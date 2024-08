Jaka jest aktualna wysokość dodatku aktywizacyjnego? Komu przysługuje to świadczenie?

Niskie wynagrodzenie to kiepska motywacja do pracy, podobnie jak kiepski szef. Ale dla zdecydowanej większości pracowników liczą się tylko pieniądze

Pieniądze to jednak wszystko. Jeśli płaca jest niska, pracowników zmotywować do pracy jest niezwykle trudno. Są jednak wyjątki, ale jak to wyjątki – nieliczne. Kogo więc do pracy najlepiej motywuje możliwość wykonywania tego co lubią, a kogo przed szukaniem innego pracodawcy powstrzymuje kompetentny i sprawiedliwy szef?