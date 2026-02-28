REKLAMA

Atak USA i Izraela na Iran. Tusk: Polacy bezpieczni, rząd gotowy na różne scenariusze

Atak USA i Izraela na Iran. Tusk: Polacy bezpieczni, rząd gotowy na różne scenariusze

28 lutego 2026, 11:50
Adam Kuchta
Tusk po ataku Izraela i USA na Iran: Polacy bezpieczni, rząd gotowy na różne scenariusze
Albert Zawada
PAP

Premier Donald Tusk poinformował o meldunkach z MON i MSZ po uderzeniach Izraela i USA na Iran. Zapewnił, że Polacy – w tym personel ambasady w Teheranie – są bezpieczni. W regionie rośnie napięcie, a Iran zapowiada odwet.

Premier: Polacy są bezpieczni

Premier Donald Tusk poinformował w sobotę rano, że odebrał meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran.

„Odebrałem meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze” - przekazał szef rządu w sobotę rano na platformie X. Premier podkreślił, że jedność Polaków w kwestii bezpieczeństwa jest dziś szczególnie ważna.

„Prewencyjny atak” i stan wyjątkowy w Izraelu

W sobotę rano Izrael, jak poinformował minister obrony Izraela Israel Kac, przypuścił „prewencyjny atak” na Iran. Dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadził „stan wyjątkowy w całym kraju”.

Natomiast The New York Times i Associated Press poinformowały, że Stany Zjednoczone prowadzą własne uderzenia na Iran.

Trump: „Duża operacja bojowa”

Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że armia amerykańska rozpoczęła „dużą operację bojową”, i zapowiedział, że Iran nie zdobędzie broni atomowej. Wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju.

MON: Analiza informacji i podwyższone środki bezpieczeństwa

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w sobotę rano, że po porannym ataku Izraela i USA na Iran na bieżąco analizowane są informacje od szefów wojskowych placówek dyplomatycznych, szczególnie z Izraela i USA. Dodał, żołnierze w PKW Irak i PKW Liban obserwują wraz z sojusznikami sytuację.

„Po porannym ataku Izraela i USA na Iran na bieżąco otrzymujemy i analizujemy informacje od szefów wojskowych placówek dyplomatycznych, szczególnie z Izraela i USA. Działają także odpowiednie służby mające najnowsze informacje i analizujące dalsze scenariusze zdarzeń” - napisał wicepremier, szef MON w sobotę rano na platformie X.

„Nasi żołnierze w PKW Irak i PKW Liban obserwują wraz z sojusznikami sytuację i działają wg podwyższonych zasad bezpieczeństwa” - podkreślił minister obrony. Na Bliskim Wschodzie stacjonują polskie kontyngenty wojskowe, które realizują zadania w ramach misji międzynarodowych.

PKW Irak i PKW Liban – gdzie służą polscy żołnierze?

Na Bliskim Wschodzie stacjonuje Polski Kontyngent Wojskowy w Libanie oraz PKW Irak.

Pierwszy z nich to żołnierze działający w ramach misji ONZ UNIFIL; według postanowienia prezydenta RP jest ich obecnie do 250.

Z kolei w Iraku stacjonuje do 350 żołnierzy Wojska Polskiego; działają oni w ramach Sił Globalnej Koalicji przeciwko Państwu Islamskiemu i zajmują się przede wszystkim szkoleniem Sił Bezpieczeństwa Iraku. Według postanowienia prezydenta żołnierze PKW Irak mogą działać także na terenie Jordanii, Kataru i Kuwejtu.

Ambasada reaguje. Wydział Konsularny zamknięty

Wydział Konsularny polskiej ambasady w Izraelu pozostaje zamknięty dla odwiedzających do odwołania - poinformowała w sobotę rano ambasada.

Decyzja ma związek z dynamicznie zmieniającą się sytuacją bezpieczeństwa w regionie.

MSZ: Apel o opuszczenie Iranu i Libanu

Rzecznik MSZ odnosząc się do tej sytuacji przypomniał, że resort od dłuższego czasu wydaje ostrzeżenia dotyczące sytuacji bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu.

  • „Apelujemy do obywateli RP przebywających w Iranie o jego opuszczenie. Rekomendujemy również wyjazd z Libanu oraz unikanie wszelkich podróży do całego regionu, w tym do Izraela. W przypadku dalszego pogorszenia sytuacji należy liczyć się z możliwymi zakłóceniami w ruchu lotniczym i ograniczoną dostępnością połączeń” - zaznaczył Wewiór.

Podkreślił, że resort monitoruje sytuację bezpieczeństwa na bieżąco.

  • „Na tę chwilę nie posiadamy informacji, aby w porannych atakach ucierpieli obywatele Polski. Sytuacja w regionie pozostaje niestabilna. Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze” - dodał rzecznik MSZ.

Prezydent Nawrocki: Stała łączność z NATO

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że jest na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie. Dodał, że pozostaje w stałej łączności z sojusznikami z NATO i instytucjami państwa.

„Jestem na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie. Dzięki utrzymywanym kanałom sojuszniczym i koalicyjnym, mieliśmy świadomość podjęcia działań militarnych przez Izrael i USA. Obecnie priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polakom w rejonie Bliskiego Wschodu, w tym dyplomatom i żołnierzom naszych kontyngentów wojskowych. Pozostaję w stałej łączności z sojusznikami z NATO i instytucjami państwa” - napisał prezydent Karol Nawrocki w sobotę rano na platformie X.

Ostrzeżenia MSZ i apel „Polak za granicą”

W piątek wieczorem polskie MSZ przypominało, że sytuacja bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie jest niestabilna, a ryzyko eskalacji jest wysokie. Resort zaapelował wówczas o natychmiastowe opuszczenie Iranu oraz Libanu, a także odradzał wszelkie podróże do Izraela. MSZ wydało wtedy ostrzeżenie i apel w kilku wpisach na platformie X, na profilu „Polak za granicą”, na którym publikowane są informacje i ostrzeżenia resortu dla podróżujących.

„Przypominamy! Sytuacja bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie jest niestabilna. Ryzyko eskalacji jest wysokie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego może zostać zamknięta. Powrót drogą lotniczą może być niemożliwy lub znacząco utrudniony. Jeżeli przebywasz na Bliskim Wschodzie zabezpiecz środki finansowe, zawsze miej przy sobie paszport, naładowany telefon i podstawowe leki” - zaapelowano wtedy na profilu „Polak za granicą”.

W kolejnych wpisach zaapelowano o natychmiastowe opuszczenie Iranu i Libanu. Kontakt z konsulem w Teheranie to numer telefonu +98 902 910 4940 lub e-mail: teheran.wk.dyzurny@msz.gov.pl; kontakt do konsula w Bejrucie to numer telefonu: +961 71 00 2915 i e-mail: bejrut.konsul@msz.gov.pl. MSZ odradzało też wszelkie podróże do Izraela. Podało też nr telefonu do konsula w Tel-Awiwie: +972 547 444 106 i e-mail: telaviv.wk.dyzurny@msz.gov.pl.

Resort apelował też, aby rejestrować się w systemie Odyseusz. W ubiegły piątek rzecznik MSZ informował, że w tym systemie zarejestrowanych jest pięć osób i w większości przypadków jest to pobyt długoterminowy.

Iran zapowiada „miażdżący” odwet

Iran szykuje się do odwetu za sobotni atak Izraela; będzie on „miażdżący” - powiedział agencji Reuters przedstawiciel władz irańskich pod warunkiem zachowania anonimowości.

Irańska agencja Mehr News Agency podała, że prezydent kraju Masud Pezeszkian przebywa w bezpiecznym miejscu.

Napięcie w regionie Bliskiego Wschodu gwałtownie rośnie, a społeczność międzynarodowa uważnie śledzi rozwój wydarzeń.

Źródło: INFOR
REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA