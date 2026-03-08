REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Ta ulga podatkowa pozwala zaoszczędzić blisko 7000 złotych. Tymczasem nie wszyscy wiedzą, że im przysługuje

Ta ulga podatkowa pozwala zaoszczędzić blisko 7000 złotych. Tymczasem nie wszyscy wiedzą, że im przysługuje

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 marca 2026, 08:57
Maja Retman
Maja Retman
Ta ulga podatkowa pozwoli urwać fiskusowi blisko 7 tysięcy. Nie wszyscy wiedzą, że im przysługuje
Ta ulga podatkowa pozwoli urwać fiskusowi blisko 7 tysięcy. Nie wszyscy wiedzą, że im przysługuje
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nie ma rady, z nowym rokiem znowu trzeba się „wyspowiadać” skarbówce i oddać fiskusowi część zarobionych pieniędzy. Zanim na dobre rozkręci się sezon na PITy- już teraz warto wiedzieć, ile można zaoszczędzić na uldze prorodzinnej. To jedno z najczęściej wykorzystywanych odliczeń podatkowych.

Podatkowa ulga na dziecko. Kto może z niej korzystać

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać rodzice biologiczni, adopcyjni oraz rodziny zastępcze, pod warunkiem że w danym roku podatkowym sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem. Prawo do odliczenia przysługuje również opiekunom prawnym, jeśli dziecko z nimi mieszka.

REKLAMA

REKLAMA

Jaki wiek dziecka uprawnia do ulgi?

Ulga przysługuje nie tylko na dzieci małoletnie, lecz także na pełnoletnie, które nie ukończyły 25. roku życia i kontynuują naukę, na przykład w szkole lub na studiach. W takim przypadku obowiązuje limit dochodów dziecka — jeśli zostanie przekroczony, rodzice tracą prawo do odliczenia za dany rok.

Zobacz również:

Ulga prorodzinna. O czym jeszcze warto wiedzieć?

Istotne znaczenie ma liczba dzieci w rodzinie. W przypadku jednego dziecka obowiązuje limit dochodów rodziców. Dla małżeństw oraz osób samotnie wychowujących dziecko wynosi on 112 tys. zł rocznie. Ograniczenie to nie dotyczy rodzin wychowujących dwoje lub więcej dzieci, co sprawia, że ulga jest szczególnie korzystna dla rodzin wielodzietnych.

Można zaoszczędzić blisko 7 tysięcy złotych

Jak informuje rządowy serwis podatki.gov.pl, wysokość ulgi wynosi 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, co daje 1 112,04 zł rocznie na każde z nich. W przypadku trzeciego dziecka odliczenie wynosi 166,67 zł miesięcznie, czyli 2 000,04 zł rocznie. Na czwarte i każde kolejne dziecko przysługuje 225 zł miesięcznie, co oznacza 2 700 zł rocznie. W praktyce oznacza to, że rodzice czworga dzieci mogą obniżyć swój podatek nawet o 6 924,12 zł w skali roku.

REKLAMA

Kolejnym warunkiem jest sposób rozliczenia. Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT-37 oraz dołączyć załącznik PIT/O. Warto pamiętać, że ulga nie zawsze jest uwzględniana automatycznie w usłudze Twój e-PIT i należy sprawdzić poprawność danych przed wysłaniem deklaracji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Komu nie przysługuje ulga na dziecko

Z ulgi nie mogą skorzystać ci, którzy rozliczają całość swoich dochodów podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Prawo do odliczenia nie przysługuje również wtedy, gdy dziecko przekroczy ustawowy limit dochodów lub nie spełnia innych warunków określonych w przepisach.

Przy rozliczaniu ulgi prorodzinnej warto zachować ostrożność. Błędy w zeznaniu lub brak wymaganych informacji mogą skutkować koniecznością dokonania korekty albo utratą prawa do odliczenia. Dlatego przed złożeniem deklaracji należy dokładnie sprawdzić wszystkie dane oraz aktualne zasady obowiązujące w danym roku podatkowym.

Powiązane
Będziecie płacić horrendalne rachunki za prąd, jeśli tego nie zrobicie. Niedługo mija ważny termin
Będziecie płacić horrendalne rachunki za prąd, jeśli tego nie zrobicie. Niedługo mija ważny termin
Macie mieszkania z balkonem? Trzeba słono za to płacić. Litości nie będzie
Macie mieszkania z balkonem? Trzeba słono za to płacić. Litości nie będzie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Skończył się złoty czas z darowiznami. Skarbówka zmieniła zasady. Ruszyły gigantyczne kontrole i kary
08 mar 2026

Blady strach padł na zarabiających w sieci na transmisjach na żywo? Pod lupę fiskusa trafili streamery, którzy przez lata korzystali z podatkowej furtki przy wpłatach od widzów. To eldorado z darowiznami już się skończyło. Ale nie tylko streamery są na kontrolnej liście. Skarbówka bierze też na celownik tak wszystkich, którzy regularnie sprzedają w internecie, ale zyskami z fiskusem się nie dzielą. Jedni i drudzy, jeśli nie rozliczają się z dochodów osiąganych w sieci, mogą zostać wezwani do zapłaty podatku.
Zalety klasy integracyjnej w szkole średniej
07 mar 2026

Klasy integracyjne są tworzone przede wszystkim z myślą o uczniach posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na III etap edukacji wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną. Niemniej jednak jak z samej nazwy wynika uczęszczają tam dzieci które takich zaleceń nie posiadają. Mimo to klasa integracyjna może być dla takiego ucznia korzystnym wyborem.
W jakiej odległości od granicy działki sadzić drzewa i krzewy owocowe?
07 mar 2026

Niektóre drzewa i krzewy owocowe lepiej sadzić wiosną niż jesienią - w marcu lub kwietniu. Jak je prawidłowo posadzić? W jakiej odległości od granicy działki sadzić drzewa i krzewy owocowe?
Ekspertki, które czują się jak stażystki. Luka aspiracyjna Polek czy systemowe przeszkody?
07 mar 2026

Mają takie same dyplomy, doświadczenie i efektywność, a jednak na starcie oczekują mniej. Choć sytuacja zawodowa Polek w ostatnich latach się poprawia – nadal zmagają się z luką płacową, stanowią mniejszość na stanowiskach zarządczych. Czy to wina systemu, efekt wychowania czy jeszcze czegoś innego? Prawo już od 1952 r. gwarantuje Polkom równą płacę za taką samą pracę. Jak jest w rzeczywistości?

REKLAMA

Wzrost cen paliw o 30% w 3 dni. Będzie fala upadłości. Dramat polskich przewoźników drogowych
07 mar 2026

Wzrost cen paliw o 30% w 3 dni zapowiada falę upadłości polskich przewoźników drogowych? Przedsiębiorcy wystosują apel do rządu w sprawie ustabilizowania cen paliw na naszym rynku.
Pułapka w prawie budowlanym, na którą „łapie” się wiele osób: Szopa ogrodowa w odległości mniejszej niż 1,5 m od granicy nieruchomości, to samowola budowlana, za którą trzeba zapłacić nawet 10 tys. zł. Urzędnicy nie mają litości
08 mar 2026

W wielu regionach Polski, temperatury zewnętrzne zaczynają już przypominać te wiosenne, co jest wystarczającą motywacją do rozpoczęcia pozimowych porządków w przydomowych ogródkach. Tych jednak nie wykonamy bez niezbędnych narzędzi ogrodowych (często niemałych gabarytów, jak choćby – kosiarka). Narzędzia te, jak i rowery, zapasowe opony do samochodu i wiele innych rzeczy, których (z oczywistych przyczyn) nie chcemy trzymać w domu – trzeba gdzieś przechowywać, a najlepszym miejscem do tego jest – szopa ogrodowa (domek narzędziowy). Posadowienie takiej szopy, choć technicznie nieskomplikowane i łatwe do wykonania w kilka godzin, nawet dla „amatorów” – jeżeli zostanie dokonane niezgodnie z zawiłymi i pełnymi pułapek przepisami prawa budowlanego i bez wymaganych zgód administracyjnych – może jednak właściciela nieruchomości słono kosztować.
Przedsiębiorcy trafili przez to pod lupę skarbówki. Fiskus nie ma litości i sprawdzi każdą firmę
08 mar 2026

Największe firmy muszą to robić już od lutego, w kwietniu system obejmie niemal wszystkich. Żaden przedsiębiorca już nie ucieknie przed e-fakturowaniem. Czemu służą te zmiany? Z jednej strony e-faktury mają ułatwić prowadzenie firmy - przyspieszyć obieg dokumentów i skrócić czas rozliczeń. Z drugiej – dają fiskusowi wgląd w każdą transakcję niemal w czasie rzeczywistym, co ma ograniczyć wyłudzenia VAT i zmniejszyć lukę podatkową. Krajowy System e‑Faktur działa już ponad miesiąc. Jak wygląda wstępny bilans? Część firm zwraca uwagę na problemy z widocznością e‑faktur w KSeF i przyjmowaniem ich przez odbiorców. Księgowi częściej niż zakładano weryfikują obieg faktur ręcznie, aby upewnić się, że dokumenty są dostępne po stronie odbiorcy.
Rewolucja w zwolnieniach. Sąd Najwyższy "zabetonował" umowy terminowe? Pracodawcy wściekli: to pułapka zatrudnienia zastawiona na firmy
06 mar 2026

Miał być koniec umowy, a jest "dożywocie" w firmie? Do tej pory zasady były proste: data końca umowy terminowej to świętość. Jednak Sąd Najwyższy wywrócił stolik. Nowa uchwała sprawia, że ochrona przedemerytalna działa znacznie szybciej, niż myśleli pracodawcy. Szefowie firm są w szoku i mówią wprost o zmianie przepisów tylnymi drzwiami. Sprawdź, czy Twoja umowa właśnie stała się nie do podważenia.

REKLAMA

Pośpiech wskazany, by dostać 36 tys. zł ulgi podatkowej w rozliczeniu PIT za 2025 rok
06 mar 2026

Nowa ulga podatkowa pozwala odliczyć nawet 36 tys. zł już w zeznaniu PIT za 2025 rok. Problem w tym, że pierwszy termin na jej uwzględnienie mija w marcu - czasu zostało więc bardzo mało. Wyjaśniamy zasady działania ulgi krok po kroku, z konkretnymi przykładami.
Ile można przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka na pewno się do Ciebie przyczepi?
07 mar 2026

Urzędy skarbowe i banki cały czas monitorują zarówno pojedyncze większe przelewy pieniężne, jak i regularne wpłaty na mniejsze kwoty. Nietypowe tytuły dokonywanych przelewów czy niezgłoszone darowizny mogą skutkować kontrolą transakcji i sankcjami podatkowymi. Jakie są limity, obowiązki podatników i jak unikać problemów z urzędem skarbowym? Sprawdź, na co zwraca uwagę skarbówka.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA