego przychodu niepowodująca zmniejszenia świadczenia wynosiła 57 923,30 zł, przez co jego świadczenie emerytalne zostało pomniejszone o 2 603,30 zł. Dodatkowo emeryci pobierający świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) mogą dorabiać bez ograniczeń po ukończeniu 60. i 65. roku życia, podczas gdy emeryci mundurowi, mimo osiągnięcia tego samego wieku, wciąż podlegają ograniczeniom co do dodatkowych dochodów.

Poseł zapytał więc MON o zmianę zasad potrąceń emerytur wojskowych w związku z przekroczeniem limitu dodatkowego przychodu. Limit ten wynosi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zapytał o możliwość podniesienia tego limitu na przyszłość. Odpowiedzi nie ma, ale na wcześniejsze zapytania na podobne pytania były negatywne. Dodatkowo emeryci mundurowi mają problem - limity wynagrodzenia (tak, aby nie obniżyć wysokości emerytury) obowiązują powyżej wieku emerytalnego (65 lat / 60 lat).

Nierówne traktowanie emerytów w zależności od źródła otrzymywania świadczeń emerytalnych i rentowych

Przykład

Przykładem jest interpelacja nr 5868. Poseł podnosił, że emeryci i renciści otrzymujący świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), którzy przekroczyli wiek 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, mogą dorabiać bez ograniczeń finansowych. Natomiast emeryci i renciści tzw. mundurowi podlegają ograniczeniom w dodatkowym zarobkowaniu na zasadach obowiązujących ubezpieczonych w ZUS przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Stąd prośba posła o wyjaśnienie nierówności w traktowaniu emerytów, wynikających z różnic w zasadach dodatkowego zarobkowania po osiągnięciu 60. i 65. roku życia w zależności od źródła otrzymywania świadczenia emerytalnego. Emeryci pobierający świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) mogą dorabiać bez ograniczeń po ukończeniu 60. i 65. roku życia, podczas gdy emeryci mundurowi, mimo osiągnięcia tego samego wieku, wciąż podlegają ograniczeniom co do dodatkowych dochodów.

Zobacz również:

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

Jak działa wojskowy system emerytalny w 2025 r. i 2026 r. (nie będzie żadnej nowelizacji przepisów i zmian systemu

Wojskowy system emerytalny oparty jest na całkowicie innych zasadach niż powszechny system ubezpieczeń społecznych. Żołnierz zawodowy otrzymuje świadczenie z budżetu państwa.

System nr 1 W przypadku osób powołanych przed 1 stycznia 1999 r. emerytura wojskowa przysługuje bez względu na wiek osoby ubiegającej się o świadczenie po 15 latach służby i jej podstawę stanowi uposażenie na ostatnio zajmowanym stanowisku.

System nr 2 Obejmuje osoby powołane po raz pierwszy do zawodowej służby wojskowej po dniu 31 grudnia 2012 r. - muszą posiadać co najmniej 25 lat służby wojskowej. Podstawę emerytury dla tych osób stanowi średnie uposażenie żołnierza należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dla porównania w przypadku osoby pobierającej emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje ona po ukończeniu wskazanego w ustawie wieku (wynoszącego odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), a wysokość emerytury zależy od zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym składek podzielonych przez średnie dalsze trwanie życia według aktualizowanych corocznie tabel.

Dodatkowy dochód emeryta pomniejsza emeryturę

W obu systemach funkcjonuje zasada, która daje prawo osobom osiągającym dodatkowy przychód pracować bez zawieszenia i zmniejszenia świadczenia. W systemach zaopatrzeniowych służb mundurowych dotyczy to świadczenia emerytalnego wynoszącego 75% podstawy wymiaru, a w systemie powszechnym - osób, które ukończyły wiek 60 lat – kobieta, 65 lat – mężczyzna. Świadczenie w wysokości 75% podstawy wymiaru osiągają żołnierze zawodowi w przedziale wiekowym 40-50 lat, w zależności od warunków pełnionej przez nich służby.

Szczegółowe zasady rozliczania wojskowych świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu osiąganych przychodów określają art. 40, 40a i 40b ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2025 r., poz. 305).

W myśl powyższych regulacji prawnych w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, emerytura lub renta inwalidzka ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w przepisach art. 104 ust 1a-6, ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1631 ze zm.), nie więcej jednak niż 25% wysokości tej emerytury lub renty inwalidzkiej.

Limity dochodów dla emerytów

Wysokość limitów przychodów po przekroczeniu, którego następuje zmniejszenie wojskowych świadczeń emerytalnych określają przepisy powszechne. W przypadku osiągnięcia 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 130% przeciętnego wynagrodzenia świadczenie podlega zmniejszeniu do kwoty przekroczenia, jednak nie więcej niż o 25% pobieranego świadczenia. W przypadku osiągnięcia przychodu powyżej 130% przeciętnego wynagrodzenia kwota wojskowej emerytury lub renty inwalidzkiej ulega zmniejszeniu o 25% jej wysokości, podczas gdy w systemie powszechnym podlega ona zawieszeniu.

Jedynie osiąganie przychodów do wysokości 70% przeciętnego wynagrodzenia nie skutkuje zmianą wysokości pobieranych świadczeń - zarówno w systemie powszechnym, jak i wojskowym systemie emerytalnym. Przepisu art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS nie stosuje się wobec osób, których emerytura stanowi 75% podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą oraz wobec osób pobierających rentę inwalidzką z tytułu inwalidztwa powstałego wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze.

Emeryci wojskowi otrzymujący emeryturę w maksymalnej wysokości i renciści pobierający wojskową rentę inwalidzką z tytułu inwalidztwa uprawniającego do świadczeń odszkodowawczych mogą pracować i osiągać z tego tytułu przychody.

Ze względu na wymienione różnice systemowe nie jest możliwa pełna analogia zastosowanych rozwiązań. Niemniej jednak, emeryci wojskowi z adekwatnie długim stażem służby mają zapewnioną możliwość zarobkowania i osiągania dodatkowych przychodów bez zmniejszenia wysokości emerytury, podobnie jak osoby opłacające składki na ubezpieczenie społeczne i korzystające z uprawnień emerytalnych po ukończeniu odpowiednio 60 lub 65 lat.

 

Źródło: Odpowiedź MON na interpelację Pana Posła Andrzeja Guta-Mostowego w sprawie nierównego traktowania emerytów w zależności od źródła otrzymywania świadczeń emerytalnych i rentowych.

 

 

 

 

PZON, MOPS i WKL. Osoby niepełnosprawne: System nakłada podwójne obowiązki na osoby niepełnosprawne mundurowe. Dla stopnia znacznego, umiarkowanego i lekkiego
PZON, MOPS i WKL. Osoby niepełnosprawne: System nakłada podwójne obowiązki na osoby niepełnosprawne mundurowe. Dla stopnia znacznego, umiarkowanego i lekkiego
Emeryt mundurowy poskarżył się rządowi, że musi – pomimo posiadania potwierdzenia ze strony instytucji mundurowych – dowodzić niepełnosprawności także przed komisjami cywilnymi dla osób niepełnosprawnych
Emeryt mundurowy poskarżył się rządowi, że musi – pomimo posiadania potwierdzenia ze strony instytucji mundurowych – dowodzić niepełnosprawności także przed komisjami cywilnymi dla osób niepełnosprawnych
Emeryt mundurowy 60 lat: Mimo że oddałem Ojczyźnie ponad 39 lat życia, jestem przez nią traktowany jak {dojna krowa} i żadna władza nie chce tego zmienić
Emeryt mundurowy 60 lat: Mimo że oddałem Ojczyźnie ponad 39 lat życia, jestem przez nią traktowany jak {dojna krowa} i żadna władza nie chce tego zmienić
Źródło: INFOR
