Pieniądze już płyną. Skarbówka wypłaca zwroty podatku szybciej, niż myślisz
Pierwsze przelewy już trafiają do podatników. Tegoroczny zwrot podatku za 2025 rok realizowany jest sprawniej niż w poprzednich latach, a wiele osób otrzymuje pieniądze znacznie szybciej niż przewiduje ustawowy termin. Kluczowe znaczenie ma sposób złożenia deklaracji oraz data jej wysłania.
- Zwrot podatku – najważniejsze daty
- Dlaczego zwrot podatku trafia szybciej?
- Jak sprawdzić i przyspieszyć zwrot podatku?
- Kiedy pieniądze pojawią się na koncie?
- Pytania i odpowiedzi dotyczące zwrotu podatku. MF wyjaśnia
- Zwrot podatku na rachunek lub przekazem pocztowym
- Podstawa prawna:
Od 15 lutego w e-Urzędzie Skarbowym dostępna jest usługa Twój e-PIT, w której przygotowano wstępnie wypełnione zeznania roczne. To właśnie elektroniczne rozliczenie znacząco przyspiesza zwrot podatku.
Zwrot podatku – najważniejsze daty
W kampanii rocznych rozliczeń PIT obowiązują dwie główne daty:
- 15 lutego – udostępnienie rozliczeń w systemie Twój e-PIT,
- 30 kwietnia – ostateczny termin złożenia zeznania za 2025 rok.
Jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań, deklaracje PIT-37 oraz PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia. W takiej sytuacji uznaje się je za złożone właśnie tego dnia, a termin na zwrot podatku liczony jest od 1 maja.
Warto pamiętać, że formularze PIT-28, PIT-36 i PIT-36L wymagają samodzielnego uzupełnienia i zatwierdzenia. Bez tego nie dojdzie ani do skutecznego złożenia deklaracji, ani do wypłaty nadpłaty.
Dlaczego zwrot podatku trafia szybciej?
Rozliczenia udostępnione w systemie zawierają dane przekazane przez płatników, w tym informacje z PIT-11 oraz dane o przysługujących zwolnieniach. Dzięki temu większość podatników nie musi ręcznie wpisywać dochodów ani zaliczek – system robi to automatycznie.
Elektroniczna weryfikacja dokumentów skraca czas obsługi, a przelewy realizowane są często znacznie szybciej niż ustawowe maksimum.
Jeśli zeznanie zostało złożone elektronicznie, urząd ma do 45 dni na dokonanie zwrotu. W praktyce jednak wiele osób otrzymuje zwrot podatku już po kilkunastu lub kilkudziesięciu dniach.
W przypadku deklaracji papierowych czas oczekiwania jest dłuższy – urząd ma nawet do trzech miesięcy na przekazanie środków.
Jak sprawdzić i przyspieszyć zwrot podatku?
Z usługi Twój e-PIT można korzystać przez całą dobę – na komputerze, telefonie lub w aplikacji mobilnej e-Urzędu Skarbowego. Logowanie odbywa się przez login.gov.pl (Profil Zaufany, e-Dowód, bankowość elektroniczną, mObywatel) albo przy użyciu danych podatkowych. W aplikacji mobilnej dostęp możliwy jest po uwierzytelnieniu PIN-em lub biometrią.
Aby przyspieszyć zwrot podatku, warto:
- zaakceptować lub wysłać deklarację elektronicznie jak najwcześniej,
- sprawdzić poprawność numeru rachunku bankowego,
- upewnić się, że uwzględniono wszystkie przysługujące ulgi i odliczenia.
Im wcześniej deklaracja zostanie skutecznie złożona online, tym szybciej rozpocznie się bieg 45-dniowego terminu na zwrot podatku.
Kiedy pieniądze pojawią się na koncie?
Osoby, które zaakceptowały swoje zeznanie już w lutym lub marcu, mogą otrzymać zwrot podatku jeszcze przed upływem ustawowych 45 dni. Ci, których PIT-37 lub PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowany 30 kwietnia, powinni spodziewać się przelewu w ciągu 45 dni od początku maja.
W praktyce oznacza to jedno: pieniądze już płyną na konta, a elektroniczne rozliczenie pozostaje najszybszym sposobem, by odzyskać nadpłatę. W tym roku zwrot podatku może zaskoczyć tempem – zwłaszcza tych, którzy nie odkładają rozliczenia na ostatnią chwilę.
Pytania i odpowiedzi dotyczące zwrotu podatku. MF wyjaśnia
Od jakiego momentu jest liczony termin 45 dni do zwrotu nadpłaty gdy moje zeznanie podatkowe zostanie automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT?
W tej sytuacji termin do zwrotu nadpłaty będzie liczony od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin składania zeznań. Termin składania zeznań za 2025 rok przypada 30 kwietnia 2026 roku, a więc termin zwrotu nadpłaty liczony będzie od dnia następującego po nim, tj. od 1 maja 2026 roku.
Czy mogę wybrać numer rachunku bankowego mojej żony jako numer rachunku bankowego właściwego do zwrotu nadpłaty, jeżeli korzystam z usługi Twój e-PIT i rozliczam się indywidualnie na PIT-37?
Nie. W przypadku rozliczenia indywidualnego podajesz wyłącznie rachunek, którego jesteś posiadaczem (współposiadaczem). Wskazanie rachunku, którego posiadaczem (współposiadaczem) nie jesteś, a jest nim Twoja żona, jest możliwe jedynie w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków.
Skorygowałem zeznanie, ponieważ w pierwotnym zeznaniu nie odliczyłem ulgi prorodzinnej. Czy będę dłużej czekał na zwrot nadpłaty podatku? Korektę wysłałem elektronicznie.
Nadpłatę podatku zwrócimy Ci w ciągu 45 dni od dnia złożenia korekty zeznania.
W pierwotnym zeznaniu PIT nie uwzględniłem ulgi na dzieci i przed 30 kwietnia skorygowałem deklarację. Z korekty wynikała nadpłata. Czy muszę złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, żeby uzyskać jej zwrot?
Nie. Jeżeli korektę zeznania złożyłeś w terminie przewidzianym do jego złożenia, tj. do 30 kwietnia, to nadpłatę podatku, która wynika z tej korekty, zwrócimy Ci bez wniosku.
Zwrot podatku na rachunek lub przekazem pocztowym
Jeżeli z Twojego zeznania podatkowego wynika nadpłata, to urząd skarbowy może dokonać jej zwrotu:
1) Na Twój rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
Warunkiem zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej jest wcześniejsze zgłoszenie jego numeru do organu podatkowego. Jeżeli:
- Twój numer osobistego rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wskazany w latach wcześniejszych pozostaje nadal aktualny - nie musisz wskazywać go w składanym zeznaniu.
- Nie zgłosiłeś(-aś) numeru rachunku osobistego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo wskazany numer jest nieaktualny - możesz go wskazać w składanym zeznaniu albo złożyć zgłoszenie aktualizacyjne, podając aktualne dane dotyczące Twojego konta bankowego lub konta w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
2) przekazem pocztowym.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
