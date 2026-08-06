REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Przeszła pilną rehabilitację po operacji. Fiskus odmówił ulgi przez jeden szczegół

Przeszła pilną rehabilitację po operacji. Fiskus odmówił ulgi przez jeden szczegół

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 sierpnia 2026, 07:23
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Prawo do ulgi rehabilitacyjnej. Jedna formalność decyduje o tysiącach złotych
Przeszła pilną rehabilitację po operacji. Fiskus odmówił ulgi przez jeden szczegół
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Podatniczka miała zabiegi, dokumentację medyczną i sama zapłaciła za rehabilitację. Skarbówka nie zakwestionowała jednak potrzeby leczenia. Problemem okazał się dokument, którego zabrakło przy rozliczeniu ulgi rehabilitacyjnej.

rozwiń >

Rehabilitacja była niezbędna – fiskus to potwierdził, ale ulgi podatkowej odmówił

Interpretacja indywidualna z 30 stycznia 2026 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.666.2025.4.MM, wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dotyczy sytuacji podatniczki, która po operacji przeszła szereg zabiegów rehabilitacyjnych i poniosła wszystkie wydatki osobiście. Pomimo posiadania licznych dokumentów fiskus uznał, że warunki ulgi nie zostały spełnione.

REKLAMA

REKLAMA

Podatniczka szczegółowo opisała stan faktyczny: „W styczniu 2025 r. została przeprowadzona u Pani operacja (...). Po tej operacji stan Pani zdrowia - (...) - były na tyle słabe i niezdolne do funkcjonowania, że konieczna i niezbędna była pilna rehabilitacja aby nie doprowadzić do powikłań i utraty zdolności do powrotu do pracy.” Dokumentacja medyczna obejmowała zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane 9 czerwca 2025 r. w placówce A Sp. z o.o.: „Ćwiczenia wykonywane były przy pomocy: piłki, taśm, materaca, ćwiczenia za pomocą siły własnego ciała, skłony, przysiady, wyprosty rąk, itp. Wszystko uzależnione było od intensywności i zakresu ruchów jakie mogła Pani w danej chwili wykonać bez odczuwania bólu.”

Pacjentka podkreślała związek rehabilitacji z istniejącą niepełnosprawnością ruchową: „Pomiędzy zabiegami rehabilitacyjnymi a rodzajem Pani niepełnosprawności istnieje bezpośredni, ścisły związek. Wszystkie zabiegi rehabilitacyjne związane są z układem narządu ruchu: (...).”

Dokumentacja medyczna to jednak za mało. Liczą się wymogi formalne

Podatniczka posiadała paragony fiskalne oraz karty wizyt pacjenta. W jej opinii dokumenty te jednoznacznie potwierdzały poniesione wydatki: „Wydatki na wszystkie zabiegi rehabilitacyjne poniosła Pani osobiście. Ma Pani to udokumentowane poprzez wyciągi z banku, paragony, karty wizyty pacjenta po zabiegu rehabilitacyjnym. Wszystkie te dokumenty są zgodne z podmiotem (czyli że to były Pani zabiegi) z datą, miejscem i godziną wykonanej usługi.”

REKLAMA

Podkreśliła również: „Posiadane dokumenty (paragon i karta wizyty pacjenta) potwierdzają poniesione wydatki, ponieważ wynika z nich czytelnie: kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.”

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mimo to skarbówka wskazała, że wymogi formalne nie zostały spełnione: „Podkreślić zatem należy, że paragon nieimienny nie zawiera Pani danych jako kupującego, zaś karta wizyty pacjenta potwierdza jedynie, jakie czynności lecznicze zostały u Pani wykonane. Zatem nie są to dokumenty wskazane w powołanym powyżej przepisie.”

Kiedy wydatek na rehabilitację można odliczyć od podatku dochodowego?

Interpretacja powołuje się na art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organ skarbowy przypomniał: „Na mocy z art. 26 ust. 7 pkt 4 tej ustawy: Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty - w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1-3.”

Podkreślono, że wyłącznie połączenie paragonu z dodatkowym dowodem zapłaty mogłoby umożliwić odliczenie: „Tylko w sytuacji, gdy oprócz ww. dokumentów posiada Pani inny dokument np. wyciąg, przelew bankowy, który jednoznacznie potwierdza, że kwota wykazana na paragonie faktycznie została przekazana na rzecz podmiotu sprzedającego usługę tytułem zapłaty przez Panią za sesję fizjoterapeutyczną wskazaną na tym paragonie, to poniesiony wydatek mogłaby Pani odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2025 r.”

Zobacz również:

Definicje zabiegu i rehabilitacji w świetle prawa i Encyklopedii PWN

Skarbówka cytuje również definicje słownikowe, aby wyjaśnić pojęcia stosowane w przepisach podatkowych: „Zgodnie ze „Słownikiem wyrazów obcych” i Encyklopedią PWN, zabieg to interwencja mająca na celu wywołanie określonego skutku, zwykle przeciwdziałająca czemuś (np. skutkom choroby), będąca środkiem zaradczym.”

„Rehabilitacja to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej, poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych lub przystosowanie do normalnego życia w społeczeństwie osób, które utraciły sprawność fizyczną lub psychiczną bądź mają wady wrodzone. Rehabilitacja lecznicza zaś to połączenie leczenia z postępowaniem usprawniającym, które obejmuje zabiegi fizykoterapeutyczne, wodolecznictwo, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, mechanoterapię i kinezyterapię.”

W tym kontekście przeprowadzone sesje fizjoterapeutyczne zostały uznane za zabiegi rehabilitacyjne, ale formalne dokumenty nadal nie spełniały wymogów ustawowych.

Orzeczenie o niepełnosprawności nie wystarczy

Dyrektor KIS szczegółowo przypomina również, jakie warunki musi spełnić osoba ubiegająca się o ulgę. Jednym z podstawowych wymogów jest posiadanie formalnego orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważnego dokumentu. Organ podatkowy wskazał wprost: „Warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (...).”

Jednocześnie zaznaczono, że odliczenie może obejmować wydatki poniesione przed datą wydania orzeczenia, jeśli w dokumencie wskazano wcześniejszą datę powstania niepełnosprawności. W analizowanej sprawie warunek ten został spełniony, ponieważ niepełnosprawność datowano na wiele lat wcześniej: „Jak wynika z opisu zdarzenia posiada Pani orzeczenie o stopniu niepełnosprawności od 4 października 2025 r. wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w A, a Pani niepełnosprawność istnieje od 4 października 2008 r. Mając na względzie przedstawione we wniosku okoliczności oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że na podstawie ww. orzeczenia o niepełnosprawności przysługuje Pani prawo dokonywania odliczeń wydatków, które zostały poniesione na Pani cele rehabilitacyjne.”

Jakie są warunki formalne odliczenia według skarbówki?

Fiskus przypomina, że odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki, które:

  • nie zostały sfinansowane z funduszy publicznych lub zakładowych,
  • nie zostały wcześniej odliczone lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodu,
  • są udokumentowane dokumentem zawierającym dane kupującego i sprzedającego, rodzaj usługi oraz kwotę.

Skarbówka podkreśla: „W konsekwencji na podstawie tych dokumentów nie jest możliwe odliczenie wydatków na sesję fizjoterapeutyczną w ramach ulgi rehabilitacyjnej.” Oznacza to, że dla organu decydujące znaczenie ma nie sama rehabilitacja, lecz formalne potwierdzenie płatności.

Z dokumentów wynika, że podatniczka poniosła znaczne wydatki związane zarówno z operacją, jak i późniejszą rehabilitacją. Leczenie odbywało się prywatnie, co było konsekwencją pilnej potrzeby medycznej: „W 2025 r. poniesione koszty na operację (...) oraz na liczne zabiegi rehabilitacyjne, które stawiają Panią „na nogi” spowodowały poważne obciążenie Pani budżetu domowego.” Pacjentka zaznaczyła również brak jakiegokolwiek dofinansowania: „Żadne wydatki, które Pani poniosła na zabiegi rehabilitacyjne nie zostały i nie zostaną sfinansowane (...) oraz nie zostaną zwrócone w jakiejkolwiek formie.”

Wnioski dla podatników: dokumenty ważniejsze niż leczenie

Sprawa ta pokazuje, że w przypadku ulgi rehabilitacyjnej sam fakt poniesienia wydatków i wykonania zabiegów nie gwarantuje odliczenia. Kluczowe znaczenie mają dokumenty, które muszą jednoznacznie wskazywać: kto, komu i za co zapłacił. Bez odpowiedniego potwierdzenia zapłaty, nawet najbardziej szczegółowa dokumentacja medyczna nie wystarcza, a skarbówka odmawia ulgi. Przypadek ten pokazuje, jak istotna jest dbałość o każdy szczegół przy dokumentowaniu wydatków rehabilitacyjnych, jeśli celem jest odliczenie w zeznaniu podatkowym.

Podstawa prawna

Interpretacja indywidualna z dnia 30 stycznia 2026 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.666.2025.4.MM

Zobacz również:
Powiązane
Ceny paliw na weekend 27-29 czerwca. Ile za litr benzyny lub oleju napędowego?
Ceny paliw na weekend 27-29 czerwca. Ile za litr benzyny lub oleju napędowego?
Dzieci chciały przekazać matce pieniądze po spadku. Jeden szczegół pozbawił ją zwolnienia z podatku
Dzieci chciały przekazać matce pieniądze po spadku. Jeden szczegół pozbawił ją zwolnienia z podatku
Rodzice z dwójką dzieci mogą stracić ulgę podatkową. Fiskus wskazał mało znany powód
Rodzice z dwójką dzieci mogą stracić ulgę podatkową. Fiskus wskazał mało znany powód
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Można odliczyć prawie 5000 złotych. Wystarczy mieć samochód. Niektórzy zapominają o tej uldze w rozliczeniach ze skarbówką
06 sie 2026

Podatnicy często koncentrują się na najpopularniejszych odliczeniach, takich jak ulga na dzieci czy internet. Tymczasem w przepisach funkcjonują również mniej znane preferencje, które mogą przynieść wymierne korzyści finansowe. Jedną z nich jest ulga rehabilitacyjna związana z korzystaniem z samochodu osobowego. Pozwala ona odliczyć od dochodu nawet 2280 zł rocznie, a w niektórych przypadkach łączna kwota odliczenia może sięgnąć 4560 zł. Choć nie oznacza to wypłaty takiej sumy przez urząd skarbowy, może znacząco obniżyć wysokość należnego podatku.
Fikcja doręczenia przez e-Urząd Skarbowy nie działa. Decyzja pozostaje niedoręczona
06 sie 2026

Pełnomocnik spółki nie odebrał decyzji podatkowej z e-Urzędu Skarbowego. Organ uznał, że po 14 dniach i tak nastąpiło doręczenie – na zasadzie fikcji prawnej. Spółka wniosła odwołanie z opóźnieniem, twierdząc, że decyzja powinna trafić przez ePUAP, a nie e-US. Sprawa trafiła aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który rozpoznał ją w składzie siedmiu sędziów. I orzekł coś, co może szokować: fikcja doręczenia przez e-Urząd Skarbowy jest nieskuteczna. Jeśli pełnomocnik nie pobrał pisma – ono po prostu nie zostało doręczone.
Darmowe przejazdy dla seniorów - od jakiego wieku mogą jeździć bezpłatnie komunikacją miejską, zasady i dokumenty
05 sie 2026

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla osób po 70. roku życia obowiązują bezterminowo w całej Polsce, a do podróżowania za 0 zł nie trzeba wyrabiać żadnych specjalnych kart. Wystarczy jeden dokument, aby całkowicie zwolnić się z opłat w autobusach, tramwajach czy metrze. Sprawdź, co dokładnie musisz pokazać podczas kontroli i dlaczego w pociągu te zasady wyglądają inaczej.
Niepodjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zwolnienie radnego to za mało. Rady wciąż popełniają ten błąd, a sądy muszą rozstrzygać sprawy
05 sie 2026

Rozwiązanie stosunku pracy z radnym wymaga przeprowadzenia specjalnej procedury, a zgodę na to musi wyrazić rada, której jest członkiem. Niestety rady od lat popełniają w tym zakresie ten sam błąd, a sprawy dotyczące tej problematyki są rozpatrywane przez kolejne sądy.

REKLAMA

Urlop we własnym apartamencie i dodatkowy zarobek? Polacy są zainteresowani
05 sie 2026

Czterech na dziesięciu Polaków uważa, że zakup mieszkania wakacyjnego w atrakcyjnej turystycznie lokalizacji może być dobrą inwestycją – wynika z raportu CBRE. Jednocześnie, mimo rosnącej w Europie popularności wymiany mieszkań na czas urlopu, w Polsce zainteresowanie takim rozwiązaniem deklaruje zaledwie 12 proc. badanych.
Najpopularniejsze kierunki studiów 2026 [Politechnika Krakowska]
05 sie 2026

Jakie są najpopularniejsze kierunki studiów na rok akademicki 2026/2027 na Politechnice Krakowskiej? Oto kierunki z największą liczbą kandydatów na jedno miejsce.
Sprawdzili przewoźników „na aplikację”. Niesprawne pojazdy, fałszywe prawa jazdy
05 sie 2026

Warszawska drogówka przeprowadziła w lipcu 213 kontroli osób związanych z odpłatnym przewozem pasażerów zamawianym przy pomocy aplikacji mobilnych (uber, free now, inne). Bilans to 112 mandatów, 13 wniosków do sądu, 59 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, 10 praw jazdy oraz 19 odholowanych samochodów. Analitycy mówią wprost: To pogrom, a wyniki kontroli budzą przerażenie związane z tym ile przepisów mogą łamać kierowcy, którzy tym razem uniknęli kontroli.

Z tych dwóch powodów Polacy nie kupują chińskich elektryków
05 sie 2026

Czy Polacy ufają chińskim samochodom? Dlaczego nie chcą kupować chińskich elektryków? Oto badanie ukazujące największe obawy.

REKLAMA

Znalazłeś pieniądze na ulicy? Nowe prawo zmienia wszystko. Zobacz, kiedy możesz je legalnie zatrzymać
05 sie 2026

Idziesz chodnikiem i nagle dostrzegasz leżący na ziemi banknot. Pierwszy odruch? Podnieść i schować do kieszeni. Jeszcze do niedawna taki krok mógł bezwzględnie skończyć się zarzutem przywłaszczenia – i to nawet w przypadku drobnych sum. Na szczęście znowelizowana ustawa o rzeczach znalezionych oraz Kodeks cywilny wprowadzają rewolucyjną zmianę. Rząd ustanowił precyzyjną granicę gotówki, poniżej której nie uruchamia się już machina urzędowa. Sprawdź, ile możesz legalnie zachować w portfelu i jak postąpić ze zgubą, aby zamiast kłopotów zyskać należną nagrodę.
Przerwy w pracy – dla każdego, ale i dla wybranych. Kto ma prawo do dodatkowych 15 minut?
05 sie 2026

Pracownik ma zagwarantowane prawo do przerwy w pracy. Jednak nie dla każdego ma ona taką samą długość i nie każdy pracownik ma prawo do każdej przerwy, którą w przepisach przewidziano. Dla kogo przewidziano 15 minut na gimnastykę?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA