Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Emeryci muszą to pilnie podpisać. Jeśli tego nie zrobią, pieniądze przepadną. To już ostatni moment

Emeryci muszą to pilnie podpisać. Jeśli tego nie zrobią, pieniądze przepadną. To już ostatni moment

29 kwietnia 2026, 07:55
Maja Retman
Maja Retman
Emeryci muszą to podpisywać. Jeżeli tego nie zrobią, pieniądze przepadną. Czasu mają na to coraz mniej
Emeryci muszą to podpisywać. Jeżeli tego nie zrobią, pieniądze przepadną. Czasu mają na to coraz mniej
małżeństwo emerytów
Shutterstock

Kończy się sezon na PIT-y. W niektórych sytuacjach senior nie musi składać żadnego dodatkowego zeznania w urzędzie skarbowym, ponieważ wszystkie formalności zostały dopełnione przez instytucję wypłacającą świadczenie. Nie oznacza to jednak, że sprawa jest całkowicie zamknięta. Emeryci i renciści mogą w prosty sposób zdecydować o przekazaniu 1,5 proc. swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego publicznego. Żeby to zrobić trzeba wypełnić specjalny formularz.

Dla tych, którzy pobierają emeryturę lub rentę kluczowe znaczenie ma formularz, który otrzymują z organu rentowego. Jeśli jest to PIT-40A, oznacza to, że rozliczenie podatku zostało już wykonane automatycznie. W takiej sytuacji senior nie musi składać żadnego dodatkowego zeznania w urzędzie skarbowym, ponieważ wszystkie formalności zostały dopełnione przez instytucję wypłacającą świadczenie.

Nie oznacza to jednak, że sprawa jest całkowicie zamknięta. Emeryci i renciści mogą w prosty sposób zdecydować o przekazaniu 1,5 proc. swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. To realne wsparcie dla fundacji, stowarzyszeń czy innych instytucji, które pomagają osobom chorym, z niepełnosprawnościami, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej albo wspierają działania społeczne, edukacyjne czy charytatywne.

Zobacz również:

Jedna decyzja zamienia się w konkretną pomoc

Aby przekazać 1,5 proc. podatku, nie trzeba składać pełnego zeznania podatkowego. Wystarczy poinformować urząd skarbowy o swojej decyzji, składając formularz PIT-OP. To prosty dokument, w którym należy wskazać numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego.

Jeżeli podatnik chce wesprzeć tę samą organizację, którą wskazał w poprzednim roku, nie musi podejmować żadnych działań. Urząd skarbowy automatycznie przekaże środki tej samej instytucji. Jeśli jednak decyzja się zmieniła i senior chce wesprzeć inną organizację, konieczne jest złożenie nowego formularza PIT-OP.

Organizacje pożytku publicznego to podmioty działające na rzecz dobra wspólnego. Mogą mieć charakter lokalny i pomagać mieszkańcom konkretnej miejscowości albo prowadzić działalność na skalę ogólnopolską czy międzynarodową. Każda z nich musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadać własny numer KRS, który identyfikuje ją w systemie.

Jak złożyć PIT-OP?

Formularz PIT-OP można złożyć elektronicznie, korzystając z usług administracji skarbowej, albo w formie papierowej - osobiście w urzędzie skarbowym lub wysyłając dokument pocztą. W przypadku wersji papierowej konieczne jest wpisanie numeru KRS wybranej organizacji oraz podstawowych danych podatnika.

Termin na złożenie tego formularza upływa 30 kwietnia. To ta sama data, która wyznacza koniec sezonu rozliczeń podatkowych za poprzedni rok.

Zobacz również:

Nie każdy senior musi składać zeznanie podatkowe

Ci, które otrzymały formularz PIT-40A, nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań, chyba że chcą skorzystać z ulg podatkowych albo przekazać 1,5 proc. podatku innej organizacji niż dotychczas. Jeżeli z rozliczenia wynika niedopłata, zostanie ona automatycznie potrącona ze świadczenia, najczęściej z emerytury lub renty wypłacanej w kwietniu.

Inaczej wygląda sytuacja osób, które otrzymały formularz PIT-11A lub PIT-11. W takim przypadku mogą one samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe albo poczekać, aż urząd skarbowy automatycznie zaakceptuje przygotowany formularz w usłudze Twój e-PIT. Jeśli jednak podatnik chce skorzystać z ulg lub odliczeń, musi samodzielnie złożyć odpowiednie zeznanie, najczęściej na formularzu PIT-37 lub PIT-36, przed upływem terminu 30 kwietnia.

W jakiej sytuacji seniorzy mają nadpłatę podatku

W niektórych przypadkach seniorzy mogą mieć nadpłatę podatku. Wówczas zwrot pieniędzy następuje bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwykle dzieje się to w ciągu 45 dni od momentu złożenia zeznania albo po automatycznym zaakceptowaniu formularza w systemie.

Sezon podatkowy dla wielu emerytów i rencistów nie oznacza więc obowiązku wypełniania skomplikowanych dokumentów. Warto jednak sprawdzić otrzymany formularz i podjąć świadomą decyzję. Nawet jeśli nie trzeba składać zeznania, można zrobić coś ważnego - przekazać część swojego podatku na rzecz organizacji, która realnie pomaga innym.

Powiązane
Lawina wniosków zalała ZUS. Zmiana w przepisach pozwala upomnieć się o należne pieniądze. Wielkie znaczenie mają terminy
Urząd skarbowy bez litości to teraz lustruje. Sprawdzają wszystkich pięć lat wstecz. Kara to nawet 30 tysięcy złotych
Urząd skarbowy bez litości to teraz lustruje. Sprawdzają wszystkich pięć lat wstecz. Kara to nawet 30 tysięcy złotych
Fiskus sięga głębiej do kieszeni kierowców
Fiskus sięga głębiej do kieszeni kierowców
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Będą szokujące zmiany w waloryzacji emerytur? Są już konkretne wyliczenia, które mogą
29 kwi 2026

Ledwie 5,3 procent, tyle w tym roku wyniosła waloryzacja emerytur. Była nieco niższa niż przed rokiem. To mało, a ma być jeszcze mniej, bo nadchodzi powrót groszowych uposażeń dla 10 milionów seniorów. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych może ledwo przekroczyć 3 proc. Jeśli rządowe prognozy się sprawdzą, minimalna emerytura w przyszłym roku może wzrosnąć o… 57 zł na rękę. Wedle doniesień „Faktu” Resort rodziny nie wyklucza zmian w mechanizmie waloryzacji. W tym roku waloryzacja emerytur i rent wyniosła 5,3 proc. Była niższa niż przed rokiem, ale wciąż zauważalna. Problem w tym, że wszystko wskazuje na to, że to był jeden z lepszych scenariuszy, na jakie mogą liczyć seniorzy.
Podatek od nadmiarowych zysków zasili budżet. Rząd reaguje na skutki programu CPN
28 kwi 2026

Rząd planuje wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, aby zrekompensować ubytek dochodów budżetowych związany z wdrożeniem programu „Ceny Paliw Niżej”. Ministerstwo Finansów przyznaje jednak, że na ten moment nie da się określić, jak długo obowiązywać będą nowe rozwiązania.
Frankowy aneks pod lupą TSUE - kredyt złotowy zamieniony na frankowy. Adwokat: ten wyrok może otworzyć nowy rozdział sporów z bankami
28 kwi 2026

30 kwietnia 2026 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok w polskiej sprawie C-246/25 Hańczynek, który może mieć istotne znaczenie dla tysięcy konsumentów posiadających kredyty przewalutowane z PLN na CHF na podstawie aneksów do umów. To segment sporów bankowych, który dotychczas pozostawał w cieniu klasycznych spraw frankowych, choć skala problemu jest realna. Jako pełnomocnik kredytobiorczyni w tej sprawie obserwuję, że rozstrzygnięcie może wykraczać daleko poza indywidualny interes stron. Trybunał odpowie bowiem na pytanie fundamentalne: jakie skutki prawne powinno wywoływać stwierdzenie abuzywności postanowień zawartych nie w samej umowie kredytu, lecz w późniejszym aneksie, który całkowicie zmienił jej charakter.
Ile trzeba mieć procent na maturze w 2026 r., aby zdać?
28 kwi 2026

Na ile procent trzeba napisać maturę w 2026 roku, aby ją zdać? Minimalny próg dotyczy tylko matury z przedmiotów obowiązkowych. Co istotne, nie ma wymaganego minimum przy przedmiotach dodatkowych, które są do wyboru.

REKLAMA

Dożywotnie 290 zł co miesiąc. Pieniądze dla seniorów, o które nie wnioskuje się w ZUS
28 kwi 2026

Emeryci w Polsce mogą liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki, który nie pochodzi z ZUS. Świadczenie ratownicze, bo o nim mowa, po marcowej waloryzacji wzrosło i trafia do kolejnych grup zasłużonych seniorów. Jakie warunki muszą spełnić byli strażacy i ratownicy, aby do połowy maja cieszyć się wyższą wypłatą? Oto szczegóły.
ZUS RUD - korekta za okres wcześniejszy niż 30 miesięcy wstecz. Rozwiązanie przejściowe tylko do końca czerwca 2026 r.
28 kwi 2026

ZUS RUD i korekta umowy o dzieło za okres wcześniejszy niż 30 miesięcy wstecz - rozwiązanie przejściowe tylko do końca czerwca 2026 r. Można to zrobić, logując się na eZUS. Należy wybrać konto indywidualne, a następnie przejść do roli Ogólnej. Oto instrukcja kreatora korekty umowy o dzieło.
Aplikacja mObywatel chroni przed kradzieżą tożsamości. Najważniejsze narzędzia do ochrony danych osobowych
28 kwi 2026

Kradzieże danych zdarzają się coraz częściej. Choć firmy i instytucje mają obowiązek je chronić, wycieki nadal się zdarzają. W aplikacji mObywatel znajdują się narzędzia, które pomagają szybko zareagować i zabezpieczyć się przed skutkami wycieku danych osobowych użytkownika.
Planujesz zakup samochodu? Dobrze rozważ swój wybór, jeśli planujesz jeździć po mieście. Kolejne miasto wprowadza SCT
28 kwi 2026

Kolejne miasto wprowadza strefę czystego transportu. Będą okresy przejściowe, ale nie zmienia to faktu, że planując zakup samochodu, trzeba dokładnie rozważyć, dokąd będzie się chciało nim pojechać. Niektórych kierowców może czekać rozczarowanie.

REKLAMA

Nowy sposób na 3600 zł dla emeryta. ZUS wskazuje na rekordowy trend. W 2026 roku seniorzy masowo wybierają tę drogę
28 kwi 2026

Praca na emeryturze przestaje być koniecznością, a staje się finansową strategią. Dzięki kolejnej podwyżce płacy minimalnej w 2026 roku, seniorzy mogą liczyć na co najmniej 3600 zł netto dodatku do domowego budżetu. ZUS bije rekordy - już niemal 900 tysięcy emerytów łączy pobieranie świadczenia z pracą.
Kto dostanie spadek po ojcu? Zasady i przykłady na 2026 rok
28 kwi 2026

Jak wygląda dziedziczenie ustawowe po ojcu? Co w sytuacji, gdy spadkodawca zostawił ważny testament? Czy spadek po ojcu wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków? Kto mimo powołania do spadku spadkobiercą być nie może? Prezentujemy najważniejsze zasady i praktyczne przykłady.
