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Osobiste Konta Inwestycyjne od 2027 r. Dla chcącego zastąpią podatek Belki

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14 sierpnia 2026, 08:26
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Osobiste Konta Inwestycyjne od 2027 r. Dla chcącego zastąpią podatek Belki
Osobiste Konta Inwestycyjne od 2027 r. Dla chcącego zastąpią podatek Belki
T. Król
Własne

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Przepisy dla OKI przewidują dwa rodzaje zwolnienia od podatku. Pierwsze, do limitu 25 000 zł dotyczy bezpiecznych aktywów (np. lokata bankowa). Drugie, do limitu 100 000 zł obejmuje aktywa ryzykowne takie jak akcje. Niestety te limity nie są sumowane.

W roku podatkowym suma łącznych średnich wartości aktywów OKI zwolnionych zarówno w OKI o charakterze oszczędnościowym, jak i w OKI o charakterze inwestycyjnym nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty w pierwszej kolejności zwolnienie będzie stosować się do aktywów OKI o charakterze oszczędnościowym do wysokości 25 000 zł, a w pozostałej części do aktywów OKI o charakterze inwestycyjnym.

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Jak jest z OKI w Europie?

Polskie OKI jest zainspirowane szwedzkim programem kont oszczędnościowo-inwestycyjnych ISK (Investeringssparkonto), który został wprowadzony w 2012 r. i stał się jednym z kluczowych elementów szwedzkiej polityki wspierania oszczędności i inwestycji kapitałowych. System Investeringssparkonto (ISK) jest efektywnym podatkowo rachunkiem oszczędnościowo-inwestycyjnym, zaprojektowanym w celu uproszczenia procesu inwestycyjnego dla inwestorów indywidualnych. Zapewnia on osobom fizycznym prosty sposób inwestowania w różne produkty finansowe, takie jak: akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne i fundusze ETF, bez konieczności martwienia się o zgłaszanie dochodów kapitałowych i dywidend w zeznaniach podatkowych. Zamiast bezpośredniego opodatkowania dochodów stosuje się podatek zryczałtowany na podstawie średniej wartości aktywów na rachunku w ciągu roku. Ten model podatkowy sprawił, że ISK jest popularnym wyborem dla szwedzkich inwestorów, z około 3,8 milionami Szwedów (46 % dorosłej populacji powyżej 18 roku życia) posiadających konta ISK w 2023 r., lokując w nich aktywa o łącznej wartości około 150 mld EUR).

 

Nie ma OKI dla małżonków

Aktywa OKI może gromadzić wyłącznie jeden inwestujący, gdzie do zawarcia umowy o prowadzenie OKI jest uprawniona osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Oznacza to, że ustawa nie przewiduje prowadzenia wspólnego rachunku OKI dla małżonków ani nie przewiduje prowadzenia go przez osoby poniżej 18 lat.

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Ważne

Przedmiot opodatkowania podatkiem od wartości aktywów stanowi wartość aktywów zgromadzonych przez inwestujących na OKI

Zwolnienia podatkowe dla aktywów bezpiecznych - limit 25 000 zł

Wartość określonych aktywów OKI znajdujących się na wszystkich OKI, posiadanych przez podatnika, mających charakter oszczędnościowy, będzie zwolniona od podatku od wartości aktywów w roku podatkowym do wysokości 25 000 zł. Chodzi o tzw. bezpieczne aktywa OKI:

1)        środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w banku krajowym, które są denominowane w złotych; tak więc wartość środków w walucie obcej, choć w ten sposób mogą być gromadzone w ramach OKI, to jednak nie korzysta ze zwolnienia od podatku od wartości aktywów;

2)        obligacje będące skarbowymi papierami oszczędnościowymi, o których mowa w art. 101 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz środki pieniężne oraz należności, które są zapisane na rachunku pieniężnym służącym do obsługi rachunków papierów wartościowych, na których są gromadzone te obligacje;

3)        tytuły uczestnictwa w detalicznych produktach zbiorowego inwestowania w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.

4)        bony skarbowe, których wartość nominalna jest denominowana w złotych.

Zobacz również:

Zwolnienia podatkowe dla aktywów ryzykownych - limit 100 000 zł

Wartość określonych aktywów OKI znajdujących się na wszystkich OKI, posiadanych przez podatnika, mających charakter inwestycyjny, będzie zwolniona od podatku od wartości aktywów w roku podatkowym do wysokości 100 000 zł. Będą to takie aktywa OKI jak np.::

1)        jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, jeżeli regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego przewiduje, że co najmniej 70 % aktywów stanowią kwalifikowane aktywa;

2)        obligacje – z wyjątkiem obligacji strukturyzowanych oraz obligacji oszczędnościowych – których wartość nominalna, wskazana w prospekcie lub innym dokumencie ofertowym, jest denominowana w złotych, oraz środki pieniężne i należności, denominowane w złotych, które są zapisane na rachunku pieniężnym służącym do obsługi rachunków papierów wartościowych, na których znajdują się takie obligacje;

3)        akcje, prawa do akcji i prawa poboru wyemitowane przez spółki, których kapitał zakładowy jest denominowany w złotych, oraz środki pieniężne i należności, denominowane w złotych, które są zapisane na rachunku pieniężnym służącym do obsługi rachunków papierów wartościowych, na których znajdują się takie akcje, prawa do akcji i prawa poboru.

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Co po przekroczeniu limitów 25 000 zł i 100 000 zł?

Stawka podatku od wartości aktywów w roku podatkowym wynosi 19% wartości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w dniu 31 października roku poprzedzającego rok podatkowy, niemniej niż 0,1%, przy czym stawkę podatku od wartości aktywów zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku w dół. 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość obowiązującej w roku podatkowym

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Źródło: INFOR
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