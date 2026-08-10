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Wreszcie dobra wiadomość dla rodziców - MEN wstrzymuje decyzję o likwidacji, a miały zniknąć w 2027

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10 sierpnia 2026, 15:07
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Trójka dzieci na zielonej szkole nad stawem
Wreszcie dobra wiadomość dla rodziców - MEN wstrzymuje decyzję o likwidacji, a miały zniknąć w 2027
Shutterstock

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Pisaliśmy niedawno o planach MEN, które chciało od 1 stycznia 2027 r. zlikwidować domy wczasów dziecięcych - placówki, z których korzystają głównie dzieci z mniejszych miejscowości i rodzin o niższych dochodach. RPO alarmował, że taka decyzja odbierze wielu dzieciom jedyną realną szansę na zieloną szkołę czy wyjazd edukacyjny. Teraz resort się wycofał z pomysłu likwidacji - przynajmniej na razie.

Skrót z artykułu:

  • Minister Edukacji Barbara Nowacka wstrzymała decyzję o wykreśleniu domów wczasów dziecięcych (DWD) z katalogu placówek systemu oświaty
  • Pierwotny plan zakładał likwidację DWD od 1 stycznia 2027 r. - pisaliśmy o tym wcześniej po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Dalsze decyzje dotyczące przyszłości DWD zostaną skonsultowane ze stroną samorządową i społeczną
  • To na razie wstrzymanie, a nie ostateczne zaniechanie likwidacji – sprawa nie jest jeszcze zamknięta
Zobacz również:

MEN wstrzymuje likwidację DWD - co się zmieniło?

Jak informuje Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Edukacji Barbara Nowacka 24 lipca 2026 r. podjęła decyzję o wstrzymaniu wykreślenia domów wczasów dziecięcych z katalogu placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

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Oficjalne potwierdzenie tej decyzji trafiło do RPO w piśmie z 4 sierpnia 2026 r.. To odpowiedź na wcześniejsze pismo Rzecznika z 10 lipca 2026 r., w którym RPO wskazywał na brak realnego dialogu z placówkami, szkołami i rodzicami przed wprowadzeniem tak daleko idącej zmiany. W piśmie czytamy wprost:

"Minister Edukacji Barbara Nowacka 24 lipca br. podjęła decyzję o wstrzymaniu wykreślenia domów wczasów dziecięcych z katalogu placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania."

UPRAWNIENIA RODZICÓW W PRACY

Co dalej z domami wczasów dziecięcych?

Ministerstwo zaznacza, że w ramach prac nad nowelizacją rozporządzenia odbyły się już konsultacje i wpłynęły uwagi - w tym te zgłoszone przez RPO oraz środowisko samych placówek, które wcześniej apelowały o wycofanie się z planów likwidacji. Resort deklaruje też coś istotnego na przyszłość:

"Ewentualne decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania domów wczasów dziecięcych zostaną skonsultowane ze stroną samorządową i społeczną."

To oznacza, że temat nie jest ostatecznie zamknięty. MEN nie zapowiedziało całkowitego wycofania się z pomysłu reformy DWD - wstrzymało jedynie konkretny termin i tryb wprowadzenia zmiany, otwierając jednocześnie drogę do szerszych konsultacji, których - jak wskazywał wcześniej RPO - zabrakło na wcześniejszym etapie prac.

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Co decyzja MEN oznacza dla rodziców i szkół już teraz?

Dla rodziców planujących z dziećmi zieloną szkołę czy wyjazd edukacyjny na 2027 r. najważniejsza informacja brzmi: DWD na razie nie znikają z systemu oświaty od 1 stycznia 2027 r., jak pierwotnie zakładał projekt rozporządzenia. Placówki mogą dalej działać na dotychczasowych zasadach, a decyzje o ich przyszłości mają zapaść dopiero po konsultacjach z samorządami i stroną społeczną.

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Ważne

Warto jednak śledzić dalszy rozwój sytuacji - bo wstrzymanie decyzji to nie to samo, co jej trwałe wycofanie.

FAQ - najczęstsze pytania o przyszłość domów wczasów dziecięcych

Czy domy wczasów dziecięcych zostaną zlikwidowane od 2027 roku?

Na razie nie - Minister Edukacji wstrzymała 24 lipca 2026 r. decyzję o wykreśleniu DWD z katalogu placówek systemu oświaty. Pierwotny termin likwidacji póki co nie obowiązuje.

Czy to oznacza, że DWD będą działać bez zmian?

Nie jest to pewne. MEN zapowiedziało, że dalsze decyzje dotyczące funkcjonowania DWD zostaną skonsultowane ze stroną samorządową i społeczną - temat pozostaje otwarty.

Dlaczego MEN zmieniło zdanie?

Resort nie podał szczegółowego uzasadnienia zmiany decyzji, wskazał jedynie, że w toku prac nad nowelizacją odbyły się konsultacje, w ramach których wpłynęły liczne uwagi - w tym od Rzecznika Praw Obywatelskich.

Czy rodzice mogą już planować wyjazdy do DWD na 2027 rok?

Placówki na razie nie są zagrożone likwidacją od stycznia 2027 r., jednak ostateczny kształt przepisów zależy od dalszych konsultacji zapowiedzianych przez ministerstwo.

Czy sprawa jest już ostatecznie zamknięta?

Nie. Wstrzymanie decyzji nie jest równoznaczne z jej trwałym wycofaniem - MEN zastrzegło, że do tematu wróci po konsultacjach społecznych i samorządowych.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

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Źródło: INFOR
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