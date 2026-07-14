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Po 25 roku życia z alimentów trzeba się rozliczyć. Trzeba złożyć PIT i wykazać przychód

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14 lipca 2026, 10:42
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Po 25 roku życia z alimentów trzeba się rozliczyć
Po 25 roku życia z alimentów trzeba się rozliczyć. Trzeba złożyć PIT i wykazać przychód
Shutterstock

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W powszechnym przekonaniu alimenty nie podlegają opodatkowaniu. I faktycznie w praktyce najczęściej nie trzeba płacić od nich podatku, bo mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w przepisach. Warto jednak pamiętać, że aby zastosowanie go było możliwe, muszą być spełnione określone warunki.

Alimenty są przychodem

O alimentach w przestrzeni publicznej mówi się najczęściej w kontekście tego, że osoba zobowiązana do ich płacenia uchyla się od realizacji obciążającego ją obowiązku. Znacznie rzadziej ten temat jest poruszany w odniesieniu do sytuacji, w których najbliższe sobie osoby dobrowolnie zgadzają się na przyjęcie tego rodzaju obciążenia i systematycznie je realizują. Tymczasem ten kontekst również jest niezmiernie istotny i warto wiedzieć, jakie konsekwencje podatkowe wywołuje tego rodzaju postępowanie.
W jednej z tego rodzaju spraw Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał w dniu 29 czerwca 2026 r. interpretację indywidualną (nr 0113-KDWPT.4011.246.2026.2.DS). Wniosek złożyła osoba, która ukończyła 25 rok życia i otrzymuje alimenty dobrowolne od rodzica w związku z niemożliwością utrzymania się samodzielnie. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt nauki zawodu w trybie od poniedziałku do piątku uniemożliwiający podjęcie pracy zarobkowej. Alimenty przesyłane są przez rodzica co miesiąc na konto bankowe dziecka na podstawie ustnej umowy, a takie postępowanie ma zostać utrzymane do czasu ukończenia przez nie nauki. Na tym tle pojawiło się jednak pytanie o konieczność i sposób rozliczenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca zapytał, czy właściwym jest, aby osoba otrzymująca alimenty dobrowolne rozliczała je poprzez zakwalifikowanie przychodu z tego tytułu jako przychodu z innych źródeł w formularzu PIT-36?

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Czasami można zastosować zwolnienie

Zdaniem podatnika zgodnie z art. 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z alimentów stanowi przychód z innych źródeł. Jak wynika z art. 21 pkt 127 tej ustawy, zwolnione z podatku dochodowego są wyłącznie alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz alimenty na rzecz innych osób niż wymienione, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł. Oznacza to, że w sytuacji przestawionej przez zainteresowanego zwolnienie to nie może znaleźć zastosowania, a uzyskany przychód należy opodatkować jako przychód z innych źródeł.

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Trzeba złożyć PIT i rozliczyć przychody z innych źródeł

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem podatnika przedstawionym we wniosku, a uzasadniając interpretację wskazał, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, określone dotacje (subwencje), dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. Nie budzi więc wątpliwości to, że przedmiotowe alimenty należą właśnie do tej kategorii przychodów. Jedocześnie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są alimenty:
a) na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
b) na rzecz innych osób niż wymienione w lit. a, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł;
Skoro, jak wynika z opisu przedstawionego przez podatnika, ukończył on 25 rok życia i otrzymuje dobrowolne alimenty od rodzica, a jednocześnie nie otrzymuje zasiłku (dodatku) pielęgnacyjnego ani renty socjalnej, to alimenty, o których mowa nie będzie korzystało ze zwolnienia od podatku.

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Podstawa prawna

art. 20, art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 592)

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Źródło: INFOR
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