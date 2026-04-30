Wsparcie finansowe dla osób bez pracy. Nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Oto lista dodatków, o które możesz wnioskować

Osoby bezrobotne - bez względu na tryb rozwiązania umowy - mogą liczyć na wsparcie państwa, choć czas oczekiwania na środki zależy od przyczyny utraty pracy. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy to pierwszy krok do pobierania zasiłku, ale oferta świadczeń jest znacznie szersza. Na jakie dodatki możesz liczyć w 2026 roku? Oto szczegóły.

Zasiłek dla bezrobotnych

Po utracie zatrudnienia warto skorzystać z podstawowego wsparcia finansowego, jakim jest zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenie to ma na celu częściową kompensację utraconych dochodów w okresie poszukiwania nowej pracy. Aby uzyskać zasiłek, należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy i przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Należy pamiętać, że dłuższe niż 30-dniowe urlopy bezpłatne nie są wliczane do tego okresu.

Aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych, konieczne jest wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy poprzez wypowiedzenie lub na podstawie porozumienia stron. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą również mogą ubiegać się o zasiłek, pod warunkiem że w okresie poprzedzającym utratę źródła dochodu opłacały składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od podstawy wymiaru co najmniej równej minimalnemu wynagrodzeniu.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Aktualnie, do czasu najbliższej waloryzacji (1 czerwca), stawki zasiłku są nieco niższe. Osoby ze stażem 5-20 lat otrzymują przez pierwsze trzy miesiące 1662,90 zł brutto (ok. 1513 zł netto), a w kolejnych miesiącach 1305,90 zł brutto (ok. 1188 zł netto). Odpowiednio wyższe lub niższe kwoty (80 proc. i 120 proc.) przysługują osobom z innym stażem pracy. Warto jednak wiedzieć, że od 1 czerwca 2026 roku kwoty te wzrosną - przykładowo stawka podstawowa (100 proc.) wyniesie wtedy 1783,90 zł brutto przez pierwsze 90 dni.

Wysokość dodatku aktywizacyjnego w kwietniu 2026 roku wynosi maksymalnie 831,45 zł miesięcznie (a od czerwca wzrośnie do 891,95 zł) i jest on przyznawany osobom, które posiadają prawo do zasiłku, ale podjęły zatrudnienie na własną rękę przed upływem okresu jego pobierania. Kwota ta stanowi 50 proc. podstawowego zasiłku dla bezrobotnych i przysługuje przez połowę pozostałego okresu, w którym bezrobotny pobierałby zasiłek, przy czym jest ona niezależna od stażu pracy. Jeśli natomiast podjęcie pracy nastąpiło w wyniku skierowania przez urząd pracy i odbywa się w niepełnym wymiarze czasu za niskie wynagrodzenie, dodatek pokrywa różnicę w płacy. Świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego.

Świadczenie rodzicielskie (tzw. kosiniakowe)

Świadczenie rodzicielskie w 2026 roku nadal wynosi 1000 zł miesięcznie netto. Jest ono wypłacane osobom, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, czyli głównie studentom, osobom na umowach o dzieło, rolnikom oraz bezrobotnym. Standardowy okres pobierania wsparcia wynosi 52 tygodnie przy urodzeniu jednego dziecka. Kwota ta jest wolna od podatku dochodowego i nie zależy od dochodów rodziny.

Zasiłek przedemerytalny - nowa kwota od 1 marca 2026

Od 1 marca 2026 roku świadczenie przedemerytalne wynosi 1993,76 zł brutto (ok. 1814 zł netto). Nowa stawka obowiązuje do końca lutego 2027 roku. Wraz z nową kwotą zmieniły się limity dorabiania: miesięcznie można zarobić do 2225,90 zł brutto bez zmniejszenia wypłaty, natomiast przekroczenie kwoty 6232,50 zł brutto powoduje zawieszenie świadczenia.

Inne formy wsparcia w 2026 roku

Wsparcie finansowe dla osób bez pracy obejmuje również inne świadczenia. Osoby młode mogą otrzymać bon zasiedleniowy w kwocie około 15 000 zł na pokrycie kosztów przeprowadzki do pracy w innym mieście. Bezrobotni na stażu otrzymują stypendium w wysokości 1995,48 zł brutto (stan na kwiecień). Największym wsparciem jest dotacja na otwarcie firmy, która w 2026 roku może sięgać nawet 50 000 zł. Osoby o najniższych dochodach mogą również liczyć na zasiłki z pomocy społecznej, o ile ich dochód nie przekracza 1010 zł dla osoby samotnej lub 823 zł na osobę w rodzinie.