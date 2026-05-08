Jak złożyć PIT po terminie 2026? Spóźnieni mogą jeszcze uniknąć kary i odzyskać pieniądze

Jak złożyć PIT po terminie 2026? Spóźnieni mogą jeszcze uniknąć kary i odzyskać pieniądze

08 maja 2026, 06:12
Marzena Sarniewicz
Dziś, 07.05.2026 po godz. 21:00 wraca usługa Twój e-PIT
Wielu podatników odetchnęło z ulgą po zakończeniu rozliczeń PIT za 2025 rok, ale nie wszyscy zdążyli dopilnować formalności na czas. Część osób zapomniała wysłać deklarację, inni dopiero po terminie zauważyli brak ulg albo błędy w rozliczeniu. Okazuje się jednak, że to jeszcze nie zamyka drogi do odzyskania pieniędzy czy poprawienia dokumentów. Co więcej, już dziś wieczorem ponownie zacznie działać ważna usługa Ministerstwa Finansów.

Usługa Twój e-PIT znów dostępna - można sprawdzić rozliczenie

Ministerstwo Finansów poinformowało, że, 7 maja ponownie została uruchomiona usługa Twój e-PIT. Portal był chwilowo niedostępny z powodu przerwy technicznej. Po ponownym uruchomieniu podatnicy będą mogli:

  • sprawdzić swoje rozliczenie,
  • złożyć korektę deklaracji,
  • poprawić błędy,
  • skorzystać z ulg podatkowych,
  • wysłać czynny żal w przypadku spóźnienia.

To ważna informacja szczególnie dla osób, które nie złożyły deklaracji lub po terminie przypomniały sobie o niewykorzystanych ulgach albo zauważyły nieprawidłowości w swoim zeznaniu.

Nie złożyłeś PIT w terminie? Nie każdy dostanie karę

Termin składania deklaracji PIT minął 30 kwietnia. W przypadku wielu podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38 zeznania zostały zaakceptowane automatycznie w systemie Twój e-PIT.

W zeszłym roku aż 6 mln podatników skorzystało z automatycznej akceptacji swojego zeznania PIT, nie wprowadzając w nim żadnych zmian, a tym samym nie korzystając z ulg. Przypominamy, że automatyczna akceptacja PIT-u nie zamyka drogi do optymalizacji podatkowej. Błędy w obliczeniach czy odnalezienie faktur uprawniających do ulg np. termomodernizacyjnej, to powód do złożenia korekty.

Problem dotyczy jednak podatników korzystających z innych formularzy, ponieważ tam automatyczna akceptacja nie działała. Eksperci przypominają, że jeśli deklaracja nie została złożona i urząd nie zaakceptował jej automatycznie, zwłoka może oznaczać ryzyko kary oraz naliczania odsetek od podatku.

Czynny żal może pomóc uniknąć konsekwencji

Osoby, które spóźniły się z rozliczeniem, powinny jak najszybciej złożyć zaległy PIT i uregulować ewentualny podatek wraz z odsetkami. W wielu przypadkach warto również wysłać do urzędu tzw. czynny żal. To specjalne zawiadomienie, w którym podatnik informuje urząd o popełnionym błędzie lub niedopełnieniu obowiązku. Dzięki temu można uniknąć konsekwencji karno-skarbowych związanych ze spóźnieniem.

Korekta PIT może oznaczać wyższy zwrot podatku

Eksperci przypominają też, że nawet poprawnie wysłany PIT można później zmienić. Korekta deklaracji pozwala uwzględnić ulgi, faktury albo wydatki, które wcześniej zostały pominięte.

Dotyczy to między innymi:

  • ulgi termomodernizacyjnej,
  • ulgi na dzieci,
  • darowizn,
  • innych odliczeń podatkowych.

Może to oznaczać wyższy zwrot podatku lub niższą dopłatę do urzędu skarbowego.

Jest jeszcze czas na zmianę organizacji pożytku publicznego

Warto pamiętać, że podatnicy nadal mogą zmienić numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1,5 proc. podatku. Na dokonanie takiej zmiany jest czas do 1 czerwca 2026 roku. Nawet jeśli deklaracja została już wysłana, korekta nadal umożliwia aktualizację tych danych.

Źródło: INFOR
Wynajmujesz mieszkanie na doby? Skarbówka właśnie wydała ważną interpretację
08 maja 2026

Właściciel jednego mieszkania udostępnianego na doby przez platformy takie jak Airbnb czy Booking może w określonych okolicznościach rozliczać przychody ryczałtem od najmu prywatnego, bez zakładania działalności gospodarczej. Dyrektor KIS w interpretacji z 5 maja 2026 r. potwierdził, że nie wyklucza tego nawet powierzenie obsługi firmie zarządzającej.
NSA potwierdził legalność limitów świadczeń w MOPS. W sprawie średnie świadczenie wynosiło 388,72 zł
08 maja 2026

MOPS obliczają średnią wysokość wypłacanych świadczeń "na swoim terenie". Jeżeli potrzebujący przekracza ten poziom, to jest to legalny sposób na odmowę przyznawania kolejnych świadczeń. Pomimo tego, że osoba potrzebująca jest w dużych tarapatach i spełnia wszystkie przesłanki otrzymania pomocy z MOPS. Decyzje tego typu składają się z dwóch elementów. Pierwszym jest potwierdzenie, że osoba potrzebująca spełnia przesłanki otrzymania np. zasiłku celowego. Drugi element to "przekroczona jest średnia wartość zasiłku w danym MOPS" oraz możliwości budżetowe danego MOPS.
Czternasta emerytura w 2026 r. jednak w kwocie wyższej niż 1 978,49 zł i nie tylko dla seniorów – decyzja rządu w sprawie podwyżki świadczenia już zapadła?
08 maja 2026

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, potocznie określane czternastą emeryturą lub po prostu czternastką – przysługuje nie tylko seniorom, ale nawet osobom, które ukończyły 18 rok życia, jeżeli spełniają określone warunki ustawowe do jej otrzymania. Nie zawsze czternasta emerytura musi również odpowiadać kwocie najniższej, gwarantowanej ustawowo wysokości emerytury. Co oczywiste – może to być również kwota niższa, ale ustawodawca pozostawił również „furtkę” dla rządu do przyznania uprawnionym beneficjentom świadczenia w kwocie wyższej. Jakiej czternastki należy zatem spodziewać się w 2026 r.?
Koniec z wyrzucaniem kartonów po soku czy mleku do żółtych pojemników? Odpadów będzie trzeba pozbywać się osobiście
07 maja 2026

Część producentów napojów ucieka z systemu kaucyjnego poprzez zmianę opakowań na kartonowe, które nie są nim objęte. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie wyklucza zmian polegających na rozszerzeniu systemu kaucyjnego o kolejne rodzaje opakowań, w tym m.in. kartony po soku czy mleku.

REKLAMA

Niebezpieczna idea: dwa rodzaje niepełnosprawności. i niższe świadczenia dla jednej z nich
07 maja 2026

Podzielić niepełnosprawność na dwa rodzaje. Pierwszy wynika z choroby, wypadku lub genetyki. I za tę niepełnosprawność państwo polskie zapłaci świadczenia (np. wspierające). Drugi wynika z wieku. I za skutki starości, takie jak demencja czy ograniczenia ruchowe, świadczeń nie będzie. W tej idei starość uznawana jest za „niepełnosprawność naturalną”, za którą państwo nie chce płacić takich samych pieniędzy jak za „nienaturalną” niepełnosprawność. Dla mnie to niebezpieczna idea. W artykule przedstawiam dwa jej przykłady.
Można złożyć lub zmienić PIT-a także w maju: Twój e-PIT wraca po przerwie. Jak uniknąć kary i dostać wyższy zwrot podatku? Na czym polega "czynny żal"?
07 maja 2026

W poprzednim roku ok. 6 mln podatników skorzystało z automatycznej akceptacji swojego zeznania PIT, nie wprowadzając w nim żadnych zmian. Tegoroczny termin na rozliczenia (30 kwietnia) już minął ale eksperci wskazują, że taka bierność często oznacza utratę ulg i odliczeń. Na szczęście przepisy pozwalają na skorygowanie błędów: dziś, 7 maja po godzinie 21:00, ponownie rusza usługa Twój e-PIT, co pozwala spóźnialskim na złożenie „czynnego żalu”, a pozostałym "zapominalskim" na korektę, która otwiera drogę w szczególności do uwzględnienia ulg podatkowych, a tym samym odzyskania nadpłaconego podatku.
Zawód listonosz [WYWIAD]
07 maja 2026

Zawód listonosz - jak zmienia się charakter pracy wraz ze zmianami zachodzącymi w społeczeństwie? Jakich umiejętności dziś wymaga się od listonosza? Czy ten zawód ma przyszłość? Na pytania odpowiada pan Adam, listonosz Speedmail.

REKLAMA

Pracownicy spodziewają się podwyżek, a tymczasem niektóre wynagrodzenia mogą zostać obniżone
08 maja 2026

Czy wdrożenie w Polsce regulacji dotyczących wzmocnienia stosowania zasady równości przejrzystości płac będzie oznaczało dla pracowników podwyżki? W niektórych przypadkach może tak się zdarzyć. Jednak równie prawdopodobne jest to, że pracodawcy zechcą niektóre wynagrodzenia obniżyć. Dlaczego?
Faktury i korekty wystawiane poza KSeF - czyli co wyszło po kilku tygodniach stosowania KSeF w praktyce
07 maja 2026

Czy z faktury wystawionej poza Krajowym Systemie e-Faktur można odliczyć VAT? Czy można wystawić poza KSeF fakturę korygującą do faktury ustrukturyzowanej? Na te pytania odpowiada doradca podatkowy Marcin Chomiuk, Partner zarządzający ADN Podatki sp. z o.o.
