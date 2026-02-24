Dłużnik nie uniknie egzekucji zmieniając pracę. W świadectwie pracy trzeba zamieścić informacje zapewniające ciągłość egzekucji

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego dłużnika

Prowadzenie egzekucji z wynagrodzenia za pracę wiąże się dla pracodawcy z koniecznością dopełnienia szeregu obowiązków formalnych. Obciążają go one od momentu doręczenia mu przez organ egzekucyjny pisma o zajęciu aż do pełnego zaspokojenia dłużnika i zakończenia egzekucji. Dotarcie do tego ostatniego etapu nie zawsze się udaje i często zdarza się, że pomimo trwania egzekucji stosunek pracy zostaje zakończony.

Podstawowy obowiązek pracodawcy związany z zajęciem wynagrodzenia za pracę to oczywiście dokonywanie z przysługujących pracownikowi należności odpowiednich potrąceń. Jednak zanim do tego dojdzie, musi on wywiązać się również z innych obowiązków, w tym:

1) przedstawić za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;

2) podać, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi

3) w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożyć oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podać, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Świadectwo pracy a ciągłość egzekucji

W czasie prowadzenia egzekucji pracodawca ma też obowiązek niezwłocznie zawiadamiać organ oraz wierzyciela o każdej zmianie okoliczności, o których wcześniej ich poinformował. Natomiast w sytuacji, gdy dochodzi do rozwiązania stosunku pracy z dłużnikiem, pracodawcę obciążają dodatkowe obowiązki – musi on zamieścić w świadectwie pracy wzmiankę o zajęciu należności, a także zawiadomić komornika i wierzyciela o rozwiązaniu stosunku pracy, nowym pracodawcy i przesłanej mu dokumentacji. Te dwie ostatnie informacje nie zawsze będą mogły być w takim zawiadomieniu zawarte. Przepisy co prawda wskazują, że należy przesłać nowemu pracodawcy zawiadomienie komornika i dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia (o ile nowy pracodawca dłużnika jest mu znany), jednak jednocześnie nie zobowiązują one pracodawcy do podejmowania aktywnych działań zmierzających do ustalenia, gdzie dłużnik podejmie pracę. Jeśli jednak pracodawca taką informacje posiada, bo np. otrzymał ją od pracownika albo przyszły pracodawca kontaktował się z nim, aby zweryfikować referencje, to w takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany zrobić użytek z posiadanej wiedzy i swoimi działaniami zapewnić ciągłość egzekucji.

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.