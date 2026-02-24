REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Zarobki » Zarobki i prawo » Wynagrodzenie podlega szczególnej ochronie. Niestety nie jest ona taka, jak spodziewają się pracownicy. Dowiadują się o tym, gdy tracą pieniądze

Wynagrodzenie podlega szczególnej ochronie. Niestety nie jest ona taka, jak spodziewają się pracownicy. Dowiadują się o tym, gdy tracą pieniądze

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 lutego 2026, 12:49
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Wynagrodzenie podlega szczególnej ochronie. Niestety nie jest ona taka, jak spodziewają się pracownicy. Dowiadują się o tym, gdy tracą pieniądze
Wynagrodzenie podlega szczególnej ochronie. Niestety nie jest ona taka, jak spodziewają się pracownicy. Dowiadują się o tym, gdy tracą pieniądze
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wynagrodzenie to nie każde pieniądze, które należą się od szefa. Dla pracownika nie zawsze ma to istotne znaczenie. O tym, jak jest to ważne często przekonuje się dopiero wtedy, gdy środki zamiast do niego, trafiają do komornika.

Wynagrodzenie podlega szczególnej ochronie

Wynagrodzenie jako źródło utrzymania pracownika oraz członków jego rodziny podlega szczególnej ochronie (art. 84–91 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Składa się na nią kilka elementów:
- zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia,
- wskazanie terminu, miejsca i czasu jego wypłaty,
- określenie formy wynagrodzenia za pracę,
- ograniczenie możliwości dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

Zasadą jest to, że pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę (art. 84 k.p.). Dotyczy to zarówno całkowitego, jak i częściowego zrzeczenia się tego prawa. Jasno potwierdził to Sąd Najwyższy, który w wyroku z 3 lutego 2006 r. (sygn. akt II PK 161/05) wskazał, że (…) z art. 84 Kodeksu pracy wynika zakaz nie tylko całkowitego, lecz także częściowego zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia. Zakaz ten ma charakter bezwzględny i obejmuje zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia za pracę w drodze wszelkich oświadczeń woli pracownika, w tym również w drodze ugody sądowej.

REKLAMA

REKLAMA

Potrącenia z wynagrodzenia podlegają sztywnym regułom

Istotnym elementem szczególnej ochrony, jaką jest objęte wynagrodzenie jest również wprowadzenie zasady, zgodnie z którą pracodawcy bez zgody pracownika nie wolno potrącać z wynagrodzenia jakichkolwiek kwot z jakiegokolwiek tytułu, poza wyliczonymi wyczerpująco przez ustawodawcę w art. 87 Kodeksu pracy przypadkami. Jednak co wchodzi w skład wynagrodzenia, o którym mowa w tej regulacji? Brak na gruncie Kodeksu pracy definicji wynagrodzenia w praktyce często staje się problemem. Tak jest właśnie w przypadku dokonywania z niego zgodnych z prawem potrąceń.
Egzekucją środków z wynagrodzenia za pracę objęte są wszystkie składniki tego wynagrodzenia - stałe i zmienne, wypłacane co miesiąc oraz z inną częstotliwością. Tak rozumiane wynagrodzenie obejmuje np.: wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w nocy, wszelkie inne dodatki, np. stażowy, motywacyjny, funkcyjny.

Nie każde należne pieniądze to wynagrodzenie

W przeszłości istniały wątpliwości dotyczące tzw. innych świadczeń związanych z pracą w tym np.: ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, odpraw z tytułu zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników, odpraw emerytalno-rentowych, odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem prawa, diety z tytułu podróży służbowych. Początkowo Sąd Najwyższy rozpatrując sprawy dotyczące tej tematyki stał na stanowisku, że świadczenia te podlegają ochronie przewidzianej w przepisach Kodeksu pracy na takich samych zasadach, jak wynagrodzenie. Jednak w 2013 r. podjął uchwałę w składzie 7 sędziów, w której szczegółowo przeanalizował to zagadnienie i wskazał, że Jeśli ustawodawca chce rozszerzyć - dla określonych celów - pojęcie wynagrodzenia za pracę na inne świadczenia, to czyni to wprost, jak w przypadku art. 183c § 2 k.p., stanowiąc, iż wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikowi w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. Już samo brzmienie przepisu dowodzi, że na gruncie prawa pracy ustawodawca odróżnia wynagrodzenie za pracę od innych pieniężnych i niepieniężnych świadczeń przyznawanych pracownikom (uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2013 r., sygn. akt II PZP 4/12).

Nie ma wynagrodzenia, nie ma ochrony

Obecnie na tej podstawie przyjmuje się, że wynagrodzenie, o którym mowa w analizowanej regulacji nie obejmuje tzw. innych świadczeń związanych z pracą. Na tej podstawie pracownicy często błędnie przyjmują, że oznacza to, że środki te nie zostaną zajęte przez komornika. Tymczasem jest inaczej – świadczenia te nie podlegają ochronie przed potrąceniem przewidzianej dla wynagrodzenia za pracę, a więc między innymi nie stosuje się do nich granic potrąceń i kwot wolnych od potrąceń. Oznacza to, że mogą one podlegać egzekucji do ich pełnej wysokości jako tzw. inne wierzytelności.

REKLAMA

Podstawa prawna

art. 87, art. 871 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Work life blending – co oznacza dla pracodawców i pracowników? Czy obowiązujące przepisy pozwalają na jego stosowanie?
24 lut 2026

Czy work life blending ma szansę porwać pracodawców i pracowników równie mocno, jak swego czasu work life balance? Choć obowiązujące przepisy dają stronom stosunku pracy wiele możliwości na dostosowanie łączącej ich relacji do swoich potrzeb, to jednak wymagają też stosowania jasno określonych zasad.
Człowiek jest ważniejszy od kamery, a uzasadniony interes z RODO nie zawsze wystarczy, nawet gdy istnieje
24 lut 2026

Naczelny Sąd Administracyjny poinformował komunikatem z 19 lutego 2026 r., że wydał przełomowe orzeczenie dotyczące monitoringu wizyjnego. Sąd jasno stwierdził: Twoja wolność i prywatność są ważniejsze niż „uzasadnione interesy" tego, kto Cię nagrywa. Co to oznacza, gdy znajdziesz się w zasięgu czyjejś kamery?
934,1 tys. bezrobotnych w Polsce. GUS publikuje najnowsze dane o bezrobociu
24 lut 2026

Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,0 proc., wobec 5,7 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.
Dopłaty do samochodów. W PFRON niszcząca niepełnosprawnych kolejność wniosków. Dla umiarkowanego tylko wyposażenie
24 lut 2026

2 marca 2026 r. o godzinie 10.00 rozpocznie się siódma tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. Program dofinansowań do zakupu samochodów dla osób niepełnosprawnych trwa już kilka lat. Chodzi o samochody warte nawet 300 000 zł. Jest krytykowany za to, że o przyznaniu dofinansowania niestety w praktyce decyduje kolejność składania wniosków. Więc 2 marca odbędzie się wyścig "Kto, pierwszy". Program jest także krytykowany za ograniczenie możliwości dofinansowania tylko dla osób niepełnosprawnych ze stopniem niepełnosprawności tak znacznym, że niepełnosprawny nie może sam przenieść swojego ciała z wózka inwalidzkiego. Niepełnosprawni ze stopniem umiarkowanym (w bardzo mogą uzyskać dopłaty do wyposażenia samochodu.

REKLAMA

Czy z powodu zdrady mogę odwołać darowiznę? Przykłady z sądów
23 lut 2026

Czy zdrada może być przyczyną odwołania darowizny? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedz. O tym zdrada stanowi rażącą niewdzięczność obdarowanego małżonka, decydują konkretne okoliczności. Co mówią o tym przepisy? Jak orzekają sądy? Rozwiewamy wątpliwości.
Odbierasz telefon: gdy padną takie nazwy i słowa, lepiej natychmiast skończ rozmowę
23 lut 2026

Odbierasz telefon: gdy padną takie nazwy i słowa, lepiej natychmiast skończ rozmowę. O co chodzi? Wyświetla się numer infolinii banku, a głos po drugiej stronie brzmi profesjonalnie. „Mamy problem z Pana/Pani kontem – natychmiastowa reakcja jest konieczna!”. Brzmi znajomo? To może być początek najgroźniejszego oszustwa, jakie czyha na Twoje oszczędności. Oszuści doskonale znają sztuczki psychologiczne, by wywołać panikę i zmusić do pochopnych decyzji. Jak ich rozpoznać? Kiedy natychmiast się rozłączyć? I dlaczego seniorzy są ich głównym celem? Odpowiedzi mogą uratować Twoje pieniądze – i spokój. Przeczytaj poniższy tekst - bo wiedza może uchronić Cię przed oszustwem.
Prezydent zawetował ustawę o KRS i złożył własny projekt. Ostre komentarze Macieja Berka i Adama Szłapki
23 lut 2026

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i przedstawił własny projekt dotyczący sądownictwa. Decyzja wywołała natychmiastową reakcję rządu. Maciej Berek zapowiedział dalsze działania, a rzecznik rządu Adam Szłapka ostro skrytykował propozycję głowy państwa.
Od 23 lutego 2026 r. 500 tys. losowo wybranych firm ma dostęp do nowego systemu ZUS. Nowe konto płatnika i inne zmiany w eZUS
23 lut 2026

Od 23 lutego 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nowy portal eZUS pierwszym 500 tys. klientów. Zmiany dotyczą części przeznaczonej dla płatników składek, a konta do testów wybrano losowo. Kolejne firmy dołączą do grona użytkowników w najbliższych dniach. Wdrożenie podzielone na etapy pozwoli na precyzyjną obserwację działania systemu po modyfikacji.

REKLAMA

Pracownicze programy oszczędnościowe (PPO) mają inne zalety niż PPK, PPE, IKE, IKZE czy OIPE. Pracodawcy coraz częściej je wdrażają
23 lut 2026

Czym są pracownicze programy oszczędnościowe (PPO)? Czym ta forma oszczędzania różni się od Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE), Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), czy Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego (OIPE).
TSUE: Każdy twórca internetowy może być operatorem. Grozi nawet 5 lat więzienia za udostępnienie zakazanych treści
23 lut 2026

Lutowa opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-67/25 wyznacza nową granicę odpowiedzialności prawnej w przestrzeni cyfrowej. Każdy twórca internetowy — niezależnie od skali działalności, modelu finansowania czy komercyjnego charakteru publikacji — może potencjalnie zostać uznany za „operatora” w rozumieniu rozporządzenia 833/2014 i ponieść odpowiedzialność karną za udostępnianie treści objętych unijnym zakazem nadawania. Znajomość prawa sankcyjnego przestaje być domeną prawników i compliance officerów — staje się elementem niezbędnej staranności każdego, kto działa w internecie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA