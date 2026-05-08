REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Podatek katastralny bez katastru od 2027 roku. Stawki: 0,02% wartości 1. i 2. mieszkania, 0,5% - 1,5% wartości 3. i kolejnych mieszkań. Projekt ustawy złożyli w Sejmie posłowie Lewicy

Podatek katastralny bez katastru od 2027 roku. Stawki: 0,02% wartości 1. i 2. mieszkania, 0,5% - 1,5% wartości 3. i kolejnych mieszkań. Projekt ustawy złożyli w Sejmie posłowie Lewicy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 maja 2026, 13:50
Podatek katastralny bez katastru od 2027 roku: 0,02% wartości 1. i 2. mieszkania, 0,5% do 1,5% wartości 3. i kolejnych mieszkań. Projekt ustawy posłów Lewicy złożony w Sejmie
Podatek katastralny bez katastru od 2027 roku: 0,02% wartości 1. i 2. mieszkania, 0,5% do 1,5% wartości 3. i kolejnych mieszkań. Projekt ustawy posłów Lewicy złożony w Sejmie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

20 marca 2026 r. grupa posłów Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy wniosła do Sejmu RP projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Celem i przedmiotem tego projektu jest zmiana zasad opodatkowania nieruchomości mieszkalnych od 2027 roku. Obecnie podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości mieszkań jest liczba metrów kwadratowych. Projekt przewiduje, że podstawą opodatkowania nieruchomości mieszkalnych tym podatkiem będzie ich wartość. Jest to więc pomysł tożsamy z podatkiem katastralnym, tylko, że ograniczony do mieszkań. Tyle, że podatek katastralny wymaga wprowadzenia katastru, czyli urzędowego rejestru zawierający kompleksową informację o nieruchomościach, w tym także informacje o wartościach katastralnych tych nieruchomości. A takowego katastru nie ma obecnie w Polsce. Nie przeprowadzono jeszcze też powszechnej taksacji nieruchomości, która określi wartości katastralne nieruchomości. Jak więc wyobrażają sobie nowy podatek autorzy omawianego projektu?

rozwiń >

Nowa podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości: wartość mieszkania lub domu jednorodzinnego (projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

Jak już wspomniano, projekt przewiduje, że podstawą nieruchomości mieszkalnych będzie ich wartość. Zostaną też wyodrębnione dwa nowe przedmioty opodatkowania:
- domy jednorodzinne i
- lokale mieszkalne.

Podstawą ich opodatkowania będzie alternatywnie:

A) iloczyn m2 ich powierzchni użytkowej oraz średniej ceny transakcyjnej m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych albo domów jednorodzinnych na terenie gminy, w której znajduje się przedmiot opodatkowania (mieszkanie lub dom jednorodzinny), podanej na dzień 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy, na który ustalana jest wysokość podatku, w Portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami, o którym mowa w rozdziale 8a ustawy z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
albo
B) iloczyn m2 powierzchni użytkowej oraz wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych określanego przez wojewodę na podstawie art. 2 pkt 12 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Jak wskazują autorzy projektu, aktualnie wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych określany przez wojewodę jest jedynym parametrem, który może posłużyć jako podstawa ustalenia wartości budynków i lokali mieszkalnych. Natomiast od 2 czerwca 2027 r. zaczną obowiązywać przepisy o Portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami. Dlatego projekt przewiduje, że ustalanie podstawy wymiaru na podstawie danych z tego portalu będzie mogło następować dla podatków należnych od 2028 r.

REKLAMA

REKLAMA

Nowe stawki podatku od nieruchomości dla mieszkań i domów jednorodzinnych

Na podstawie omawianego projektu wymiar i stawka podatku w odniesieniu do konkretnego mieszkania lub domu jednorodzinnego zależeć będzie od tego ile takich nieruchomości będzie własnością danego podatnika.

W roku 2027 w przypadku, kiedy podatnik będzie posiadał jeden lub dwa przedmioty opodatkowania (domy jednorodzinne lub mieszkania) stawka podatku wyniesie 0,02% wartości tych nieruchomości.

Autorzy projektu wskazują przykładowo, że podatek od nieruchomości za mieszkanie o powierzchni 56 m2 w położone w gminie na terenie województwa mazowieckiego, z wyłączeniem m. st. Warszawy, w roku 2027, po zaokrągleniu, wyniósłby 78 zł., a mieszkania na terenie dla m. st. Warszawy – 123 zł ).

Natomiast (również w 2027 roku) od trzeciego i kolejnych domów jednorodzinnych i mieszkań tego samego podatnika będzie stosowana podwyższona stawka, która wyniesie 0,5% w pierwszym roku.
Autorzy projektu wskazują przykładowo, że podatek od nieruchomości za trzecie i kolejne mieszkanie o powierzchni 56 m2 w położone w gminie na terenie województwa mazowieckiego, z wyłączeniem m. st. Warszawy, w roku 2027, po zaokrągleniu, wyniósłby 1911 zł., a mieszkania na terenie dla m. st. Warszawy – 3075 zł).

Co więcej w każdym kolejnym roku (w odniesieniu do tych trzecich i kolejnych nieruchomości mieszkalnych) ta podwyższona stawka podatku ulega zwiększeniu o 0,1 punktu procentowego do maksymalnie 1,5% wartości.

Przy ustalaniu podwyższonej stawki podatku będą brane pod uwagę wszystkie budynki mieszkalne jednorodzinne i lokale mieszkalne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których właścicielem lub współwłaścicielem jest podatnik.

Taki podatek zdaniem autorów projektu ograniczy nabywanie mieszkań w celach innych niż zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych właścicieli.

Będą zwolnienia z wyższej stawki podatku

Zgodnie z nowym Art. 5a ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, niezależnie od liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych stanowiących przedmiot opodatkowania danego podatnika, niższej stawce podatku podlegają:

1) budynki mieszkalne jednorodzinne i lokale mieszkalne będące własnością państwowej osoby prawnej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego, społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub społecznej agencji najmu;
2) budynki mieszkalne jednorodzinne i lokale mieszkalne dzierżawione przez społeczną agencję najmu lub będące mieszkaniami treningowymi lub wspomaganymi;
3) budynki mieszkalne jednorodzinne i lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach, w których są obiekty budowlane uznane za budowle ochronne na podstawie przepisów ustawy z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej;
4) budynki mieszkalne jednorodzinne, w których wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)], obliczona według przepisów wydanych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków wynosi 70 lub mniej;

5) lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)], obliczona według przepisów wydanych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków wynosi 65 lub mniej.

Gminy będą miały prawo korygowania podstawy opodatkowania

Ponadto na podstawie nowego art. 5b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy będzie mogła uchwałą, zmniejszyć lub zwiększyć podstawę opodatkowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych na terenie gminy lub jej części, poprzez ustalenie współczynników korygujących w zakresie od 0,2 do 2 podstawy opodatkowania, w tym ze względu na:
1) rok budowy;
2) lokalizację;
3) powierzchnię działki;
4) powierzchnię budynku;
5) inne cechy wpływające na zmniejszenie lub zwiększenie wartości przedmiotu opodatkowania.

REKLAMA

Bez zmian odnośnie opodatkowania nieruchomości wykorzystywanych w biznesie

Zmianie nie ulegną natomiast zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości powierzchni mieszkalnych wykorzystywanych na działalność gospodarczą. Nadal będą objęte stawką za metr kwadratowy użytkowanej powierzchni mieszkalnej (na rok 2026 maksymalna stawka to 35,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pozostałe zmiany

Projekt zawiera również zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne wprowadzające dodatkowe uprawnienia dla gmin w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych dla prawidłowego wymiaru podatku od nieruchomości mieszkalnych. Dodatkowo omawiana nowelizacja zmienić ma ustawę z 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw, aby wprowadzić obowiązek podawania w Portalu DOM danych umożliwiających określić podstawę opodatkowania.

Kiedy nowe przepisy mają wejść w życie

Omawiany projekt zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2027 r. Przewidziano także przepisy przejściowe związane z koniecznością zgłaszania budynków i lokali mieszkalnych objętych podwyższoną stawką.

Oprócz nowelizacji ustawy także dwa rozporządzenia

Autorzy projektu wskazują, że wejście w życie omawianej nowelizacji wymaga wydania dwóch rozporządzeń:

1. Na podstawie art. 6 ust. 13 minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy, o których mowa w ust. 6 i ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Projekt rozporządzenia będzie powielał dotychczasowe przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. poz. 1104), z tym że w formularzach zostaną ustalone miejsca, w których wykazywane mają być budynki jednorodzinne mieszkalne i lokale mieszkalne oraz dane dotyczące stawki jakie mają być stosowane w odniesieniu do nich.

2. Na podstawie art. 24b ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień, o których mowa w ust. 1 pkt 3, oraz zakres i sposób udostępniania informacji, o których mowa w ust. 2a. Projekt rozporządzenia będzie powielał dotychczasowe przepisy rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 2469 oraz z 2023 r, poz. 2976), z tym że dodane zostaną przepisy o zakresie i sposobie udostępniania gminom informacji niezbędnych do ustalenia stawki wymiaru podatku od budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych umożliwiające organom podatkowym weryfikację informacji związanych z ustaleniem podatku od powierzchni mieszkalnych.

Docelowo podstawą opodatkowania będzie wartość katastralna

Autorzy projektu podkreślają, że Należy podkreślić, że proponowane rozwiązanie w zakresie ustalania wartości przedmiotu opodatkowania powierzchni mieszkalnych, opierające się na wskaźniku przeliczeniowym kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej, ma charakter przejściowy. Docelowo, po wdrożeniu powszechnej taksacji nieruchomości oraz mechanizmów pozwalających ustalać ich wartość według cen rynkowych, w tym z wykorzystaniem danych gromadzonych w Portalu DOM, podstawą opodatkowania powinna być wartość katastralna nieruchomości.

Eksperci mają wątpliwości

Jak wskazują eksperci Deloitte, pozostawienie bez zmian zasad opodatkowania nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczą rodzi pytania:
- kiedy działalność najmu (tak długo- jak i krótkoterminowego) będzie traktowana jako „zajęcie na działalność gospodarczą”,
- jak organy podatkowe (gminy) będą oceniać sytuacje mieszane (częściowo najem biznesowy, częściowo prywatny).
Te wątpliwości zdaniem mogą podważać zgodność z Konstytucją tych nowych przepisów, bo może dochodzić do przypadków nierównego traktowania podatników posiadających identyczny majątek w oparciu o trudne do obiektywnej oceny kryteria.

Źródło: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz niektórych innych ustaw – wniesiony do Sejmu 20 marca 2026 r. – sygn. RPW/9790/2026 (dotąd nie nadano projektowi numeru druku sejmowego; 14 kwietnia br. Marszałek Sejmu zwrócił się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia o prognozowane skutki finansowe tej nowelizacji)

Zobacz również:

  

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Tańsze zakupy dla seniorów, którzy skończyli 60 lat. Zniżki w piekarniach, cukierniach, sklepach spożywczych. Wystarczy okazać tę kartę
08 maja 2026

Wielu seniorów nie wie, że po ukończeniu 60. roku życia mogą korzystać ze specjalnych zniżek na codzienne zakupy. Dzięki odpowiedniej karcie można płacić mniej m.in. za pieczywo, słodycze, produkty spożywcze, nabiał czy wyroby garmażeryjne. To prosty sposób na realne oszczędności i odciążenie domowego budżetu podczas codziennych wizyt w sklepach i piekarniach.
Najniższa krajowa i stawka godzinowa 2026 i 2027 r.
08 maja 2026

Na umowie o pracę najniższa krajowa wynosi 4806 zł brutto. Na umowie zlecenie obowiązuje najniższa stawka godzinowa 31,40 zł brutto. Ile wychodzi netto dla zleceniobiorcy? Porównując, jak najniższa stawka zmieniała się na przestrzeni lat, można oszacować, ile wyniesie w 2027 r. Zależy to również od kilku czynników.
2026 r. ostatnim dobrym rokiem podatkowym dla IT? Od 2027 r. fiskus zaostrzy zasady
08 maja 2026

Dla wielu samozatrudnionych programistów, konsultantów IT i małych firm tworzących oprogramowanie rok 2026 może być ostatnim okresem, w którym dotychczasowe preferencje podatkowe są jeszcze dostępne na obecnych zasadach. Od 2027 r. projektowane przepisy mają zasadniczo ograniczyć IP Box, objąć dochody z tej preferencji daniną solidarnościową i utrudnić proste przenoszenie biznesu do innych form opodatkowania.
Coraz więcej seniorów nie rezygnuje z pracy. Dlaczego emeryci wybierają biuro zamiast kanapy?
08 maja 2026

Rosnąca liczba emerytów dorabiających do świadczeń obnaża słabości systemu - czytamy w „Rz". Dla jednych seniorów to sposób na dodatkowy dochód, dla innych - okazja do życia towarzyskiego i aktywności. Eksperci ostrzegają jednak, że dorabianie do emerytury nie zawsze rozwiązuje problem niskich świadczeń w dłuższej perspektywie.

REKLAMA

ZUS wypłaca 500 plus dla seniora, jeśli emerytura jest niższa niż 2 687,67 zł. Gdzie złożyć wniosek o dodatkowe pieniądze?
08 maja 2026

Nie każdy emeryt i rencista wie, że ZUS wypłaca dodatkowe świadczenie nawet do 500 zł miesięcznie. Chodzi o tzw. świadczenie uzupełniające, które wiele osób nadal nazywa po prostu „500 plus”. Do kogo i w jakiej sytuacji mogą trafić dodatkowe pieniądze? W przypadku seniorów znaczenie ma wysokość pobieranej emerytury lub renty. W 2026 roku obowiązują już nowe limity dochodowe.
WIBID w cieniu WIBOR-u. O pozornej niezależności dwóch wskaźników połączonych spreadem
08 maja 2026

Docelowy wskaźnik POLSTR, który ma zastąpić WIBOR i WIBID od końca 2027 r., bazuje na niezabezpieczonych depozytach overnight - i nie ma odpowiednika bid, bo jest zbudowany tak, by mierzyć jeden konkretny segment rynku na podstawie rzeczywistych danych. Wybór zastępnika pozbawionego mechanicznego sprzężenia bid-offer jest pośrednim przyznaniem, że dotychczasowy model miał skazę, której przez ponad trzy dekady nikt nie wyeliminował – pisze Krzysztof Szymański.
Podwyżki wynagrodzeń w 2026 roku. Kto dostanie więcej pieniędzy? Harmonogram wzrostu płac dla budżetówki, medyków i sektora prywatnego
08 maja 2026

Druga połowa 2026 roku przyniesie Polakom serię zmian w portfelach. Choć rząd stawia na ostrożną waloryzację inflacyjną, niektóre grupy zawodowe mogą liczyć na wzrosty przekraczające 1000 zł miesięcznie. Ile zarobią urzędnicy, a o ile wzrosną pensje lekarzy i pielęgniarek?
Podwyżka wynagrodzeń już od 1 lipca 2026 r. Minimalne wynagrodzenie wyniesie od 10 595,24 do 12 714,29 zł [projekt] w zależności od stażu. Kto tyle zarobi? Czy w 2027 i 2028 też planowane są podwyżki?
08 maja 2026

To nie jest fake news! Autentycznie będzie znaczna podwyżka wynagrodzeń w Polsce i to już od 1 lipca 2026 r. Co więcej, patrząc na dotychczasowe regulacje, taka podwyżka szykuje się też w 2027, 2028, 2029 roku itd. To coroczna waloryzacja, ma ona rekompensować coraz to wyższe koszty życia, ale i doniosłość wykonywanej pracy. I tutaj uwaga, według aktualnej wersji projektu minimalne wynagrodzenie wyniesie od 10 595,24 do 12 714,29 zł,, bo podwyżka to około 1000 zł. Na ostateczną wartość kwot musimy jeszcze poczekać, ale generalnie wszystko w zależności od stażu pracy. I teraz zasadnicze pytanie: kto tyle zarobi?

REKLAMA

Gigantyczny wzrost płacy minimalnej od lipca 2026 roku. Setki tysięcy Polaków dostaną podwyżki. Już postanowione i zatwierdzone
08 maja 2026

Lekarze specjaliści będą mogli liczyć na niemal 13 tys. zł brutto, a pielęgniarki z najwyższymi kwalifikacjami przekroczą próg 11 tys. zł. Od 1 lipca pracownicy ochrony zdrowia dostaną wyższe minimalne wynagrodzenia. Podstawą do wyliczenia nowych stawek są najnowsze dane GUS, według których przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 roku wyniosło 8903,56 zł. Podwyżki obejmą wszystkie grupy zawodowe w sektorze medycznym — także lekarzy stażystów, których minimalna pensja wzrośnie do około 8458 zł. Pojawiły się już szczegółowe wyliczenia dla całej branży.
Ferie zimowe 2028 r. Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2027/2028
08 maja 2026

Ferie zimowe 2028 r. Kiedy wypadają ferie zimowe w 2028 r.? Ile trwają? Jaki będzie podział na województwa? Sprawdzamy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA