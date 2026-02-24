Wynagrodzenie podlega szczególnej ochronie. Niestety nie jest ona taka, jak spodziewają się pracownicy. Dowiadują się o tym, gdy tracą pieniądze

Wynagrodzenie to nie każde pieniądze, które należą się od szefa. Dla pracownika nie zawsze ma to istotne znaczenie. O tym, jak jest to ważne często przekonuje się dopiero wtedy, gdy środki zamiast do niego, trafiają do komornika.

Wynagrodzenie podlega szczególnej ochronie

Wynagrodzenie jako źródło utrzymania pracownika oraz członków jego rodziny podlega szczególnej ochronie (art. 84–91 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Składa się na nią kilka elementów:

- zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia,

- wskazanie terminu, miejsca i czasu jego wypłaty,

- określenie formy wynagrodzenia za pracę,

- ograniczenie możliwości dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.



Zasadą jest to, że pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę (art. 84 k.p.). Dotyczy to zarówno całkowitego, jak i częściowego zrzeczenia się tego prawa. Jasno potwierdził to Sąd Najwyższy, który w wyroku z 3 lutego 2006 r. (sygn. akt II PK 161/05) wskazał, że (…) z art. 84 Kodeksu pracy wynika zakaz nie tylko całkowitego, lecz także częściowego zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia. Zakaz ten ma charakter bezwzględny i obejmuje zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia za pracę w drodze wszelkich oświadczeń woli pracownika, w tym również w drodze ugody sądowej.

REKLAMA

REKLAMA

Potrącenia z wynagrodzenia podlegają sztywnym regułom

Istotnym elementem szczególnej ochrony, jaką jest objęte wynagrodzenie jest również wprowadzenie zasady, zgodnie z którą pracodawcy bez zgody pracownika nie wolno potrącać z wynagrodzenia jakichkolwiek kwot z jakiegokolwiek tytułu, poza wyliczonymi wyczerpująco przez ustawodawcę w art. 87 Kodeksu pracy przypadkami. Jednak co wchodzi w skład wynagrodzenia, o którym mowa w tej regulacji? Brak na gruncie Kodeksu pracy definicji wynagrodzenia w praktyce często staje się problemem. Tak jest właśnie w przypadku dokonywania z niego zgodnych z prawem potrąceń.

Egzekucją środków z wynagrodzenia za pracę objęte są wszystkie składniki tego wynagrodzenia - stałe i zmienne, wypłacane co miesiąc oraz z inną częstotliwością. Tak rozumiane wynagrodzenie obejmuje np.: wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w nocy, wszelkie inne dodatki, np. stażowy, motywacyjny, funkcyjny.

Nie każde należne pieniądze to wynagrodzenie

W przeszłości istniały wątpliwości dotyczące tzw. innych świadczeń związanych z pracą w tym np.: ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, odpraw z tytułu zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników, odpraw emerytalno-rentowych, odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem prawa, diety z tytułu podróży służbowych. Początkowo Sąd Najwyższy rozpatrując sprawy dotyczące tej tematyki stał na stanowisku, że świadczenia te podlegają ochronie przewidzianej w przepisach Kodeksu pracy na takich samych zasadach, jak wynagrodzenie. Jednak w 2013 r. podjął uchwałę w składzie 7 sędziów, w której szczegółowo przeanalizował to zagadnienie i wskazał, że Jeśli ustawodawca chce rozszerzyć - dla określonych celów - pojęcie wynagrodzenia za pracę na inne świadczenia, to czyni to wprost, jak w przypadku art. 183c § 2 k.p., stanowiąc, iż wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikowi w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. Już samo brzmienie przepisu dowodzi, że na gruncie prawa pracy ustawodawca odróżnia wynagrodzenie za pracę od innych pieniężnych i niepieniężnych świadczeń przyznawanych pracownikom (uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2013 r., sygn. akt II PZP 4/12).

Nie ma wynagrodzenia, nie ma ochrony

Obecnie na tej podstawie przyjmuje się, że wynagrodzenie, o którym mowa w analizowanej regulacji nie obejmuje tzw. innych świadczeń związanych z pracą. Na tej podstawie pracownicy często błędnie przyjmują, że oznacza to, że środki te nie zostaną zajęte przez komornika. Tymczasem jest inaczej – świadczenia te nie podlegają ochronie przed potrąceniem przewidzianej dla wynagrodzenia za pracę, a więc między innymi nie stosuje się do nich granic potrąceń i kwot wolnych od potrąceń. Oznacza to, że mogą one podlegać egzekucji do ich pełnej wysokości jako tzw. inne wierzytelności.

REKLAMA