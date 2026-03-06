REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Urzędy skarbowe zabierają się za pieniądze pożyczane od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to duże, finansowe kary

Urzędy skarbowe zabierają się za pieniądze pożyczane od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to duże, finansowe kary

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 marca 2026, 07:46
Maja Retman
Maja Retman
karbówka bierze się za pieniądze pożyczane od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to dotkliwe, finansowe kary
karbówka bierze się za pieniądze pożyczane od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to dotkliwe, finansowe kary
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rodzice dokładają się do kupna mieszkania, rodzeństwo wspiera w finansowych tarapatach, dziadkowie dorzucają się do remontu… Wydawałoby się, że to oczywista pomoc, „rodzinny gest”, a jednak fiskus patrzy na takie przelewy z dużą uwagą. Okazuje się, że nawet pieniądze od bliskich mogą stać się formalnym obowiązkiem podatkowym. Brak zgłoszenia pożyczki lub pominięcie obowiązków wobec urzędu skarbowego może skończyć się dotkliwą karą. I to nawet wtedy, kiedy nie było w tym żadnej złej woli.

Z punktu widzenia prawa każda pożyczka, także od rodziców, dzieci czy rodzeństwa, jest umową podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych. To tak zwany PCC. Wynosi 0,5 procent wartości pożyczki. Na szczęście przepisy przewidują ulgę podatkową dla pożyczek rodzinnych. Jeżeli kwota pożyczona od jednej osoby w ciągu pięciu lat nie przekracza 9 637 zł, podatnik nie musi jej zgłaszać ani płacić PCC. W praktyce oznacza to, że drobne wsparcie finansowe od bliskich pozostaje poza radarami fiskusa.

REKLAMA

REKLAMA

Limit, formalności i pułapki

Problemy zaczynają się, gdy pożyczka od członka rodziny przekracza próg 9 637 zł. Wtedy, by skorzystać ze zwolnienia z podatku, trzeba spełnić kilka warunków jednocześnie: pieniądze muszą pochodzić od najbliższej rodziny, być przekazane w sposób możliwy do udokumentowania – najlepiej przelewem bankowym lub przekazem pocztowym – a w ciągu czternastu dni od otrzymania środków należy złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3.

To właśnie ten obowiązek najczęściej bywa pomijany. Niektórzy zakładają, że skoro pożyczka jest „rodzinna”, fiskus nie będzie się nią interesował. Tymczasem przekazanie pieniędzy w gotówce lub brak zgłoszenia może skutkować sankcyjnym podatkiem sięgającym nawet dwudziestu procent wartości pożyczki.

Zobacz również:

Fiskus patrzy na konta i sprawdza czy pożyczka jest legalna

W ostatnich latach urzędy skarbowe coraz uważniej przyglądają się przelewom na rachunkach bankowych. Duży przelew od rodzica, dziecka lub rodzeństwa, który nie ma odzwierciedlenia w deklaracji PCC-3, może wzbudzić zainteresowanie urzędu. W takiej sytuacji to podatnik musi udowodnić, że pieniądze nie były ukrytym dochodem, lecz legalną pożyczką.

REKLAMA

Deklarację PCC-3 można złożyć zarówno elektronicznie przez portal podatkowy, jak i osobiście w urzędzie skarbowym. Trzeba wskazać w niej kwotę pożyczki, dane obu stron oraz stopień pokrewieństwa. Nawet jeśli pożyczka korzysta ze zwolnienia, w rubrykach dotyczących podatku wpisuje się zero złotych, lecz sam obowiązek zgłoszenia pozostaje aktualny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Jak uniknąć problemów ze skarbówką

Eksperci podatkowi podkreślają, że przy pożyczkach rodzinnych najbezpieczniej jest dopełnić podstawowe formalności. Wystarczy prosta umowa pożyczki, przekazanie pieniędzy przelewem oraz terminowe złożenie deklaracji PCC-3. Szczególnie ważne jest to przy większych kwotach, na przykład na zakup nieruchomości. Brak formalności może oznaczać nie tylko konieczność zapłaty wysokiego podatku, ale też problemy przy kontroli skarbowej czy w razie rodzinnego sporu. Kilkanaście minut wypełnienia obowiązków wobec fiskusa może uchronić przed poważnymi kłopotami.

Powiązane
Lawina wniosków spadła na ZUS. Zmiany w przepisach pozwalają upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie
Lawina wniosków spadła na ZUS. Zmiany w przepisach pozwalają upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie
ZUS zabierze z emerytury blisko 1000 złotych. Ta zmiana weszła od marca. Obowiązują nowe zasady
ZUS zabierze z emerytury blisko 1000 złotych. Ta zmiana weszła od marca. Obowiązują nowe zasady
ZUS na nowo przeliczy emerytury. Te roczniki zyskają potężny zastrzyk comiesięcznej gotówki
ZUS na nowo przeliczy emerytury. Te roczniki zyskają potężny zastrzyk comiesięcznej gotówki
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Matura 2026: Jaki język obcy na egzaminie maturalnym w szkole dwujęzycznej? MEN odpowiada
06 mar 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiedziało na interpelację poselską w sprawie matur w szkołach dwujęzycznych. Absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym, z tego języka obcego nowożytnego, którego uczyli się w szkole na poziomie dwujęzycznym.
Skarbówka potwierdza: prezenty od pracodawcy nie zawsze z PIT!
06 mar 2026

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził w interpretacji indywidualnej z 2 marca 2026 r., że drobne upominki wręczane pracownikom z okazji urodzin, ślubu czy narodzin dziecka mogą być traktowane jak darowizna i tym samym wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. To dobra wiadomość dla pracodawców, którzy dbają o relacje w zespole. Diabeł, jak zwykle, tkwi jednak w szczegółach.
Skarbówka o biletach dla żony - podatek płaci pracownik!
06 mar 2026

Dyrektor KIS w interpretacji z 3 marca 2026 r. potwierdził, że bezpłatny imienny bilet na komunikację miejską przekazany przez pracodawcę współmałżonkowi lub dziecku pracownika stanowi przychód samego pracownika ze stosunku pracy. Obowiązek pobrania zaliczki na PIT spoczywa w całości na pracodawcy jako płatniku. Interpretacja porządkuje praktykę wielu firm, które dotąd traktowały tego rodzaju benefity niejednorodnie.
ZUS zabiera pieniądze zadłużonym emerytom. Te przygnębiające zmiany zaczęły się w marcu
06 mar 2026

Rosnące opłaty za czynsz, coraz wyższe rachunki za gaz i prąd, coraz droższe leki i lawinowy wzrost cen żywności… dla wielu seniorów to ciężar nie do udźwignięcia. Jedni ciągle zaciskają pasa, inni zaciągają pożyczki. Z danych Krajowy Rejestr Długów wynika, że osoby w wieku emerytalnym są już winne wierzycielom około 5 mld zł. W statystykach widać ponad ćwierć miliona seniorów, którzy mają zaległości. A kiedy sprawa trafia do komornika, pojawia się pytanie. Ile z emerytury można zabrać, a ile musi zostać na życie

REKLAMA

Piec gazowy zamiast kopciucha znów z premią z programu Czyste Powietrze? Rząd może przywrócić dofinansowanie do zakupu i instalacji kotłów gazowych, jest zgoda Unii Europejskiej
06 mar 2026

Zakazu ogrzewania gazem nie ma i długo nie będzie. Czy jednak wróci dofinansowanie do pieców gazowych w programie Czyste Powietrze? Unia Europejska już nie jest temu przeciwna, jednak decyzja w tej sprawie należy do polskiego rządu.
Jaka pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób z niepełnosprawnościami?
05 mar 2026

W ramach działań służących aktywizacji zawodowej, powiatowe urzędy pracy spełniają szczególnie ważne zadania w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Szczególne podejście do tej grupy obywateli wynika z potrzeby urealnienia szans na równy dostęp do rynku pracy, a także z obowiązku wspierania rozwoju kompetencji i właściwego dopasowania pracy do potencjału oraz ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia.
Stan techniczny budynku, a stawka podatku od nieruchomości. NSA wskazał, co ma znaczenie
05 mar 2026

Spory dotyczące podatku od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą się nie kończą. Choć Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny i Minister Finansów wskazywali już, jakimi kryteriami należy się kierować dokonując ich opodatkowania, wciąż zapadają nowe wyroki w tego rodzaju sprawach.
Prezes Color Park złoży skargę pauliańską i zapowiada procesy przeciw potencjalnym nabywcom galerii w Nowym Targu
05 mar 2026

Prezes Color Park zapowiada złożenie skargi pauliańskiej przeciwko każdemu potencjalnemu nabywcy galerii oraz wytoczenie procesów cywilnych potencjalnym nabywcom nieruchomości. Sprawa upadłości spółki znalazła się w kręgu zainteresowania nowo powołanego Parlamentarnego Zespołu ds. ochrony praw osób poszkodowanych przez syndyków. Na 11 marca 2026 r. wyznaczono kolejną już licytację nieruchomości.

REKLAMA

Nawet 2759 zł z PFRON. Od marca wyższe dofinansowania [KRYTERIA]
05 mar 2026

Co kwartał zmieniają się kwoty maksymalnych dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych. To, jaką dopłatę można otrzymać, zależy od stopnia niepełnosprawności i sytuacji dochodowej. Oto szczegóły!
AI kusi mikroprzedsiębiorców, lecz wielu nie wie, jak zacząć
05 mar 2026

„AI w mikroprzedsiębiorstwach 2025. Potrzeby, praktyka, bariery” to pierwszy w Polsce raport o wdrażaniu sztucznej inteligencji w mikrofirmach. Pokazuje, że choć 3 na 4 przedsiębiorców dostrzega rolę AI, tylko 3,2% ma wysoką wiedzę w tym obszarze. Największą barierą pozostaje luka kompetencyjna – jak przełożyć możliwości technologii na działania biznesowe.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA