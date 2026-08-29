REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Rząd szykuje trzy progi podatkowe. Sprawdź, od jakich zarobków zapłacisz nową stawkę 24 proc.

Rząd szykuje trzy progi podatkowe. Sprawdź, od jakich zarobków zapłacisz nową stawkę 24 proc.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 sierpnia 2026, 10:44
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
progi podatkowe podatki
Rząd szykuje trzy progi podatkowe. Sprawdź, od jakich zarobków zapłacisz nową stawkę 24 proc.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Potężne zmiany w podatkach dochodowych uderzą w portfele pracujących Polaków. Oficjalne propozycje rządu zakładają wprowadzenie nowego, pośredniego progu podatkowego ze stawką 24 proc., obok dotychczasowych progów. Choć część podatników zyska na podniesieniu pierwszego limitu, to klasa średnia może odczuć nowe obciążenia.

rozwiń >

To koniec z dwoma progami podatkowymi? Nadchodzi rewolucja w PIT?

Dotychczasowy system podatkowy w Polsce, oparty na dwóch stawkach (12 proc. i 32 proc.), ma bezpowrotnie przejść do historii. Rząd zaprezentował właśnie założenia nowej reformy, która całkowicie przemodeluje system podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Głównym punktem zapowiadanych zmian jest wprowadzenie trzeciego, pośredniego progu podatkowego. Ma on wynosić 24 procent i objąć osoby, które do tej pory mieściły się w dolnej stawce, ale ich zarobki przekraczały średnią krajową.

REKLAMA

REKLAMA

Trzy progi podatkowe: Zobacz nowe stawki i kwoty graniczne

Według oficjalnego projektu, nowa skala podatkowa i limity rocznych dochodów mają wyglądać następująco:

  • Do 30 000 zł - Kwota wolna od podatku (stawka 0 proc.).
  • Od 30 000 zł do 130 000 zł - Stawka 12 proc. (oznacza to podniesienie dotychczasowego pierwszego progu ze 120 tys. zł).
  • Od 130 000 zł do 150 000 zł - Nowa stawka pośrednia wynosząca 24 proc.
  • Powyżej 150 000 zł - Stawka 32 proc. pobierana od nadwyżki powyżej tego limitu.

Rząd argumentuje, że zmiana ta ma sprawić, by system podatkowy w Polsce był bardziej sprawiedliwy. W praktyce oznacza to jednak, że miliony Polaków będą musiały na nowo przeliczyć swoje miesięczne pensje.

Ile stracisz, a ile zyskasz? Symulacje dla Twojej pensji

Reforma wywołała ogromną dyskusję w społeczeństwie, ponieważ her skutki będą skrajnie różne w zależności od wysokości Twoich zarobków. Zobacz orientacyjne wyliczenia:

REKLAMA

  • Zarobki 5 000 zł brutto: Zyskasz na reformie dzięki wyższemu limitowi pierwszej stawki (12 proc.). Twoja pensja "na rękę" lekko wzrośnie lub pozostanie bez zmian.
  • Zarobki 10 000 zł brutto: Wpadasz w nową stawkę 24 proc. Twoje miesięczne obciążenia wzrosną, a przelew z zakładu pracy będzie niższy nawet o kilkaset złotych.
  • Zarobki 18 000 zł brutto: Znajdziesz się głęboko w nowym progu. System pobierze od Ciebie znacznie większy podatek niż dotychczas, mocno ścinając pensję netto.

Pułapka na małżeństwa. Wspólne rozliczenie mniej opłacalne

Nowa reforma uderzy również w dotychczasowe przywileje rodzinne. Wspólne rozliczanie się małżonków nadal będzie legalne, ale przyniesie znacznie mniejsze korzyści finansowe niż obecnie. W sytuacji, gdy jedno z małżonków zarabia bardzo dobrze, a drugie ma niskie dochody, ich wspólne zarobki znacznie szybciej przekroczą nowe, obniżone progi 24 proc. i 32 proc. W konsekwencji wiele par, które do tej pory dzięki wspólnemu zeznaniu PIT unikało wyższego podatku, teraz i tak wpadnie w wyższe stawki i zapłaci państwu więcej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co z przedsiębiorcami? Ryczałt i liniówka pod znakiem zapytania

Zapowiedziane trzy progi podatkowe i stawka 24 proc. w pierwszej kolejności uderzą w osoby zatrudnione na umowach o pracę oraz umowach cywilnoprawnych. Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali) również odczują rewolucję. Na ten moment Ministerstwo Finansów nie przedstawiło jeszcze szczegółów dotyczących zmian dla "liniowców" oraz ryczałtowców. Budzi to ogromny niepokój w sektorze małych i średnich firm (JDG), które obawiają się ukrytego podniesienia podatków.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Przedstawione propozycje to na razie oficjalne zapowiedzi rządu, które właśnie rozpoczynają szerokie konsultacje społeczne. Projekt musi teraz przejść całą ścieżkę legislacyjną w Sejmie i Senacie. Ministerstwo Finansów dąży do tego, aby nowe przepisy i trzy progi podatkowe zaczęły obowiązywać już od początku nowego roku podatkowego.

Powiązane
Nawet 740 zł dodatku do emerytury. Sprawdź, komu ZUS może odebrać pieniądze
Nawet 740 zł dodatku do emerytury. Sprawdź, komu ZUS może odebrać pieniądze
0 zł zamiast 366,68 zł miesięcznie dla seniorów po 75 roku życia, z powodu nowych przepisów – RPO interweniuje w sprawie iluzorycznego świadczenia
0 zł zamiast 366,68 zł miesięcznie dla seniorów po 75 roku życia, z powodu nowych przepisów – RPO interweniuje w sprawie iluzorycznego świadczenia
Koniec z wnioskami o 800 plus? Wielka rewolucja uprości życie milionom Polaków
Koniec z wnioskami o 800 plus? Wielka rewolucja uprości życie milionom Polaków
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Dodatkowe co najmniej 4806 zł brutto* dla każdej kobiety, która osiągnęła 60 rok życia i dla każdego mężczyzny, który osiągnął 65 rok życia i była/był zatrudniony na pełen etat – świadczenie przysługujące niezależnie od decyzji ZUS
29 sie 2026

Osiągnięcie 60 roku życia w przypadku kobiet i 65 roku życia w przypadku mężczyzn uprawnia do przejścia na emeryturę w tzw. powszechnym wieku emerytalnym. Z przejściem na emeryturę wiąże się natomiast prawo do dodatkowego świadczenia pieniężnego od pracodawcy (tzw. odprawy emerytalnej) – w wysokości stanowiącej równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia (czyli – w przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, wynikających z tego, że wysokość odprawy ustalana jest z uwzględnieniem zasad obowiązujących przy wyliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy* – aktualnie co najmniej 4806 zł brutto) – którego wypłaty pracodawca nie może uzależniać od decyzji ZUS.
80 mln zł na tenis. Dzieci są dobre do uzasadnienia dotacji, ale nie do ulgi w cenniku?
28 sie 2026

Zaczęło się od prostej prośby o preferencyjny cennik kortów dla dzieci we Wrocławiu. Skończyło się analizą programu Ministerstwa Sportu wartego 80 mln zł i pytaniem, czy państwo powinno finansować infrastrukturę tenisową bez obowiązku zapewnienia dzieciom i młodzieży realnej, mierzalnej korzyści.
Nawet 4000 zł z MOPS dla każdego, kto spełnia ten warunek. Kryterium dochodowe nie obowiązuje
29 sie 2026

Wiele rodzin w Polsce wciąż nie wie, że ośrodki pomocy społecznej wypłacają specjalne, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł, przy którym urzędnicy w ogóle nie badają sytuacji finansowej rodziców. Pieniądze te nie podlegają opodatkowaniu, co oznacza, że cała kwota trafia prosto na konto. Aby jednak otrzymać wsparcie z programu "Za życiem", należy spełnić rygorystyczne wymagania medyczne i formalne. O czym trzeba pamiętać, żeby wniosek nie został odrzucony?
Czy warto oszczędzać w PPK i ile pieniędzy można odłożyć? Kalkulator
28 sie 2026

PPK to powszechny program długoterminowego oszczędzania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Czy to się opłaca? Ile pieniędzy można odłożyć? Dzięki dedykowanemu kalkulatorowi w prosty sposób można wyliczyć przyszły zysk.

REKLAMA

Ferie zimowe 2027: województwa [TERMINY]
28 sie 2026

Kiedy wypadają ferie zimowe w 2027 roku? Oto terminy dla wszystkich 16 województw. Są tylko 3 terminy ferii, tak jak w 2026 r.: od 18 do 31 stycznia, 1-14 lutego oraz od 15-28 lutego 2027 r. W 2025 r. mieliśmy ich więcej. Kiedy wypadają ferie dla poszczególnych województw w 2027 r.?
Polskie fabryki części motoryzacyjnych toną w długach, a salony i warsztaty płyną na fali
29 sie 2026

Dokładnie 310,7 mln złotych - tyle wynoszą dziś zaległości polskich producentów części motoryzacyjnych, czyli aż o 15,4% więcej niż rok temu. Jednocześnie zaległości w salonach i warsztatach rosną już tylko w tempie 0,55% rocznie. Dane BIG InfoMonitor i BIK pokazują, że polska motoryzacja rozjeżdża się na dwie strony: fabryki tonące w długach oraz handel i warsztaty odzyskujący stabilność. Według danych, aż 45 tysięcy miejsc pracy w Polsce jest zagrożone.
Podróże służbowe w nowej klasyfikacji budżetowej
28 sie 2026

Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych odbywają wiele podróży służbowych zarówno krajowych jak i zagranicznych w celu wykonywania zadań wskazanych im przez pracodawców. Koszty podróży służbowych powinny być rozliczone w poszczególnych – prawidłowych – podziałkach klasyfikacji budżetowej. W artykule omówiono, w jaki sposób należy klasyfikować koszty wyjazdów służbowych o oparciu o rozporządzenie w sprawie nowej klasyfikacji budżetowej.
Nie tylko kradzież pieniędzy. Polacy obawiają się skutków wycieku danych
28 sie 2026

Wyciek danych osobowych przestaje być dla Polaków abstrakcyjnym zagrożeniem. Blisko 80 proc. badanych obawia się, że może on uderzyć w ich finanse, a co trzeci zetknął się z takim zdarzeniem osobiście lub w swoim najbliższym otoczeniu. Wyniki badania pokazują, jak mocno rośnie znaczenie ochrony danych w kontekście bezpieczeństwa finansowego.

REKLAMA

Ubezpieczenie dziecka do szkoły. Na co rodzic powinien zwrócić uwagę? [Gość INFOR.PL]
28 sie 2026

Początek roku szkolnego to dla rodziców czas wielu decyzji. Trzeba wybrać szkołę, zajęcia dodatkowe, kupić podręczniki, zeszyty i plecak. Jednym z tematów, który wraca co roku, jest również ubezpieczenie dziecka. Jak wybrać polisę, która rzeczywiście zapewni ochronę, kiedy wydarzy się wypadek? Kluczowe znaczenie ma nie cena, ale zakres ubezpieczenia i aktywność dziecka.
Sąd Najwyższy: Kobiecie za wychowanie dzieci i prowadzenie domu należy się 50% majątku. Liczą się nie tylko pieniądze
29 sie 2026

Przy podziale majątku, liczą się „nie tylko osiągnięcia czysto ekonomiczne”, ale również wkład włożony w wychowanie dzieci i prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego („osobiste zaangażowanie w organizowanie życia domowego”) – uznał w dniu 14 lipca 2026 r. Sąd Najwyższy. SN stanął w obronie kobiety, której mąż chciał pozbawić niemal całego dobytku, domagając się przyznania mu 90% majątku wspólnego, z tego powodu, że osiągał on wyższe zarobki.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA