Jak złożyć PIT po terminie 2026? Spóźnieni mogą jeszcze uniknąć kary i odzyskać pieniądze

Wielu podatników odetchnęło z ulgą po zakończeniu rozliczeń PIT za 2025 rok, ale nie wszyscy zdążyli dopilnować formalności na czas. Część osób zapomniała wysłać deklarację, inni dopiero po terminie zauważyli brak ulg albo błędy w rozliczeniu. Okazuje się jednak, że to jeszcze nie zamyka drogi do odzyskania pieniędzy czy poprawienia dokumentów. Co więcej, już dziś wieczorem ponownie zacznie działać ważna usługa Ministerstwa Finansów.

Usługa Twój e-PIT znów dostępna - można sprawdzić rozliczenie

Ministerstwo Finansów poinformowało, że, 7 maja ponownie została uruchomiona usługa Twój e-PIT. Portal był chwilowo niedostępny z powodu przerwy technicznej. Po ponownym uruchomieniu podatnicy będą mogli:

REKLAMA

REKLAMA

sprawdzić swoje rozliczenie,

złożyć korektę deklaracji,

poprawić błędy,

skorzystać z ulg podatkowych,

wysłać czynny żal w przypadku spóźnienia.

To ważna informacja szczególnie dla osób, które nie złożyły deklaracji lub po terminie przypomniały sobie o niewykorzystanych ulgach albo zauważyły nieprawidłowości w swoim zeznaniu.

Nie złożyłeś PIT w terminie? Nie każdy dostanie karę

Termin składania deklaracji PIT minął 30 kwietnia. W przypadku wielu podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38 zeznania zostały zaakceptowane automatycznie w systemie Twój e-PIT.

W zeszłym roku aż 6 mln podatników skorzystało z automatycznej akceptacji swojego zeznania PIT, nie wprowadzając w nim żadnych zmian, a tym samym nie korzystając z ulg. Przypominamy, że automatyczna akceptacja PIT-u nie zamyka drogi do optymalizacji podatkowej. Błędy w obliczeniach czy odnalezienie faktur uprawniających do ulg np. termomodernizacyjnej, to powód do złożenia korekty.

REKLAMA

Problem dotyczy jednak podatników korzystających z innych formularzy, ponieważ tam automatyczna akceptacja nie działała. Eksperci przypominają, że jeśli deklaracja nie została złożona i urząd nie zaakceptował jej automatycznie, zwłoka może oznaczać ryzyko kary oraz naliczania odsetek od podatku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czynny żal może pomóc uniknąć konsekwencji

Osoby, które spóźniły się z rozliczeniem, powinny jak najszybciej złożyć zaległy PIT i uregulować ewentualny podatek wraz z odsetkami. W wielu przypadkach warto również wysłać do urzędu tzw. czynny żal. To specjalne zawiadomienie, w którym podatnik informuje urząd o popełnionym błędzie lub niedopełnieniu obowiązku. Dzięki temu można uniknąć konsekwencji karno-skarbowych związanych ze spóźnieniem.

Korekta PIT może oznaczać wyższy zwrot podatku

Eksperci przypominają też, że nawet poprawnie wysłany PIT można później zmienić. Korekta deklaracji pozwala uwzględnić ulgi, faktury albo wydatki, które wcześniej zostały pominięte.

Dotyczy to między innymi:

ulgi termomodernizacyjnej,

ulgi na dzieci,

darowizn,

innych odliczeń podatkowych.

Może to oznaczać wyższy zwrot podatku lub niższą dopłatę do urzędu skarbowego.

Jest jeszcze czas na zmianę organizacji pożytku publicznego

Warto pamiętać, że podatnicy nadal mogą zmienić numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1,5 proc. podatku. Na dokonanie takiej zmiany jest czas do 1 czerwca 2026 roku. Nawet jeśli deklaracja została już wysłana, korekta nadal umożliwia aktualizację tych danych.