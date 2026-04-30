Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Wsparcie finansowe dla osób bez pracy. Nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Oto lista dodatków, o które możesz wnioskować

Wsparcie finansowe dla osób bez pracy. Nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Oto lista dodatków, o które możesz wnioskować

30 kwietnia 2026, 09:44
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Zasiłek dla bezrobotnych 2026
Wsparcie finansowe dla osób bez pracy. Nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Oto lista dodatków, o które możesz wnioskować
Osoby bezrobotne - bez względu na tryb rozwiązania umowy - mogą liczyć na wsparcie państwa, choć czas oczekiwania na środki zależy od przyczyny utraty pracy. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy to pierwszy krok do pobierania zasiłku, ale oferta świadczeń jest znacznie szersza. Na jakie dodatki możesz liczyć w 2026 roku? Oto szczegóły.

Zasiłek dla bezrobotnych

Po utracie zatrudnienia warto skorzystać z podstawowego wsparcia finansowego, jakim jest zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenie to ma na celu częściową kompensację utraconych dochodów w okresie poszukiwania nowej pracy. Aby uzyskać zasiłek, należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy i przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Należy pamiętać, że dłuższe niż 30-dniowe urlopy bezpłatne nie są wliczane do tego okresu.

Aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych, konieczne jest wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy poprzez wypowiedzenie lub na podstawie porozumienia stron. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą również mogą ubiegać się o zasiłek, pod warunkiem że w okresie poprzedzającym utratę źródła dochodu opłacały składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od podstawy wymiaru co najmniej równej minimalnemu wynagrodzeniu.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Aktualnie, do czasu najbliższej waloryzacji (1 czerwca), stawki zasiłku są nieco niższe. Osoby ze stażem 5-20 lat otrzymują przez pierwsze trzy miesiące 1662,90 zł brutto (ok. 1513 zł netto), a w kolejnych miesiącach 1305,90 zł brutto (ok. 1188 zł netto). Odpowiednio wyższe lub niższe kwoty (80 proc. i 120 proc.) przysługują osobom z innym stażem pracy. Warto jednak wiedzieć, że od 1 czerwca 2026 roku kwoty te wzrosną - przykładowo stawka podstawowa (100 proc.) wyniesie wtedy 1783,90 zł brutto przez pierwsze 90 dni.

Dodatek aktywizacyjny

Wysokość dodatku aktywizacyjnego w kwietniu 2026 roku wynosi maksymalnie 831,45 zł miesięcznie (a od czerwca wzrośnie do 891,95 zł) i jest on przyznawany osobom, które posiadają prawo do zasiłku, ale podjęły zatrudnienie na własną rękę przed upływem okresu jego pobierania. Kwota ta stanowi 50 proc. podstawowego zasiłku dla bezrobotnych i przysługuje przez połowę pozostałego okresu, w którym bezrobotny pobierałby zasiłek, przy czym jest ona niezależna od stażu pracy. Jeśli natomiast podjęcie pracy nastąpiło w wyniku skierowania przez urząd pracy i odbywa się w niepełnym wymiarze czasu za niskie wynagrodzenie, dodatek pokrywa różnicę w płacy. Świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego.

Świadczenie rodzicielskie (tzw. kosiniakowe)

Świadczenie rodzicielskie w 2026 roku nadal wynosi 1000 zł miesięcznie netto. Jest ono wypłacane osobom, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, czyli głównie studentom, osobom na umowach o dzieło, rolnikom oraz bezrobotnym. Standardowy okres pobierania wsparcia wynosi 52 tygodnie przy urodzeniu jednego dziecka. Kwota ta jest wolna od podatku dochodowego i nie zależy od dochodów rodziny.

Zasiłek przedemerytalny - nowa kwota od 1 marca 2026

Od 1 marca 2026 roku świadczenie przedemerytalne wynosi 1993,76 zł brutto (ok. 1814 zł netto). Nowa stawka obowiązuje do końca lutego 2027 roku. Wraz z nową kwotą zmieniły się limity dorabiania: miesięcznie można zarobić do 2225,90 zł brutto bez zmniejszenia wypłaty, natomiast przekroczenie kwoty 6232,50 zł brutto powoduje zawieszenie świadczenia.

Inne formy wsparcia w 2026 roku

Wsparcie finansowe dla osób bez pracy obejmuje również inne świadczenia. Osoby młode mogą otrzymać bon zasiedleniowy w kwocie około 15 000 zł na pokrycie kosztów przeprowadzki do pracy w innym mieście. Bezrobotni na stażu otrzymują stypendium w wysokości 1995,48 zł brutto (stan na kwiecień). Największym wsparciem jest dotacja na otwarcie firmy, która w 2026 roku może sięgać nawet 50 000 zł. Osoby o najniższych dochodach mogą również liczyć na zasiłki z pomocy społecznej, o ile ich dochód nie przekracza 1010 zł dla osoby samotnej lub 823 zł na osobę w rodzinie.

Źródło: INFOR
Infor.pl
JPK_CIT 2026: do 31 lipca pierwsza wysyłka. Kogo dotyczy i co trzeba zrobić w maju
30 kwi 2026

Najwięksi podatnicy CIT i podatkowe grupy kapitałowe z rokiem kalendarzowym mają czas do 31 lipca 2026 r. na wysłanie pierwszego pliku JPK_KR_PD w ramach JPK_CIT. Przy przesuniętym roku podatkowym albo obrotowym termin trzeba liczyć indywidualnie – zasadą jest koniec siódmego miesiąca po zakończeniu roku. Maj jest więc ostatnim momentem na spokojne przygotowania: uporządkowanie danych, sprawdzenie systemów i zaplanowanie testowej wysyłki bez presji końcówki terminu.
Wszyscy pracownicy od 1 maja 2026 r. mają prawo do doliczenia do stażu pracy wcześniejszych zleceń i okresów prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest zaświadczenie z ZUS-u
30 kwi 2026

Jeżeli pracownik ma za sobą miesiące lub lata prowadzenia własnej działalności albo pracy na umowach zlecenia, to od 1 maja 2026 r. te okresy mogą oficjalnie powiększyć jego staż pracy u obecnego pracodawcy. Jednak w tym celu konieczne jest w uzyskanie z ZUS zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia. ZUS wyjaśnia jakie zatrudnienie można doliczyć do stażu pracy oraz jak złożyć wniosek aby uzyskać stosowne zaświadczenie.
Podatek od nadmiarowych zysków coraz bliżej. Minister wskazuje Orlen i miliardowe wpływy
30 kwi 2026

Rząd przyspiesza prace nad nową daniną dla firm korzystających na globalnych kryzysach. W grze są miliardy złotych, a na liście potencjalnych objętych podatkiem pojawia się Orlen.
Państwowa ziemia pod ochroną do 2036 r. Rolnicy zyskają łatwiejszy dostęp do gruntów
30 kwi 2026

Nowe przepisy wydłużają wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi rolnej i upraszczają procedury dla rolników. Dzierżawa pozostaje kluczową formą gospodarowania, a zakup mniejszych działek stanie się szybszy i łatwiejszy.

Prawie milion Polaków nie dostanie rekompensaty za inflację - rząd zamyka sprawę książeczek mieszkaniowych, bo budżetu państwa na to nie stać
30 kwi 2026

Ministerstwo Rozwoju i Technologii odmówiło rozszerzenia waloryzacji środków na książeczkach mieszkaniowych. W odpowiedzi na sejmowy dezyderat resort stwierdził, że obecny system premii gwarancyjnych wystarczająco kompensuje utratę wartości oszczędności. Sprawę zamknięto, choć dotyczy niemal miliona obywateli.
Czy przekroczenie limitu 10 000 zł w jednym miesiącu powoduje stały obowiązek wystawiania faktur w KSeF?
30 kwi 2026

Wartość dokumentowanej fakturami sprzedaży oscyluje u podatnika w okolicach 10 000 zł. Czy jeżeli po 31 marca 2026 r. w jednym z miesięcy wartość takiej sprzedaży przekroczy tę kwotę, to podatnik będzie mógł nie wystawiać faktur ustrukturyzowanych w kolejnych miesiącach, w których wartość sprzedaży będzie niższa niż 10 000 zł?
Długie weekendy 2026. Jak zyskać nawet kilkanaście dni wolnego?
30 kwi 2026

Po majówce, przy odpowiednim rozplanowaniu urlopu, układ świąt w tym roku pozwoli na co najmniej czterodniowe wolne od pracy w czerwcu i listopadzie. Okazja na ponad dwutygodniowy odpoczynek będzie natomiast w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
ZUS przedsiębiorców w 2027 r. przekroczy 2000 zł miesięcznie
30 kwi 2026

Rząd przyjął założenia makroekonomiczne, które przełożą się na wyraźny wzrost składek ZUS dla przedsiębiorców. Już w 2027 r. tzw. duży ZUS może wynieść ponad 2 tys. zł miesięcznie, a łączne obciążenia przekroczą 2,5 tys. zł. To kolejny krok w trendzie, który w sześć lat podwoił wysokość składek.

Rządowa pomoc dla seniorów. Już wiadomo, co się zmieni. Wiek 65 plus i waloryzowane kryterium dochodowe
30 kwi 2026

Pomoc już dla osób, które ukończyły 65 lat. Waloryzowane kryterium dochodowe i trzyletnie cykle programu. Co zmieniło się w planach rządu dotyczących bonu senioralnego? Choć wdrożenie rozwiązania się opóźnią, to są też dobre wiadomości.
Koniec z decyzjami o warunkach zabudowy dla wszystkich – rząd przyjął ustawę, która uwzględnia postulaty gmin, aby decyzje WZ nie były wydawane jedynie „w celu podwyższenia wartości nieruchomości”
30 kwi 2026

W dniu 14 kwietnia 2026 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, który od 1 stycznia 2027 r. wprowadza istotne ograniczenia w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, a konkretnie – w zakresie podmiotów, które są uprawnione do uzyskania decyzji WZ. Projekt został następnie przekazany do Sejmu, gdzie spotkał się z uznaniem sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. To już kolejna (w ostatnim czasie) duża zmiana w zakresie zasad ustalania warunków zabudowy – od 1 stycznia 2026 r. bowiem nie uzyska się już bezterminowej decyzji o warunkach zabudowy.
