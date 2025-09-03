Emeryci mundurowi wciąż przepalają składki do ZUS. Podobnie jest z emerytami z KRUS

Do redakcji stale napływają listy od emerytów mundurowych, którzy płacą składki do ZUS (jako emeryci mundurowi), ale nie mają szansy na 1) otrzymanie drugiej emerytury (cywilnej obok wojskowej) albo 2) podwyżkę emerytury mundurowej (powyżej niskiego limitu).

Mundurowi piszą np. takie listy:

Dzień dobry! 200 tys. emerytów mundurowych swoimi składkami wspiera pozostałych emerytów. Dla nich figa z makiem. To się nazywa solidarnością społeczną. Praca emeryta na rzecz innych emerytów, jak to możliwe w państwie prawa? Problem jak widać jest tak skomplikowany, że nierozwiązywalny!? Zauważam, że jeszcze żyją ci urodzeni przed 1948 r. Co z nimi? To dyskryminacja tak jak w moim przypadku. ZUS odmówił emerytury i zwrotu składki dostając wsparcie sądów. Jaskrawa niesprawiedliwość. Pozorne państwo prawa? Pozdrawiam redakcję

Ważne Mundurowi (żołnierze, policjanci i funkcjonariusze innych służb), po uzyskaniu uprawnień do emerytury wojskowej i przejściu do cywila, pozostając aktywni na rynku pracy, często latami nadal opłacają składki ZUS i mogą wypracować i pobierać równolegle emeryturę cywilną. Z możliwości tej wyłączeni zostali mundurowi, którzy zaczęli służbę przed 1999 r. Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS osoby przyjęte do służb mundurowych przed 1 stycznia 1999 r. mogą pobierać tylko jedno świadczenie wyższe lub wybrane przez ubezpieczonego. Generuje to dwa poważne zastrzeżenia. Po pierwsze, nierówność w traktowaniu mundurowych, którzy przystąpili do służby przed 1 stycznia 1999 r. i po tej dacie stoi w sprzeczności z art. 32 Konstytucji RP, mówiącym o obowiązku równego traktowania obywateli. Po drugie, osoby, które przystąpiły do służby przed 1 stycznia 1999 r., nie odnoszą żadnych korzyści z opłacania składek po przejściu do cywila i kontynuowaniu aktywności na rynku pracy.

Przykład Mundurowi, którzy rozpoczęli służbę przed 1999 r., mają wprawdzie możliwość uwzględnienia cywilnego stażu emerytalnego w obliczaniu emerytury wojskowej. Możliwość ta jest jednak ograniczona i może zwiększyć podstawę wymiaru emerytury jedynie do poziomu 75 proc. Nie możemy zatem w tym przypadku mówić o pełnym skonsumowaniu nabytych praw do emerytury cywilnej, a korzyść z uwzględnienia do pewnego stopnia stażu pracy cywilnej w naliczaniu emerytury wojskowej jest niewspółmiernie niższa niż korzyść, jaką uzyskują mundurowi, którzy rozpoczęli służbę po 1 stycznia 1999 r. i pobierają dwie emerytury: wojskową i cywilną.

(źródło informacji - Interpelacja nr 5268 link do źródła)

W Sejmie prace w komisji nad rozwiązaniem problemu podwójnych składek emerytów mundurowych

W odpowiedzi rząd stwierdził, że:

Odpowiedź nr 1) Nie może emeryt mieć wypłacanych obu świadczeń, ponieważ w wymiarze przysługującej mu emerytury wojskowej mogą być uwzględniane zarówno okresy zawodowej służby, jak i okresy składkowe i nieskładkowe. Taki sposób obliczania emerytury pozwala na uwzględnienie w wymiarze wojskowej emerytury okresów ubezpieczenia, które uprawniają do emerytury z systemu ubezpieczeń społecznych dopiero po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Z tego powodu osoba, która wstąpiła do służby przed dniem 2 stycznia 1999 r. może pobierać tylko jedną z przysługujących emerytur, tj. emeryturę wojskową albo emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast, z odmienną sytuacją mamy do czynienia w przypadku osób, które po raz pierwszy wstąpiły do zawodowej służby wojskowej po dniu 1 stycznia 1999 r., ponieważ w wymiarze emerytury wojskowej, przyznawanej takiej osobie, są uwzględniane wyłącznie okresy zawodowej służby. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego może ona uzyskać prawo do drugiej emerytury z powszechnego ubezpieczenia społecznego, która zostanie obliczona wyłącznie za „cywilne” okresy zatrudnienia (ubezpieczenia). W tym przypadku mogą być wypłacane obie emerytury, ponieważ każdy z systemów, tzw. zaopatrzeniowy i ubezpieczeniowy, realizuje wyłącznie własne zobowiązania (art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Odpowiedź nr 2) Z uwagi na fakt, że zmiany obecnie obowiązujących przepisów prawa umożliwiające pobieranie emerytury, w przypadku zbiegu prawa do ww. świadczenia, z obu systemów emerytalnych przez żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, pozostających w służbie przed 2 stycznia 1999 r. dotyczą kilku resortów, na posiedzeniu ww. Komisji zaproponowano skierowanie dezyderatu w omawianej sprawie do Prezesa Rady Ministrów.

Problem płacenia dwóch składek i jednej emerytury dotyczy nie tylko emerytów mundurowych, ale i KRUS

I stał się przedmiotem interpelacji nr 11581 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie nierównego traktowania emerytów urodzonych przed 1949 r. (link do interpelacji -

Poseł Tadeusz Tomaszewski skierował do rządu poniższe pismo:

„(....) systematycznie, co jakiś czas powraca temat nierównego traktowania obywateli urodzonych przed 1949 rokiem, którzy przez lata opłacali składki do dwóch systemów ubezpieczeń – ZUS i KRUS – a mimo to - zgodnie z obowiązującym prawem - mogą pobierać wyłącznie jedno świadczenie.

Pan Julian, który zgłosił się z tym problemem – jako osoba urodzona w 1948 roku - przez całe życie zawodowe był zobowiązany do opłacania składek zarówno w systemie ZUS, jak i KRUS - a teraz może pobierać tylko jedno świadczenie. Tymczasem osoby urodzone po 1 stycznia 1949 roku mają prawo do pobierania obu świadczeń.

Pomimo pozytywnego prawomocnego wyroku sądu i opinii od rzecznika praw obywatelskich o słuszności swoich roszczeń, obywatele którzy opłacali podwójne składki nadal otrzymują tylko jedno świadczenie. Narusza to zasady sprawiedliwości społecznej.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie:

Czy rząd rozważa zmianę przepisów, aby wszyscy emeryci, którzy opłacali składki w dwóch systemach, mieli prawo do świadczeń z obu źródeł – bez względu na rok urodzenia? To nie przypadek indywidualny, lecz sytuacja dotycząca tysięcy obywateli w całym kraju.”