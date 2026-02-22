REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » PPK a PIT 2026 r. Co uczestnik musi wiedzieć przed złożeniem zeznania?

PPK a PIT 2026 r. Co uczestnik musi wiedzieć przed złożeniem zeznania?

22 lutego 2026, 07:11
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
ppk minimalne wynagrodzenie 2026 dopłata roczna
ppk minimalne wynagrodzenie 2026 dopłata roczna
Shutterstock

W sezonie rozliczeń podatkowych wielu uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych zadaje sobie to samo pytanie: czy środki zgromadzone w PPK należy wykazać w rocznym zeznaniu PIT? Odpowiedź zależy od rodzaju wpłat i sposobu wypłaty i choć system zaprojektowano tak, by minimalizować formalności po stronie uczestnika, kilka rzeczy warto wiedzieć.

Wpłaty od pracodawcy na PPK

Wpłaty finansowane przez pracodawcę na rachunek PPK pracownika traktowane są przez prawo podatkowe jak każde inne świadczenie ze stosunku pracy podobnie jak premia czy świadczenie w naturze. Oznacza to, że od tych wpłat pobierany jest podatek dochodowy, a zaliczkę na PIT odprowadza na bieżąco pracodawca pełniący funkcję płatnika. Uczestnik PPK nie musi zatem niczego samodzielnie dopisywać do zeznania rocznego wystarczy wiernie przepisać dane z formularza PIT-11, który pracodawca przekazuje do końca lutego kolejnego roku. Kwota wpłat pracodawcy znajdzie się tam automatycznie, jako element łącznego przychodu ze stosunku pracy.

Dopłaty od państwa są wolne od PIT

Korzystniej wygląda sytuacja w przypadku środków przekazywanych przez państwo. Wpłata powitalna w wysokości 250 zł oraz dopłaty roczne w kwocie 240 zł są w całości zwolnione z podatku dochodowego. Uczestnik otrzymuje je w pełnej wysokości i nie wykazuje w PIT. W tej części system działa więc jak czysta korzyść, bez żadnych konsekwencji fiskalnych dla beneficjenta.

Wypłata środków: kiedy pojawia się podatek?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje kilka sytuacji, w których skorzystanie ze zgromadzonych środków wiąże się z obowiązkiem zapłaty 19-proc. zryczałtowanego podatku dochodowego od zysków kapitałowych powszechnie zwanego podatkiem Belki. Dotyczy to przede wszystkim: zwrotu środków z PPK przed osiągnięciem przez uczestnika 60. roku życia, wypłaty na wkład własny (jeśli środki nie zostaną zwrócone w terminie umownym) oraz wypłat po 60. roku życia — o ile są dokonywane w mniejszej liczbie niż 120 miesięcznych rat (opodatkowaniu podlegają wówczas zyski z 75 proc. środków).

Kluczowe jest jednak to, że we wszystkich powyższych przypadkach podatek pobiera instytucja finansowa prowadząca rachunek PPK — nie uczestnik. Dochód z tego tytułu nie łączy się z innymi dochodami podatnika i nie pojawia się w rocznym zeznaniu PIT. Instytucja finansowa składa do urzędu skarbowego odrębną deklarację roczną o zryczałtowanym podatku (PIT-8AR) do końca stycznia roku następnego. Uczestnik nie otrzymuje z tego tytułu żadnego osobnego PIT-u.

Ważne

Kwoty wpłaty powitalnej i dopłat rocznych otrzymanych od państwa są zwolnione z podatku dochodowego i nie wymagają wykazania w zeznaniu rocznym PIT.

Zasada: uczestnik nie musi nic robić sam

Podsumowując: system PPK został zaprojektowany tak, by maksymalnie odciążyć uczestnika od obowiązków podatkowych. W praktyce jedyną czynnością, jaką uczestnik powinien wykonać przy rocznym rozliczeniu, jest uwzględnienie kwot wynikających z PIT-11 w zeznaniu rocznym, tak jak w przypadku każdego innego wynagrodzenia od pracodawcy. Zyski kapitałowe z PPK, zarówno przy wypłacie przed, jak i po 60. roku życia są rozliczane przez instytucję finansową i nie trafiają do zeznania rocznego uczestnika.

rozliczenie, pit, kalkulator, pieniądz

rozliczenie, pit, kalkulator, pieniądz

Shutterstock

Warto jednak pamiętać, że w przypadku wcześniejszego wypłacenia środków z PPK, zwłaszcza przed 60. rokiem życia, uczestnik traci część korzyści wynikających z dopłat państwa oraz naliczonego zysku, a instytucja finansowa pobierze od niego podatek. Decyzja o wycofaniu środków powinna być zatem przemyślana nie tylko pod kątem bieżących potrzeb finansowych, ale też jej podatkowych i długoterminowych konsekwencji.

Źródło: PFR Portal PPK

Źródło: INFOR
