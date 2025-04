Nawet 4133 zł co miesiąc, bez względu na dochód. Wypłaty już od 2 maja

Od stycznia tego roku więcej dorosłych osób z niepełnosprawnością uzyskało prawo do świadczenia wspierającego – nawet do 4133 zł miesięcznie. Nowe zasady obejmują osoby z oceną potrzeby wsparcia na poziomie 78–86 pkt. Wkrótce ruszy kolejna tura wypłat tego świadczenia.

Z początkiem tego roku rozszerzono grono osób uprawnionych do pobierania świadczenia wspierającego – nawet do 4133,60 zł miesięcznie. Nowe przepisy objęły dorosłych z niepełnosprawnością, którzy uzyskali decyzję o potrzebie wsparcia na poziomie 78–86 punktów. To kolejny etap wdrażania ustawy, której celem jest zwiększenie samodzielności i bezpieczeństwa socjalnego osób z niepełnosprawnościami. Świadczenie przysługuje na podstawie decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, a wniosek o jego wypłatę należy złożyć do ZUS drogą elektroniczną. Do tej pory o świadczenie wnioskowało już pół miliona osób, a ponad 70 tysięcy otrzymuje je regularnie.

Więcej osób z niepełnosprawnością nieuprawnionych do świadczenia wspierającego

Od 1 stycznia 2025 r. wzrosła grupa uprawnionych do świadczenia wspierającego o dorosłe osoby z niepełnosprawnością, które uzyskały potrzebę wsparcia na poziomie 78-86 pkt. Aby otrzymać świadczenie należy najpierw zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Przepisy o świadczeniu wspierającym weszły w życie w styczniu ubiegłego roku.

Wiceminister rodziny, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń przyznał, że "sposób wdrożenia ustawy wygenerował ogromne trudności w początkowych miesiącach". W wielu miejscach tworzyły się długie kolejki do uzyskania świadczenia, a czas oczekiwania na wydanie decyzji trwał nawet kilka miesięcy.

"Od samego początku intensywnie pracujemy nad zmniejszeniem kolejek, jest już lepiej. Są województwa, w których czas oczekiwania od złożenia wniosku do wydania decyzji wynosi już poniżej trzech miesięcy. Jeszcze ponad pół roku temu było to nie do pomyślenia, a jednak się udało. Cały czas monitorujemy tę sytuację, jesteśmy na stałych łączach z wojewodami" - zapewnił wiceminister.

Poinformował, że do miesiąca lutego br. "wnioski o świadczenie złożyło około pół miliona osób, połowa z nich została już rozpatrzona". "Ten proces znacząco przyspiesza. Świadczenie pobiera już ponad 70 tys. osób" - powiedział Krasoń.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dla kogo świadczenie wspierające?

Ustawa o świadczeniu wspierającym jest skierowana do osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat. Aby otrzymać to świadczenie, należy najpierw uzyskać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, który określono od 70 do 100 pkt.

Dopiero po otrzymaniu decyzji WZON osoba z niepełnosprawnością będzie mogła złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia. To, kiedy będzie można złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS, zależy od liczby punktów zawartych w decyzji WZON oraz od tego, czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje inne świadczenie.

Świadczenie wspierające jest wprowadzane w trzech etapach:

osoby z 87–100 pkt mogą ubiegać się o nie od 2024 roku,

osoby z 78–86 pkt – od 2025 roku,

osoby z 70–77 pkt – od 2026 roku.

W innej sytuacji są osoby, które mają co najmniej 70 pkt, ponieważ mogą one uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r., pod warunkiem, że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Świadczenie wspierające wynosi od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (obecnie, od 1 marca br. wynosi ona 1878,91 zł). W zależności od poziomu potrzeby wsparcia będzie to:

95–100 pkt – 220 proc. renty socjalnej;

90–94 pkt – 180 proc. renty;

85–89 pkt – 120 proc. renty;

80–84 pkt – 80 proc. renty;

75–79 pkt – 60 proc. renty i

70–74 pkt – 40 proc. renty socjalnej.

WZON wyda decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na 7 lat. Po wydaniu decyzji przez WZON osoba uprawniona powinna złożyć wniosek o wypłatę świadczenia do ZUS. Wniosek do ZUS może również zostać złożony przez pełnomocnika.

Ważne Wysokość świadczenia wspierającego zależy od poziomu potrzeby wsparcia, czyli liczby przyznanych punktów i jest powiązana z wysokością renty socjalnej. Kwota świadczenia wynosi od 40% renty socjalnej w przypadku ustalenia poziomu potrzeby wsparcia między 70 a 74 punktów, natomiast wzrasta maksymalnie do 220% renty socjalnej gdy ustalenie poziomu potrzeby wsparcia jest na poziomie od 95 do 100 punktów. Wraz z coroczną waloryzacją renty socjalnej, corocznej waloryzacji podlega także wysokość świadczenia wspierającego.

Ile wynosi teraz świadczenie wspierające? Maksymalnie 4133,60 zł miesięcznie

Od dnia 1 marca 2025 roku miała miejsce waloryzacja renty socjalnej. W związku z tym wzrosło również świadczenie wspierające dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, t.:

do 28 lutego 2025 roku renta socjalna wynosiła 1780,96 zł - świadczenie wspierające to wynosiło maksymalnie 3920 zł, a minimalnie 712 zł;

od 1 marca 2025 roku renta socjalna wynosi 1878,91 zł - świadczenie wspierające wzrosło do maksymalnie 4133,60 zł, a minimalnie 751,56 zł.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS?

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wspierające, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o świadczenie wspierające należy złożyć do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą jednego z trzech kanałów wnioskowania:

platformę PUE ZUS,

portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl,

bankowość elektroniczną.

Świadczenie wspierające – terminy wypłat w maju 2025 roku

Świadczenie wspierające, podobnie jak inne świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, trafia do uprawnionych osób w ściśle określonych terminach. Wypłaty realizowane są w jednym z następujących dni miesiąca: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 oraz 22 dnia każdego miesiąca.

W przypadku gdy jeden z powyższych terminów wypada w dzień ustawowo wolny od pracy – taki jak święto państwowe lub niedziela – wypłata zostaje zrealizowana wcześniej, czyli w ostatnim dniu roboczym przed planowaną datą. Jak podkreśla rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku, Iwona Kowalska-Matis, jest to standardowa procedura, która ma na celu zapewnienie ciągłości i terminowości świadczeń dla wszystkich uprawnionych.

W maju 2025 roku należy zwrócić uwagę na dwa dni ustawowo wolne od pracy – 1 maja (Święto Pracy) oraz 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja). Oba te dni wypadają w czwartek i sobotę, co oznacza, że wypłaty planowane na 2 maja (piątek) zostaną zrealizowane zgodnie z planem.