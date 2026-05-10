Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS na nowo przeliczy emerytury. Te roczniki zyskają co miesiąc duży zastrzyk gotówki

ZUS na nowo przeliczy emerytury. Te roczniki zyskają co miesiąc duży zastrzyk gotówki

10 maja 2026, 18:32
Maja Retman
ZUS na nowo przeliczy emerytury. Te roczniki zyskają duży zastrzyk comiesięcznej gotówki
Shutterstock

Tę decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wielu seniorów traktuje jako nieodwołaną Kwota emerytury została ustalona, dokument wydany, sprawa zakończona. Tymczasem rzeczywistość wygląda inaczej. Emerytura nie zawsze jest świadczeniem ostatecznym. Może zostać przeliczona ponownie i to ze skutkiem odczuwalnym w domowym budżecie. Warunek jest jeden. Muszą się pojawić nowe składki, dokumenty lub okoliczności, które pozwolą ZUS policzyć wszystko jeszcze raz. Dla części seniorów oznacza to wzrost świadczenia o kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Dla innych, nawet o kilkaset.

Praca po przejściu na emeryturę może zwiększyć świadczenie

Najbardziej oczywista sytuacja dotyczy osób, które po przyznaniu emerytury nadal pracowały. Każda umowa o pracę czy inna forma zatrudnienia, od której odprowadzane są składki emerytalne, zwiększa kapitał zapisany na koncie w ZUS. Problem polega na tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zawsze przelicza świadczenie automatycznie. W wielu przypadkach konieczne jest złożenie wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury.

Mechanizm jest prosty. ZUS dolicza nowe składki do wcześniej zgromadzonego kapitału, uwzględnia ich waloryzację, czyli dostosowanie do aktualnej wartości pieniądza, a następnie dzieli całość przez wskaźnik średniego dalszego trwania życia. W efekcie powstaje nowa, wyższa kwota miesięcznego świadczenia. Im dłużej emeryt pracował po przejściu na emeryturę i im wyższe były jego składki, tym większy może być wzrost.

Stare dokumenty mogą oznaczać nowe pieniądze

Nie tylko bieżąca aktywność zawodowa ma znaczenie. Ponowne przeliczenie emerytury jest możliwe również wtedy, gdy emeryt odnajdzie dokumenty potwierdzające wcześniejsze zatrudnienie lub wyższe zarobki. Wiele osób przez lata nie miało pełnej dokumentacji, szczególnie jeśli pracowały w zakładach, które zostały zlikwidowane lub przekształcone.

Świadectwa pracy, zaświadczenia o wynagrodzeniu czy inne dokumenty potwierdzające okresy składkowe mogą mieć dziś realną wartość finansową. Po ich przedstawieniu ZUS ma obowiązek uwzględnić nowe dane i ponownie obliczyć wysokość świadczenia. W praktyce oznacza to często wzrost emerytury o kilkadziesiąt, a czasem nawet kilkaset złotych miesięcznie.

Przeliczenie po osiągnięciu wieku emerytalnego

Ponowne ustalenie wysokości świadczenia dotyczy także osób, które najpierw pobierały wcześniejszą emeryturę, a dopiero później osiągnęły powszechny wiek emerytalny, wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W takiej sytuacji ZUS może obliczyć emeryturę ponownie, uwzględniając wszystkie składki zgromadzone zarówno przed przyznaniem wcześniejszego świadczenia, jak i po jego rozpoczęciu.

Jeżeli nowe wyliczenie okaże się korzystniejsze, świadczenie zostaje podwyższone. Jeżeli natomiast byłoby niższe, ZUS pozostawia dotychczasową, wyższą kwotę.

„Czerwcowe emerytury”. Trwa proces przeliczania świadczeń

Szczególną grupą są osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019. Przez lata otrzymywały one niższe świadczenia z powodu mniej korzystnego sposobu waloryzacji składek stosowanego w tym miesiącu. Problem ten został uznany za niesprawiedliwy, a przepisy zostały zmienione, aby umożliwić ponowne przeliczenie świadczeń.

Proces ten rozpoczął się w 2025 roku i trwa nadal w 2026 roku. ZUS stopniowo przelicza emerytury osób objętych zmianami. W wielu przypadkach oznacza to nie tylko wzrost miesięcznego świadczenia, lecz także wypłatę wyrównania za wcześniejsze okresy.

Ile można zyskać po przeliczeniu emerytury

Wysokość podwyżki zależy od indywidualnej sytuacji emeryta, w tym od liczby dodatkowych składek, ich wartości oraz długości okresów zatrudnienia uwzględnionych przy ponownym przeliczeniu. Najczęściej wzrost świadczenia wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie. W przypadku osób, które przez wiele lat pracowały po przejściu na emeryturę lub dostarczyły brakujące dokumenty, kwota ta może być jeszcze wyższa.

Dodatkowo możliwe jest otrzymanie jednorazowego wyrównania za wcześniejsze miesiące, jeśli przeliczenie obejmuje okres wsteczny.

W wielu przypadkach potrzebny jest wniosek do ZUS

Nie każde przeliczenie następuje automatycznie. W wielu sytuacjach to emeryt musi sam wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o ponowne ustalenie wysokości świadczenia. Można to zrobić w placówce ZUS, wysyłając dokumenty pocztą albo korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające nowe okresy składkowe lub wysokość zarobków, jeśli takie istnieją. Po ich analizie ZUS wydaje decyzję i ustala nową wysokość emerytury.

Emerytura nie zawsze jest ostateczna

Decyzja o przyznaniu emerytury nie musi oznaczać zamknięcia sprawy raz na zawsze. System emerytalny przewiduje możliwość ponownego przeliczenia świadczenia w wielu sytuacjach. Dla części seniorów oznacza to realną poprawę sytuacji finansowej. Dlatego warto sprawdzić swoją historię zatrudnienia, zgromadzone dokumenty i stan konta w ZUS. Czasem wystarczy jeden wniosek, by świadczenie, które przez lata pozostawało na tym samym poziomie, zaczęło rosnąć.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Zmiany w pomocy społecznej: Próg dochodowy dla bonu 3410 zł. Kurs pierwszej pomocy. Standard świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
11 maja 2026

Rada Ministrów zaakceptowała projekty zmian dotyczących systemu opieki nad osobami starszymi oraz usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Nowe rozwiązania przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mają uporządkować system wsparcia i zwiększyć dostępność pomocy dla seniorów. Projekt nowelizacji wprowadza także nowe obowiązki dla osób świadczących opiekę nad podopiecznymi w miejscu ich zamieszkania. Ważny obowiązek, to obowiązek ukończenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Obowiązek ten obejmie przede wszystkim osoby zatrudnione przez MOPS/GOPS.OPS oraz podmioty realizujące usługi opiekuńcze na zlecenie gmin. Nowelizacja przewiduje również obowiązek składania oświadczenia potwierdzającego zdolność psychofizyczną do wykonywania usług opiekuńczych.
Niepełnosprawność 09-M. Jakie uprawnienia daje orzeczenie w 2026 roku? [LISTA]
11 maja 2026

Co oznacza symbol 09-M w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności? Od czego zależą dostępne formy pomocy? Ile w 2026 roku wynoszą najważniejsze świadczenia? Oto przydatny poradnik!
AI otwiera nowe możliwości dla osób z niepełnosprawnością. Ekspert wskazuje konkretne rozwiązania
11 maja 2026

Sztuczna inteligencja i oparte na niej technologie dają osobom z niepełnosprawnościami wolność i równe szanse w życiu społecznym - podkreśla innowator i ekspert ds. dostępności cyfrowej Andrzej Byszewski. Jako przykład wskazuje awatara tłumacza języka migowego.
Rodzice po wyjściu z komisji dla niepełnosprawnych: "Zgadzam się, że komisje nagminnie uzdrawiają nasze dzieci."
11 maja 2026

Od roku Infor.pl otrzymuje listy od rodziców, których dzieci mają odbierany pkt 7 albo pkt 8 z orzeczenia o niepełnosprawności. Rodzice są oburzeni procedurą stosowaną przez PZON wobec ich dzieci. Posiadanie obu punktów (7 i 8) jest warunkiem otrzymania przez rodzica (jako opiekuna) świadczenia pielęgnacyjnego.

Stażowe: od dnia 1 lipca 2026 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. można uzyskać 48 000 zł w ramach „Stażysta Plus" z programu „Stabilne Zatrudnienie" z PFRON
11 maja 2026

Przekazujemy ważne informacje w ramach programu: „Stażysta Plus” z PFRON, gdzie można zyskać 48 000 zł na staż na rzecz konkretnej grupy osób. Ruszył nabór wniosków, ale sam program obowiązuje nie tylko w 2026 r., ale i w 2027. Co trzeba wiedzieć?
Twoje dziecko nie zdawało egzaminu w maju? Sprawdź, czy przysługuje mu termin dodatkowy
11 maja 2026

Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym odbywa się w czerwcu 2026 r. Nie każdy uczeń może jednak do niego przystąpić – obowiązują ściśle określone przesłanki. Kluczowe znaczenie mają przyczyny nieobecności lub przerwania egzaminu w terminie głównym. Sprawdź, kto ma prawo do drugiego podejścia.
Nowy podatek uderzy w polskie domy. Znamy datę - od 2028 roku zapłacisz więcej za ciepło i paliwo
11 maja 2026

To już pewne - nadchodzi drastyczna zmiana w opłatach, której nie uniknie niemal żaden Polak. System ETS2, nazywany "podatkiem od ogrzewania i transportu", wejdzie w życie z rocznym opóźnieniem, ale uderzy bezpośrednio w portfele użytkowników aut spalinowych oraz osób ogrzewających domy gazem czy węglem. Bruksela uruchamia miliardy euro na ratunek, ale eksperci ostrzegają: koszty i tak wzrosną.
Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język polski. Zeszyt zadań egzaminacyjnych. Karta odpowiedzi [11 maja]
11 maja 2026

Publikujemy w formacie PDF: Zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi.

Płaca minimalna w 2027 roku nie przebije 5000 zł? Eksperci pokazali wyliczenia. Oto prognozy
11 maja 2026

To koniec ery rekordowych wzrostów najniższej krajowej? Choć do 2027 roku zostało jeszcze trochę czasu, ekonomiści już teraz studzą zapał pracowników. Nowe prognozy wskazują, że podwyżki mogą być wyjątkowo niskie, a inflacja nie pomoże już w walce o wyższe stawki.
Dodatek wspierający, czyli 1000 zł do zasiłku pielęgnacyjnego. Skąd taki pomysł?
11 maja 2026

Do Senatu została złożona petycja w sprawie ustanowienia nowego świadczenia i modyfikacji w przyznawaniu zasiłku stałego. Komu miałoby przysługiwać 1000 zł dodatku wspierającego? Dlaczego osoby z niepełnosprawnościami proponują takie zmiany? Oto szczegóły.
