Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Oni nie zapłacą podatku. Komunikat KAS jest jasny – nie muszą składać PIT-ów

Oni nie zapłacą podatku. Komunikat KAS jest jasny – nie muszą składać PIT-ów

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 marca 2026, 11:12
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Oni nie zapłacą podatku. Komunikat KAS jest jasny – nie muszą składać PIT-ów
Oni nie zapłacą podatku. Komunikat KAS jest jasny – nie muszą składać PIT-ów
ShutterStock

Nie każdy podatnik PIT musi złożyć roczne rozliczenie podatkowe. W opublikowanym komunikacie KAS przypomniał kto zgodnie z prawem może zrezygnować z wypełniania formularza zeznania podatkowego i nie musi martwić się gorącym okresem dla podatników PIT.

Trwa okres rocznych rozliczeń podatkowych

Trwa okres rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Wielu podatników już złożyło zeznania, a część z nich otrzymałam już na konta przelew ze zwrotem nadpłaconego podatku. Osoby, które spodziewają się, że do będą musiały dopłacić do odprowadzonych w trakcie roku zaliczek, nie spieszą się z dokonaniem rozliczenia i jak co rok zapewne złożą swój PIT najpóźniej jak to jest możliwe. Jest jednak i taka grupa podatników, którzy w ogóle nie muszą zawracać sobie głowy formalnościami związanymi z rozliczeniem z urzędem skarbowym. To specjalnie im Krajowa Informacja Skarbowa przypomniała w dniu 27 lutego 2026 r., jakimi zasadami powinni się kierować. Chodzi o osoby korzystające z jednej z najpopularniejszych ulg z grupy PIT-0, czyli tzw. ulgi dla młodych.

KAS opublikował komunikat skierowany do tych podatników

W opublikowanej na swojej stronie internetowej informacji KAS przypomniała młodym podatnikom, że jeśli nie ukończyli 26. roku życia i w ubiegłym roku, w kraju lub za granicą, uzyskali przychody:

  • z pracy na etacie (czyli ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej),
  • z umów zlecenia zawartych z przedsiębiorcą (np. spółką albo osobą prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą),
  • z praktyk absolwenckich (odbywanych zgodnie z ustawą o praktykach absolwenckich),
  • ze stażu uczniowskiego (odbywanego na podstawie ustawy - Prawo oświatowe),
  • z zasiłku macierzyńskiego,

to są one zwolnione od podatku maksymalnie do wysokości 85.528 zł w roku podatkowym. Od przychodów do tej kwoty nie trzeba płacić podatku dochodowego. Częściowo mogą też skorzystać osoby, które w 2025 r. ukończyły 26 lat. W takim przypadku zwolnione od podatku do wysokości 85.528 zł są ich przychody uzyskane ze wskazanych już źródeł do dnia 26. urodzin.

Oni nie muszą składać PIT-ów

Co istotne szczególnie w przypadku młodych osób dorabiających dorywczo np. w trakcie studiów, zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników, u których uzyskiwali dochody. Istotnym ułatwieniem jest również to, że młodzi podatnicy, którzy uzyskali tylko przychody, które w całości są objęte ulgą, nie mają obowiązku złożenia zeznania rocznego. Oznacza to, że w praktyce mogą oni zignorować gorący okres rocznych rozliczeń podatkowych. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy ma aż tak komfortową sytuację. Istnieje bowiem szereg przychodów, które nie są objęte ulgą dla młodych. Dotyczy to np. przychodów z działalności gospodarczej czy praw majątkowych. Jeśli więc podatnik osiąga z nich wpływy, będzie musiał wywiązać się z ciążących na nim obowiązków podatkowych i złożyć niezbędne zeznanie. Jakie inne okoliczności mogą jeszcze mieć taki skutek? Konieczność dokonania rozliczenia powstanie również wtedy, gdy podatnik chce ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku, skorzystać z „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłacił od przychodów objętych ulgą albo ma obowiązek doliczenia do dochodu lub podatku kwoty dokonanych odliczeń, do których utracił prawo. Co istotne, gdy złożenia zeznania podatkowego jest koniecznie, to trzeba w nim wykazać również przychody objęte ulgą dla młodych.

Podstawa prawna

art. 21 ust. 1 pkt 148, art. 41 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Źródło: INFOR
